Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Upadl jí rohlík. Zíráním jsem jí donutil ho koupit.

Pečivo patří mezi potraviny, které neumyjete. Přesto je běžné, že na něj lidi sahají a mačkají ho nahatýma rukama. Když náhodou někomu pečivo upadne, tak ho vrací zpět. Já si na jednu takovou babu posvítil.

Nemám rád, když někdo jen tak osahává potraviny a pak si je ani nevezme. Ovoce a zeleninu člověk naštěstí umyje, ale u pečiva je to daleko horší. Navíc tím mačkáním nezjistíte čerstvost. Znám prodavačky, které to v igelitové tašce dupáním změkčují.

Já běžně chodím k pekařce, která funguje jen ráno až do vyprodání. Jo, je drahá, ale já mám jistotu, že pečivo bude opravdu dobré a kvalitní, a nesahalo na něj nějaké čunče. Druhá polovička dokonce objednává chleba dopředu, protože bez rezervace je to loterie.

Když ale člověk zapomene svačinu, tak musí, bohužel, do běžného minimarketu. A tam se to celé událo...

Baba na zabití

Beru si banán a bílý jogurt a ještě se rozhlížím, zda by mi nepadlo do oka něco k tomu. Když tu slyším, jak někomu u pečiva, cca 2 m ode mě, něco upadlo. Nějaká seniorka upustila rohlík. Zvedne ho, rozhlédne se, a chce ho vrátit.

Já ale na ni koukám a čekám, jak to dopadne. Paní si je toho dobře vědoma a zřejmě hraje o čas – předstírá, že ještě něco dalšího vybírá. Špinavý rohlík drží v ruce. Přitom začíná být viditelně nervózní. Já však stojím a zírám dál. Nervozita paní stoupá a já se začínám bavit. Tento typ chování vážně nesnáším a tu situaci jsem si vychutnal. A ano, pobavilo mě její morální dilema – kamenujte mě v diskusi.

Baba nakonec hodí rohlík do pytlíku a do druhého dá ještě jeden. Vrhne na mě vražedný pohled a vyzve mě k odchodu.

Ten špinavej rohlík zaplatila. Ale já jen doufám, že ho předhodila slepicím, nikoliv někomu z rodiny.

Jakou zkušenost máte s podobnými lidmi vy? A necháváte je dokonat špinavé dílo?

Autor: Ondřej Flégl | středa 12.8.2026 7:41 | karma článku: 10,62 | přečteno: 219x

Další články autora

Ondřej Flégl

Správná rodina a tmářské sociální inženýrství

Politici požadují více dětí, ale ženám současně přidělují práci, domácnost i hlavní odpovědnost za péči. Většinou za tím stojí nějaké dogmatické představy o rodině, které jsou daleko od běžné reality.

11.8.2026 v 9:06 | Karma: 9,38 | Přečteno: 338x | Diskuse | Společnost

Ondřej Flégl

Fotbal je jako Pride s míčem. Možná horší! Naháči, masky, vlajky...

Odhalené pupky a zadky by měly být důvodem k zákazu fotbalu! Taková promenáda úchyláků a ještě to pouštějí v televizi. Pak tu máme tu jejich agresi. Chovají se jako armáda nepřizpůsobivých.

11.8.2026 v 7:00 | Karma: 8,86 | Přečteno: 279x | Diskuse | Společnost

Ondřej Flégl

Jako křeček v korporátním kolečku. Znáte ten pocit?

Všichni, kdo pracují pro nějaký korporát, jistě velmi rychle zjistí, že problémy se neřeší, ale přesouvají na další osoby, které je pak problém odmítají. Případně problémem je ten, kdo na něj upozorní.

6.8.2026 v 11:35 | Karma: 9,19 | Přečteno: 409x | Diskuse | Společnost

Ondřej Flégl

Ital není mafián a Syřan není terorista, chytráci.

Máme hodnotit jednotlivce podle jejich chování, nebo uplatňovat kolektivní vinu? Přijde mi naivní přehlížet problémy migrace, ale přijde mi i přehnané dělat automaticky z migrantů nepřizpůsobivé, vrahy a teroristy.

4.8.2026 v 7:30 | Karma: 10,17 | Přečteno: 385x | Diskuse | Společnost

Ondřej Flégl

Věrnost straně jako kritérium akreditace novinářů.

Novináře můžeme hodnotit podle nějakých kritérií na objektivitu, vyváženost apod., to je naprosto v pořádku. Když ale stát začne hodnotit novináře podle věrnosti ke straně, tak mluvíme o kádrových posudcích.

3.8.2026 v 9:57 | Karma: 28,26 | Přečteno: 880x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody

Prodejna Tesco v obchodním komplexu Centro Zlín ve Zlíně-Malenovicích.
6. srpna 2026  14:31

Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední...

Kolik toho víte o vesmíru?

Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli...
vydáno 11. srpna 2026

Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes...

Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!

Jídelní lístek, který obsahuje klasické pizzy, „pizzerty“ a nové inovace, jako...
vydáno 10. srpna 2026

Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším...

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)
10. srpna 2026  20:52,  aktualizováno  21:27

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl...

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.
7. srpna 2026  13:47

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...

Při nočním střetu s autem v Ostravě zemřel šedesátiletý chodec

ilustrační snímek
12. srpna 2026  10:11

Šedesátiletý chodec zemřel v noci na dnešek na následky zranění, která utrpěl při střetu s osobním...

Cyklistický závod Czech Tour omezí v Kroměříži o víkendu dopravu

ilustrační snímek
12. srpna 2026  10:03,  aktualizováno  10:03

Cyklistický závod Czech Tour omezí v Kroměříži o nadcházejícím víkendu dopravu. Řidiči nebudou moci...

Kamionu se při havárii z návěsu vysypaly nosníky a převrátil bagr

Kamion převážející bagr a ocelové nosníky havaroval krátce po čtvrté hodině...
12. srpna 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Kamion převážející bagr a ocelové nosníky havaroval krátce po čtvrté hodině ráno na silnici I/35 u...

Libuši Šafránkovou střídá jiná herecká legenda. Děti z Bullerbynu jsou zpátky v éteru

Libuše Šafránková a Petr Svojtka v pohádce Malá mořská víla (1976)
12. srpna 2026  11:41

Oblíbená dětská knížka Děti z Bullerbynu ožívá v nové rozhlasové četbě s Bárou Hrzánovou na Rádiu...

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Ondřej Flégl

  • Počet článků 187
  • Celková karma 20,13
  • Průměrná čtenost 1385x
Jsem digitální terminátor tmářství a noční můra šiřitelů dezinformací. Tady vládne skepticismus a faktomluva, která se nebojí provokovat. V žilách mi proudí krev liberálního demokrata, bojujícího za svobodu projevu i lidská práva před těmi, kteří tyto principy chtějí znásilnit k šíření mentálního hnoje a budování diktatury.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.