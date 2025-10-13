„Ty příspěvky psali kamarádi z hospody.“ A ty naci-ponožky ti oblékala maminka, Filípku?
Nejdříve příspěvek vysvětluje a snaží se ho ospravedlnit, aby ho následně pototom odmítl s tím, že prý psali kamarádi v hospodě. Jména nezná a podepsal slib mlčenlivosti. No ty bláho a tohle mu máme sežrat jako proč?
Oblékala ho maminka nebo taky kamarádi?
Dobře, zkusíme přimhouřit obě oči a přijmout, že několik let po sobě, až do teď, to všechno psali kamarádi. Tak mě napadá, na ty závody, tě oblékala maminka, Filípku, nebo kdo?
Samozřejmě můžete uvěřit tomu, že je to od Filipa Turka nějaká verze České sody, nebo na co se to vymlouval, ale já v tom osobně moc vtipů nevidím. Nějakou sbírku dobových předmětů ještě beru – to má doma kde kdo. Beru obdiv k armádní technice, tanky řady Tiger jsou legendou, ale ty vado, Turek nosí ponožky a helmu s nacistickými symboly. Tady chybí už jen říšská orlice v zadku a Hitler na čele.
Ondřej Flégl
Ženám se úspěch neodpouští. Frustrovaný konzervativec Bratříček zaútočil na političku.
Konzervativní influencer Bratříček zaútočil na novopečenou poslankyni Julii Smejkalovou z hnutí STAN. Nebylo to kvůli jejím názorům nebo čemukoliv jinému v politice relevantnímu, byl to fakt, že je mladou ženou.
Ondřej Flégl
Hromadné vyhazovy z práce, protože nejste konzervativní? Plánuje opozice kádrové posudky?
Opozice si maluje plán na kádrové posudky. Pokud nebudete dost konzervativní, můžete přijít o práci – ve školách, na úřadech, u policie, v armádě, ale i v médiích či v kultuře. Tlak se ale může přenést i do soukromé sféry.
Ondřej Flégl
Je to venku! Kořenář a novináři měli pravdu o Turkovi a Konečné!
Máme tu odtajnění části dokumentů o schůzkách Turka, Konečné a Klause s Íránským islámským státem. Všechno, co říkal youtuber Kořenář a novináři je pravda!
Ondřej Flégl
Anexe Gazy má být řešením? Vždyť to povede k migraci a radikalizaci.
Je to ještě boj s terorismem nebo prostá snaha situaci zneužít? Je anexe a vyhnání stovek tisíců frustrovaných a naštvaných Palestinců řešením nebo eskalací? Chceme další migrační krizi a řešit radikalizaci?
Ondřej Flégl
Antivax a právo šířit bludy? Zaveďme spíš povinnost poskytnout jim odbornou pomoc...
Mám pochopení pro občany, kteří mají strach z něčeho, čemu nerozumí, co neznají. Je jedno jestli jde o cizince nebo nějaké látky v injekci či tabletě. Na strach má každý z nás právo. Co předvádí antivax a populisté je ale za čárou
|Další články autora
Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA
Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější,...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení
Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru...
Fotky z masakru otevřely Americe oči. Tohle už neututláme, lamentoval Pentagon
Seriál Masakr civilistů ve vietnamské vesnici My Lai z března 1968 je jednou z nejtemnějších kapitol...
Zemřela Dana Drábová, vedla Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Ve věku 64 let zemřela po vážné nemoci česká jaderná fyzička a politička Dana Drábová. V čele...
Soud projednává případ vydírání kardiochirurgů IKEM tehdejším vedením
Obvodní soud pro Prahu 4 začal projednávat případ kolem bývalého ředitele Institutu pro klinickou a...
Začalo propouštění izraelských rukojmích, na svobodu se dostanou i palestinští vězni
Přímý přenos Palestinské teroristické hnutí Hamás v pondělí ráno předalo do rukou Červeného kříže prvních sedm...
Trump přiletěl do Izraele. Za dohodu s Hamásem obdrží státní vyznamenání
Americký prezident Donald Trumpem krátce před devátou hodinou středoevropského času přiletěl do...
Bude deštivo a oblačno, přidají se i mlhy. Teploty nepřekročí 16 stupňů
Začátek týdne bude v Česko oblačný a místy se objeví občasný déšť. Další dny bude počasí podobné,...
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...
- Počet článků 127
- Celková karma 18,60
- Průměrná čtenost 1381x