Vláda klečí před Trumpem. A proč je to špatně?
Podporovat někoho a hlásit se k určitým myšlenkám a idejím, to je určitě normální součástí politického života. Do dnešních dnů tu ale byly jisté hranice, jisté tabu. Tím tabu bylo hlásit se k diktátorům, vrahům a lidem, kteří nedodržují pravidla, cenzurují, omezují svobodu projevu a odmítají demokratické volby.
Tabu už neplatí a otvírá se Overtonovo okno k praktikám, které jsme nechtěli opakovat. Naši předci se musí otáčet v hrobě, když opakujeme chyby minulosti.
Z tabu je politická norma
Trump porušil všechna zmíněná tabu. Podváděl u voleb a pokusil se o násilný převrat. Nerespektuje soudy a ignoruje jejich rozsudky, používá armádu proti vlastním občanům. Zavádí cenzuru a vyhrožuje studentům a školám. Je znám tím, že se kamarádí s Putinem a fotku s Putinem si dokonce vystavuje nad fotkou své vnučky v Bílém domě!
1. Update: Po 33 letech Republikáni prohráli v Texasu s Demokratem. Trump na prohru reagoval s tím, že chce převzít kontrolu nad volbami.
2. Update: Trump měl dle odhalených Epstein files strkat prsty do vagíny dívce ve věku 13-14 let účastnit se orgií atd. Nemělo by zapadnout, že Trumpovo příznivci navíc často odmítají instanbulskou úmluvu, která řeší násilí na ženách. Babiš se postavil proti úmluvě, senátor Hraba v ní vidí genderovou ideologii, Okamura ji zpochybňuje...
Proč tohle všechno přehlížíme? Proč je volíme, když víme čemu fandí a jakou ideologii přijali? Vedlo to někdy v historii k nečemu dobrému? Asi ne, když naši předci šli cestou liberální demokracie.
MAGA a jeho dvojče MEGA
Mnoho lidí si myslí, že je to jen kopírování úspěšné značky, ale ono ne. Je to mnohem hlubší – je to přijetím ideologie se vším všudy. Ultranáboženský a ultrakonzervativní think tank The Heritage Foundation stojí za zrodem ultrakonzervativného hnutí MAGA „Make America Great Again“ vedené Trumpem. A v Evropě založili jeho dvojče pod názvem MEGA „Make Europe Great Again“, známé jako Patrioti EU.
→ Hnutí MEGA aneb evropská frakce Patrioti EU
→ Členové MEGA: hnutí ANO, Přísaha, Motoristé, Orbánův Fidesz...
→ The Heritage Foundation stojí za hnutím MAGA a MEGA
→ Ministr zahraničí Macinka letěl mimo jiné i za The Heritage Foundation, cestu mu překazilo počasí.
Zdroj: Facebook premiéra Andreje Babiše
Změna režimu v náboženskou totalitu s diktátorem v čele
The Heritage Foundation vymyslelo strategii, pod názvem Projekt 2025, antidemokratický a antisystémový dokument, který chce omezovat práva žen, menšin a cizinců, a koncentrovat moc v osobě jednoho vůdce.
„Jádro dokumentu spočívá v takzvané unitární výkonné teorii. Ta říká, že prezident má mít takřka neomezenou moc a všechny vládní agentury musí jednat v souladu s jeho rozhodnutími.“ – zdroj
Zkrátka zavést formu teokracie. Tím vůdcem je aktuálně Trump. Trump se ještě před volbami od dokumentu distancoval, ale po volbách se ukázalo, že lhal. Projekt se snaží prosadit za každou cenu.
Ondřej Flégl
Muniční iniciativa a koalice s kolaboranty. Neměl to raději Andrej přenechat Estonsku?
Na jednu stranu má člověk radost, že vláda zůstala u muniční iniciativy. Na druhé straně je tu hořkost z hnědé a proruské koalice. Starost mi dělá i neochota investovat do armády či slepá víra v Trumpa, že zařídí mír...
Ondřej Flégl
Macinka porušil slib člena vlády. Může přijít o mandát?
Se zájmem jsme si přečetl článek jednoho z lidí, kteří se podíleli na tvorbě naší Ústavy, zdejšího blogera Jiřího Payne. Zaujalo mě, jak často Ústava mluví o slibu, a že odmítnutí slib pronést znamená okamžitou ztrátu mandátu...
Ondřej Flégl
Vydírání prezidenta kvůli náckovi, to fakt nemyslí vláda vážně?
Snaha dosadit fašistu, homofoba a násilníka Filipa Turka na ministerstvo dosáhla nových mezí. Motoristé se uchýlili k vydírání prezidenta Petra Pavla a mají v tom prý i podporu premiéra Andreje Babiše.
Ondřej Flégl
Kde domov můj, blázen s nácky vládne...
Česká hymna v kontextu dnešní vlády, která nedbá demokratických principů, svobody vědeckého bádání a pohrdá naším životním prostředím. Takový stav tu byl naposled v době komunismu.
Ondřej Flégl
Foltýn říkal svině, Macinka říká pošuci. A my: díky, kluci!
Záchvat pravdy nebo snaha zalíbit se prezidentovi, aby prošel fašista, rasista, homofob, násilník, silniční pirát a podporovatel trestných činů Turek? Ve výsledku je to asi jedno. Proruský občan zapláče v každém případě.
