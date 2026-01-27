Vydírání prezidenta kvůli náckovi, to fakt nemyslí vláda vážně?

Snaha dosadit fašistu, homofoba a násilníka Filipa Turka na ministerstvo dosáhla nových mezí. Motoristé se uchýlili k vydírání prezidenta Petra Pavla a mají v tom prý i podporu premiéra Andreje Babiše.

Musím se přiznat, že jsem nikdy neviděl prezidenta Petra Pavla tak rozrušeného. A vůbec se tomu nedivím. Šestikoalice plná trestně stíhaných politiků, od premiéra Babiše po předsedu sněmovny Okamuru, si je zřejmě jistá svou imunitou natolik, že se bez obav uchýlila k vydírání prezidenta republiky. Ministra zahraničních věcí Macinka dokonce tvrdí, že v tom má podporu premiéra Babiše.

Mimořádný projev prezidenta:

Mafiánské metody

Člověk musí mít pořád na paměti, odkud vlastně Motoristé aspol. pochází, kdo jsou mecenáši a podporovatelé. Sám Petr Macinka byl dlouholetým mluvčím proruského Václava Klause, k Motoristům se hlásí i Richard Chlad, který je spojen s mafiánem Krejčířem. Ten se nedávno v souvislosti s nejmenování Turka fotil se zbraní s tím, že má potřebu vyjít do ulic.

Měli bychom mít také na paměti fakt, že všichni tito vládní politici se hlásí k Turmpovi, který podváděl u voleb a pokusil se o násilný převrat. Tihle lidé nemají páteř a udělají všechno proto, aby vyhráli.

Strpět jejich zločiny?

Nejsem si úplně jistý, zda chci 4 roky přihlížet k trestným činům vládních politiků. Vlastně ani nevím, zda za 4 roky bude vůbec možné demokraticky volit. V minulosti Babiš avizoval, že chce některé strany zakázat.

Je na nás, občanech, zda to budeme trpět nebo se jim postavíme. Věřím, že ani voliči vládní koalice nechtějí vládu nikdy nepotrestaných zločinců, kteří jsou schopni vydírat prezidenta kvůli evidentnímu neonacistovi.

Vyděračské SMS adresované prezidentovi:

Autor: Ondřej Flégl | úterý 27.1.2026 13:59 | karma článku: 7,38 | přečteno: 105x

Kde domov můj, blázen s nácky vládne...

Česká hymna v kontextu dnešní vlády, která nedbá demokratických principů, svobody vědeckého bádání a pohrdá naším životním prostředím. Takový stav tu byl naposled v době komunismu.

27.1.2026 v 10:30 | Karma: 8,65 | Přečteno: 228x | Diskuse | Politika

Ondřej Flégl

Foltýn říkal svině, Macinka říká pošuci. A my: díky, kluci!

Záchvat pravdy nebo snaha zalíbit se prezidentovi, aby prošel fašista, rasista, homofob, násilník, silniční pirát a podporovatel trestných činů Turek? Ve výsledku je to asi jedno. Proruský občan zapláče v každém případě.

8.1.2026 v 12:14 | Karma: 16,21 | Přečteno: 613x | Diskuse | Politika

Ondřej Flégl

Česká hrdost jako rekvizita v ruském divadle.

Připadám si jak v absurdním divadle, jako ve skladu rekvizit české státnosti. České vlajky vlají, kdejaký účinkující je má připnuté na klopě, ale všichni ti vlastenci mluví jazykem, který nesedí jejich roli.

6.1.2026 v 9:20 | Karma: 30,16 | Přečteno: 1715x | Diskuse | Politika

Ondřej Flégl

Za ruskou agresi může CIA, říká Dan Vávra věhlasný otec Mafie a KCD

Dan Vávra se svěřil kamarádovi, a ten si to nenechal jen pro sebe. Nebyl by to ale Vávra, kdyby se k tomu veřejně nepřihlásil. Jeho reakcí nebylo taktické ticho, ale rozčílení, že to kámoš prásknul.

30.12.2025 v 7:30 | Karma: 15,66 | Přečteno: 565x | Diskuse | Společnost

Ondřej Flégl

Spolek Dana Vávry útočí na režiséra Kvapila. Vávrovci brání ruskou propagandu na školách.

Společnost Dana Vávry a spol., která je přímo spojená s vládním hnutím Motoristů, se pustila do režiséra Kvapila kvůli dokumentu Velký vlastenecký výlet. Nelíbí se jim kritika teroristického Ruska.

23.12.2025 v 8:06 | Karma: 28,82 | Přečteno: 3300x | Diskuse | Politika
Ondřej Flégl

  • Počet článků 141
  • Celková karma 16,37
  • Průměrná čtenost 1429x
Příčetný "výtržník" v nepříčetném světě. Kritická duše se zrcadlem v ruce. To jsem já. Budu psát o tom, co mě baví - politika, sebeobrana, skeptická témata, výlety a dění kolem mě. Kdo se bojí, nesmí do lesa, a to samé platí i o mém blogu. Oblíbený nápoj? Slzy tmářů.

