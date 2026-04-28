Váš selský rozum je na menu ruské armády...
Mnoho lidí žije v iluzích, že když nepadají bomby a nestřílí se, že se nic neděje. To jim totiž říká jejich selský rozum, který má tendenci všechno zjednodušovat a čerpat z intuice (zažité zkušenosti). A ono se toho děje poměrně dost. Každou válku provází a předchází psychologické a informační operace.
Tento styl válčení znali už v 5. st. př. n. l., jak nám ukazuje slavná kniha Umění války čínského vojevůdce a vojenského poradce Sun-c’. A já se pokusím některé aktuální mechanismy popsat v tomto článku.
Měkké vědy, tvrdé vojenské dopady
Tzv. „měkké“ společenské vědy, nebo také neexaktní vědy, jsou veřejností často opovrhované vědní obory, s kterými se ale setkáváme na denní bázi. Neobejde se bez nich nikdo – obchodníci (reklama či cílená reklama, psychologie a potřeby zákazníků – demografie), politici (mediální obraz, tzv. PR, reklama, slogany, demografie atd), statistici (demografie, sociologie, psychologie), lékaři (psychologie pacienta, demografie...) a ani armáda (vlivové operace, slogany, propaganda, šíření strachu, zneužívání psychologie, psychologie lidí ochotných spolupracovat atd.)
Dezinfo není obyčejnou lží, je to profesionální zneužívání znalostí „měkkých“ věd. V rukou armády je to psychosociální zbraň, kterou donutí svůj cíl, aby se vzdal bez boje, aby nevěřil svým institucím či médiím, aby se soustředil na něco jiného, méně podstatného. Jeho úkolem je mimo jiné vytváří třecí plochy mezi občany navzájem či jeho jednotlivými složkami – občan vs divadelník, libovolná menšina, student, senior, jeho vlastní armáda atd.
„Vrcholným válečným uměním je podmanit si nepřítele bez boje.“
Umění války, Sun-c’
Není nic lepšího, když se nepřítel vzdá, protože se bojí. Nebo když se k vám připojí, protože s vámi ideologicky souzní (ideologická kolaborace). Ideo-kolaboraci vidíme například u Orbána.
Dezinfo nehraje na logiku, ale na potřeby a emoce
Rusko se snaží oddělit spojné nádoby, zdůraznit potřeby a emoce strádajícího jednotlivce a postavit ho proti druhým. Klasický scénář: Máš hluboko do kapsy, čekáš na termín u lékaře, jsi v důchodu a máš exekuce.
Realita:
Ukrajinci z velké většiny pracují, platí sociální a zdravotní a přispívají na chod Česka vč. důchodů. Například zdravotnictví se bez nich prakticky neobejde.
→ Dezinfo scéna ti tvrdí dvě protichůdné věci, kterým věříš zároveň:
1. že Ukrajinci berou dávky a na tebe pak nezbude,
2 . a současně ti Ukrajinci berou práci
Je to zamotaný ciklus, který se vzájemně vylučuje. Ukrajinec může za všechno, co tě štve nebo pálí.
Dezinfo pracuje s kulturou a hodnotami
Typicky liberálové vs konzervativci atd. Nutí vás k sympatiím a antipatiím na základě vašeho hodnotového nastavení a priorit, a hledá třecí plochy.
Ruský rámec: Rusko je konzervativní = věří v Boha, odmítají gender a LGBT, Západ upadá, je málo dětí... za všechno mohou liberálové.
Zamlčená realita:
→ Rusko neřekne, že má stejný problém s porodností jako drtivá většina státu na planetě Zemi (u států s vysokou porodností bývá i vysoká úmrtnost dětí, tak to berte v potaz)
→ Rusko neřekne, že obnovuje kult komunistického vůdce Stalina – což by mělo být samo osobě odrazující pro konzervativní občany.
