Vláda cenzuruje prezidenta a umlčela zástupce 3,36 milionů voličů!
Nepohodlný a kritický hlas prezidenta se vládě nelíbí. Prezident Petr Pavel totiž chce silné Česko a silnou obranu proti ruskému vlivu. Proto apeloval na to, abychom omezili kontakty s ruskými kolaboranty Orbánem a jeho ministrem zahraničí Péterem Szijjártóem. Oba totiž vynášeli Rusku informace a jednali v jeho zájmu.
To je to, co vláda nechce, abychom slyšeli. Pravdu o tom, že šestikoalice zrazuje, likviduje naší obranu, naše média, naše informační bezpečnostní služby, pravdu o tom, že se vláda bratříčkuje s agenty Kremlu.
→ Babiš podpořil agenta Kremlu Orbána ve volbách
→ Macinka podpořil Orbána a vlezl mu přitom do zadku
Je evidentní, že hlas rozumu a požadavky na naší obranu nesmí být slyšet. Vláda potřebuje mít klid na likvidaci naší demokracie, na novou totalitu.
Cenzurovaný podcast
Podcast „Kamufláž“ z dílny ministerstva obrany, který byl založen už vládou premiéra Fialy, natočil rozhovor s vrchním velitelem ozbrojených sil a prezidentem Česka Petrem Pavlem. Měl se vysílat 7. dubna, ale vláda to zakázala a hlas prezidenta umlčela / cenzurovala.
Místo prezidenta odvysílali řeč ministra obrany Zůny, který je rovněž vystaven cenzurním tlakům, a navíc zřejmé šikaně a útisku ze strany ostatních poslanců. Zůna, stejně jako prezident, byl cenzurován kvůli podpoře naší armády, obranyschopnosti a odporu vůči ruským vojenským vlivovým operacím, které jsou známé pod slovíčkem dezinformace.
Za obranu plně odpovídá premiér Babiš, který jako jediný má svobodu slova.
Vlastizrada v přímém přenosu
Vláda útočí na všechno, co je kritické a co nás chrání. Cenzura prezidenta Petra Pavla je jenom vrcholem ledovce. Jen se podívejte, co všechno vláda dělá, aby nás zničila a plně odevzdala ruskému vlivu.
→ Snižování výdajů do armády a odmítání plnit závazky obrané aliance NATO
→ Snižování výdajů na bezpečnostní informační služby
→ Umožnění agentům Kremlu volně působit v ČR pod diplomatickým krytím
→ Zrušení strategické komunikace
→ Podpora ruských informačních a vlivových vojenských operací, tzv. dezinformací
→ Zrušení NERV, kvůli kritice vládních výdajů – kritika výdajů zde
→ Útok na neziskové organizace, které se zabývají ruským vlivem např. na Člověka v tísni
Zákony
§ 309 Vlastizrada
(1) Občan České republiky, který ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem spáchá trestný čin rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312) nebo sabotáže (§ 314), bude potrestán odnětím svobody na patnáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem.
§ 314 Sabotáž
(1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České republiky anebo poškodit mezinárodní organizaci zneužije svého zaměstnání, povolání, postavení nebo své funkce nebo se dopustí jiného jednání k tomu, aby
a) mařil nebo ztěžoval plnění důležitého úkolu mezinárodní organizace, orgánu veřejné moci, ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru, hospodářské organizace nebo jiné instituce, nebo
b) způsobil v činnosti takového orgánu anebo takové organizace nebo instituce poruchu nebo jinou závažnou škodu,
Ondřej Flégl
