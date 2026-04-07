Vidle na pumpaře, nebo sundat svatozáře oblíbeným politikům?
Taktika obětních beránků
Máte průšvih, tak potřebujete odvést pozornost k někomu jinému, najít viníka, který to má zařídit. Hlavně nemít zodpovědnost a chránit své zájmy a přátele. Všichni to známe ze školy tu slavnou větu „úkol mi sežral pes.“ Tak tady ten vládní úkol zřejmě polil pumpař benzínem...
Proč ale máme věřit, že za to může český pumpař? Proč se najednou nemluví o Trumpovo válečném tažení do kterého chce zatáhnout i nás, jakožto členy NATO? Kam se poděl ten mír a kritika válečných štváčů?
Obětním beránkem a nenáviděnou menšinou může být vskutku každý. Nevyšli volby, hodím to na důchodce nebo třeba novináře. Je nízká porodnost, terč udělám z LGBT. Přitom problémy s porodností jsou i ve státech, kde menšiny trestně stíhají či potlačují, například Rusko. Drahá nafta a benzín kvůli válce s Íránem? Pumpaři, jsi na řadě! Zdraží chleba? Ha, kde mám ty zlé pekaře? Ukrajina se brání? Tak je válkychtivá!
Jo, štve mě to, když někdo dělá terč z nevinných lidí a z obětí manipulací a lhářů.
Kritizovat i svoje politiky nebo rezignovat a tleskat lhaní a podvodům?
Člověk má ve vyhrocené společenské situaci potřebu chovat se jako součást stáda. Ve snaze pomoci svým oblíbencům jsme schopni různých mentálních kotrmelců. Ale tím sami sobě ve skutečnosti škodíme. Politik má tak nejen svobodu v lhaní, ale svobodu v tom, prosadit zákony, které jdou proti nám. Právem si pak myslí, že může říct a udělat všechno.
Co si takhle zamést před vlastním prahem, si možná říkáte. Fajn. Na vládě Petra Fialy mě štval Blažek, který dlouho tikal a pak vybuchl v bitcoinovou kauzu. Dozimetr policie a soudy řeší, ale pořád taková kauza naštve. Na kampeličce mě neštve tolik ten milion, ale to, jak je to všechno propojené od ODS po SPD. Pirátský ukřivděný útěk měl daleko od dospělého a promyšleného jednání. A Pekarová se svým svetrem byla jak toreador s červeným hadrem. Volil jsem Petra Pavla a asi bych byl raději, kdyby neměl tu komunistickou minulost. Ale jsem rád, že celých 37 let kope za demokracii a nejede tu ruskou písničku o míru
Na Babišovi mě štve, že o své minulosti lže a podpořil Orbána ve volbách, který otevřeně podporuje Rusko a jeho ministr zahraničí donáší tajné informace Rusům a plní jejich úkoly. Štve mě, že se útočí na menšiny, které také platí daně – je to kolem 400 tis. plátců daní. Štve mě, že se útočí na Člověka v tísni, který řeší exekuce a pomáhá při povodních. Berou se peníze skautům, kteří učí naše děti nějakým hodnotám a dávají jim do života i jiné aktivity, než TikTok.
Přestaňme se chovat jako stádo, začněme kritizovat politiky, když nám lžou. Nedělejme z politických stran náboženství, kde musíme obětovat nějakého beránka, aby bylo lépe. Lépe nám totiž nebude, protože ti beránci jsou naší součástí a často jsem těmi beránky nakonec i my.
Varuji také před falešnou symetrií, všichni politici nejsou stejní. Rád bych věřil tomu, že takhle vláda bude lepší, ale přijde mi, že je horší a až příliš často burcuje občany proti nevinným.
Ondřej Flégl
- Počet článků 159
- Celková karma 20,14
- Průměrná čtenost 1450x