Dezinfo nemusí lhát, stačí, když řekne jenom část pravdy, která se zrovna hodí
Dezinfo nerativ: Ukrajinci také střílí, státy NATO zbrojí, do NATO vstupují nové státy, Rusko se cítí ohrožené, obrana prodlužuje válku, zbraně prodlužují válku.
Co je vynecháno:
→ Ukrajinci střílí, protože se brání útokům.
→ Do NATO vstupují nové státy, protože je Rusko agresivním útočníkem.
→ Rusko se sice může cítit ohrožené státy NATO, ale tak nějak je to daň za agresi.
→ Obrana možná prodlužuje válku, ale okupace nepřítelem není mír, ale jen další fází válečného stavu. Když okupovali nacisté, tak vraždili. Když okupovali Rusové, tak vraždili. Vzdát se prostě nepovede k míru, a navíc je obvyklé, že nepřítel používá okupované občany ve své armádě jako krmivo pro děla
Dezinfo vytváří informační chaos
Je to podobné DDOS útokům, kybernetický útoky, které zahlcují síťové zdroje, servery nebo weby obrovským množstvím datových požadavků z mnoha různých zdrojů (botnetů).
Tento scénář vidíme i na sociálních sítí. Boti plní diskuse, davají lajky a zvyšují dosah – ne nadarmo má proruský Rajchl více shlednutí než hvězdná zpěvačka Beyoncé
Vytváří se informační mlha. Lidé jsou zavaleni tunou možností jak to všechno bylo. Měkký cíl „rozumsele“ pak zpravidla rezignuje na fakta a řídí se emocemi. Však to znáte: „každý má svou pravdu.“ „Kdo ví, jak to bylo“. „Ten říká tohle - ten tamto, kdo se v tom má vyznat“. „Všichni lžou...“
Co si z toho vzít?
Jestli máte dezinfo jen za nějakou lež či blábol, tak šeredně podceňujete ruskou armádu a funkčnost psychologických útoků. Jestli věříte na svůj selerozum, tak se bohužel stáváte selátkem na porážku.
Základem je nepodceňovat informační styl váleční. Nepodléhat iluzím, že když nepadají bomby a nestřílí se, že se nic neděje. V tuhle chvíli si nepřátelské Rusko vybudovalo síť spřízněných politiků, kteří proti němu nepůjdou a budou hájit jeho zájmy. Tu stejnou síť politiků, kteří kdysi poslali zvací dopis.
Rusko také úspěšně v některých státech zaselo strach z války, strach se bránit nebo být součástí spojencetví a investova do obrany v rámci NATO. Vytvořilo prostředí, kdy se lidé raději vzdají, než aby bojovali.
Co s tím?
Dezinfo pracuje skrze informační média a sítě:
→ Potřebujeme, mít politicky a finančně nezávislá média, která svůj obsah NETVOŘÍ na základě politické objednávky nebo na základě finančního prospěchu.
- komerční obsah tvoří informační odpad, protože z něj plyne zisk. Málokteré médium odolá. Dobře to jde vidět na sociálních sítí, které schválně šíří nenávistný obsah, nebo obsah na kterém vzniká závislost.
→ Se sítěmi pomůže zákon o DSA, který tlačí na sociální sítě, aby byli transparentní a nevyvářeli toxický obsah kvůli zisku. Dezinfo scéna na DSA pochopitelně útočí, protože nařízení potenciálně snižuje její dosah.
→ Potřebujeme úředníky, kteří pracují pro stát (pro občany), nikoliv pro politiky. K tomu účelu slouží služební zákon, který se ale vláda snaží změnit. Vládní politici chtějí mít pod kontrolou úředníky, kteří mají být ze zákona nestranní.
- Nesmíme nechat státní správu kolaborantům – politikům, kteří ochotně spolupracují s ruským nepřítelem, kteří šíří ruské nerativy o válce. Rusko samo ozančilo své politické spojence.
- Úředníci jsou páteří státu. Tvoří je odborníci, kteří složili slib občanům. Nedovolme politizaci státní správy!
Každý úředník skládá slib, který zní:
„Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“
