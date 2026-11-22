Veřejnoprávno musí myslet i na nás!
Žijeme ve společnosti, která si zakládá na rozmanitosti, toleranci a respektu k menšinám. Bylo by tedy spravedlivé, kdyby se tyto hodnoty více promítly i do programové nabídky České televize.
Děti mají své Déčko, milovníci kultury ČT art a sportovní nadšenci ČT sport. Proč bychom tedy nemohli mít vlastní program i my, lidé s vlastním názorem a zdravým selským rozumem?
Ne každý z nás má totiž stejnou představu o světě. A přestože se v mnoha věcech neshodneme, neznamená to, že bychom si neměli být rovni. Proč by tomu mělo být jinak v případě našich názorů?
Co třeba ČT Názor nebo ČT Naše Pravda?
TV kde bude vyvážené zpravodajství plné našich názorů
Pokud si Česká televize pozve do vysílání odborníka, měla by dát stejný prostor i člověku, který s odborníky, vědci a doktory nesouhlasí. Bez ohledu na jeho vzdělání, zkušenosti či znalosti. Jinak přece nejde o objektivní diskusi.
Osobně mě velmi uráží, když se moderátor neustále dožaduje nějakých důkazů. Vytváří tím nerovné podmínky pro diskutující, kteří je nemají. A hlavně je to obtěžující!
Fakta společnost rozdělují a jsou nevyvážená, černobílá a neobjektivní. Já nechci, aby mi říkali, co si mám myslet. Každý má svou pravdu.
Vzdělávání bez ideologie
Rád bych také viděl dokumentární pořady, které respektují různé pohledy na svět. Například pořad o Zemi, při jehož natáčení nebude předem rozhodnuto o jejím geometrickém tvaru.
Prostor by si zasloužili také zájemci o reptiliány, chemtrails nebo alternativní medicínu. Neměli bychom přece lidi rozdělovat podle toho, zda se jejich přesvědčení zakládá na skutečnosti.
A co takové pořady o historii? Mě se líbí, že za pyramidami stojí mimozemšťané a že existuje hvězdná brána!
Televize pro vlastence
Velmi mi také chybí pořady věnované vlastenectví. Rád bych se například dozvěděl více o Ruské federaci a jak se tam krásně žije, aniž by mi někdo neustále připomínal její zahraniční politiku a vraždící drony v Ukrajině.
V zájmu vyváženosti musíme ukazovat i to dobré. Na jedno zabité dítě ruskou raketou navrhuji například zprávu u narození medvíďat.
Přál bych si, abychom mohli pod českou vlajkou nerušeně vyjadřovat svou lásku k cizím státům, které s námi vedou hybridní válku, aniž by někdo zpochybňoval naše vlastenectví.
O zahraničních konfliktech by se mělo informovat především s ohledem na pocity nás, zastánců míru, kde se napadené státy nebrání a nechávají se nadšeně okupovat.
Nechceme přece mnoho
Netoužíme po tom, aby Česká televize mlčela. Chceme jen rozhodovat o tom, co říká, tak aby se nám to líbilo.
Vždyť veřejnoprávní televize má sloužit občanům. I my platíme poplatky a daně, kde je program pro nás? Neměla by po nás neustále požadovat, abychom své názory přizpůsobovali světu kolem sebe. Ať se svět přizpůsobí našim názorům!
Ondřej Flégl
Demokratura - Umlč se a nech je vládnout
Umlč se a nech je vládnout. Klapky na oči, když roste dluh. Umlč se, když vyhazují neposlušné z práce, když média přichází o finance.
Ondřej Flégl
Za tohle jsem klíči necinkal!
Svět se změnil k horšímu a všechno je špatně. Lidé mě odsuzují za názor, nesmím už ani pochválit zadek osmnáctky bez feministického křiku. Nesmím říct svůj názor bez zdroje. A média mi lžou.
Ondřej Flégl
Oldu Kaisera neměli pouštět ze záchytky
Česká politická scéna má novou komedii. Bolševici se převlékli za disidenty, hlasatelé ruské propagandy za obránce míru a svobody, a Oldřich Kaiser jim k tomu hraje tak absurdní divadlo, že to někteří považovali za trolling.
Ondřej Flégl
Školní jídelny bez diktátu!
A máte to! Žádní odborníci na výživu nebudou našim dětem kazit naší hranolkovou výchovu! Zdravím rozumem ku zdraví! Regulace ať dopravní či stravovací jsou prostě zlo. Motoristé nás osvobozují!
Ondřej Flégl
Macinka objevil mužatky v ženském hokeji. Konzervativní strašák se vrací.
Kdo sleduje tmářskou (extrémní) část konzervativního spektra delší dobu, nemůže být překvapen Macinkovo vyjádřením směrem k českému ženskému týmu hokejistek. Tmáři skutečně věří, že sport dělá s žen trans (mužatky).
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