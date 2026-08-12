Upadl jí rohlík. Zíráním jsem jí donutil ho koupit.
Nemám rád, když někdo jen tak osahává potraviny a pak si je ani nevezme. Ovoce a zeleninu člověk naštěstí umyje, ale u pečiva je to daleko horší. Navíc tím mačkáním nezjistíte čerstvost. Znám prodavačky, které to v igelitové tašce dupáním změkčují.
Já běžně chodím k pekařce, která funguje jen ráno až do vyprodání. Jo, je drahá, ale já mám jistotu, že pečivo bude opravdu dobré a kvalitní, a nesahalo na něj nějaké čunče. Druhá polovička dokonce objednává chleba dopředu, protože bez rezervace je to loterie.
Když ale člověk zapomene svačinu, tak musí, bohužel, do běžného minimarketu. A tam se to celé událo...
Baba na zabití
Beru si banán a bílý jogurt a ještě se rozhlížím, zda by mi nepadlo do oka něco k tomu. Když tu slyším, jak někomu u pečiva, cca 2 m ode mě, něco upadlo. Nějaká seniorka upustila rohlík. Zvedne ho, rozhlédne se, a chce ho vrátit.
Já ale na ni koukám a čekám, jak to dopadne. Paní si je toho dobře vědoma a zřejmě hraje o čas – předstírá, že ještě něco dalšího vybírá. Špinavý rohlík drží v ruce. Přitom začíná být viditelně nervózní. Já však stojím a zírám dál. Nervozita paní stoupá a já se začínám bavit. Tento typ chování vážně nesnáším a tu situaci jsem si vychutnal. A ano, pobavilo mě její morální dilema – kamenujte mě v diskusi.
Baba nakonec hodí rohlík do pytlíku a do druhého dá ještě jeden. Vrhne na mě vražedný pohled a vyzve mě k odchodu.
Ten špinavej rohlík zaplatila. Ale já jen doufám, že ho předhodila slepicím, nikoliv někomu z rodiny.
Jakou zkušenost máte s podobnými lidmi vy? A necháváte je dokonat špinavé dílo?
Ondřej Flégl
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