Turek se „vzdal“ fake-funkce. Vzdá se i kanceláře ministra? To nečekej!
Turek se vzdá vymyšlené a účelové funkce, kterou dělá údajně zadarmo, která má zakrýt ten fakt, že ve skutečnosti dělá ministra životního prostředí. Vlastně se tím Turek nijak netají, už při nástupu říkal, že ho pan Červený bude poslouchat na slovo a hned na to mu vzal kancl, a úředníci vypovídají, že všechna schválení jdou přes Turka.
Teď, když se vzdal téhle zástěrky se zmocněncem, znamená to, že teď bude Turek sedět v kanceláři ministra životního prostředí a nic nebude dělat? A my mu to zaplatíme z našich daní? Asi to tak bude, protože víc toho neslíbil. Jinak už teď měl velmi vysokou absenci. Takže mu to asi bude vyhovovat.
Naštěstí má Turek v kanceláři vinotéku a dost možná teď bude víc u kolaboranta Xavera. Kdo ví, jak se svým z našich daních placeným časem naloží.
Filip Turek se vzdal vymyšlené funkce zmocněnce pro Green Deal. Dál ale okupuje ministerskou kancelář a popíjí víno ze své kancelářské vinotéky. Generováno AI.
Svatý mikromanažer Babiš a zlobivé Motorky
A co na to náš premiér? Ten zpívá tu motoristickou o tom, že se musí „vzdát funkce“ zmocněnce. Vlk se tak nažere a koza zůstane celá. Pro tuhle vládu lhářů, manipulátorů a podvodníků typický úkaz.
Víte, co je na tom nejhorší? Když se bavím s jejich voliči, tak jim je to úplně jedno. Jedním uchem tam, druhým ven. Babiš je svatý a myslí to se všemi dobře. Motoristy vnímají jako zlobivé děti, které mu to kazí. To, že Babiš lže a manipuluje je vůbec netankuje, prý to dělá každý.
Vláda očima voličů ANO. Svatý mikromanažer. Obrázek generován AI.
Ondřej Flégl
Projde Turkovi trestný čin obecného ohrožení?
Trestný čin obecného ohrožení trestá chování, které ohrožuje na zdraví a životě. To Turek splnil. Přejížděl kolonu v pruhu pro odbočení vlevo, při odbočení vpravo. Ohrozil tak nejen řidiče a chodce, ale i způsobil nehodu.
Ondřej Flégl
Román 1984 při čtení ožívá. A nepříjemně se prolíná s realitou.
Znovu jsem se ponořil do Orwellova románu 1984. Naposledy jsem ho četl jako školák. Tehdy to byla jen knížka popisující dystopii, povinná četba a varování před totalitou. Dnes ale působí mnohem živěji a až příliš realisticky.
Ondřej Flégl
Atentát na ministry. Svědci popsali výbuch ega.
Vyvěste černé vlajky, milovanou vrchnost napadl zuřivý dav. Strašlivým pískotem zranili ministra cancel cultury Klempíře a ministra hradního příkopu Macinku. Následný výbuch ministerského ega nám ještě napočítají...
Ondřej Flégl
Povinné výjezdní doložky před dovolenou
Na vědomost se dává: občan odjíždějící z Česka musí zažádat o výjezdní doložku. K vydání doložky je nutné připojit ideologický posudek, v případě studentů též doporučení Motoristického svazu mládeže.
Ondřej Flégl
Stojí ten Turek za vládní truc a ostudu v NATO? A fakt nemáme na armádu?
To má ten pro nás ten Filip Turek takovou cenu, že omezujeme výkon prezidenta, kterého volilo 3,4 mil. občanů? Není to přehnané? Prezident se několik měsíců snažil rozumně dohodnout. Proč zvolili ostudu?
|Další články autora
Myslíte, že znáte Česko? Tento letní test vás možná překvapí
Léto je ideální čas objevovat krásy Česka. Nabízí se hned několik míst, které rozhodně stojí za...
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Zapomenutá historie slavného pražského lunaparku Eden. Jeho horská dráha měřila 5 km!
Do Edenu v pražských Vršovicích dnes míří lidé hlavně na koncerty nebo za fotbalem. Před sto lety...
Místo, kde pomáhá „prehistorické moře“. Smrdáky lákají na unikátní léčbu
Na Záhorí existuje místo, kde se léčba neopírá o sliby, ale o přírodní zdroj s výjimečně vysokým...
Rybářka z Prahy ulovila vysněného albína. Na jedinou rybu čekala celé roky
O některých rybách rybář ví dlouho. Ví, kde se zdržují, kdy se ukazují, v jakých podmínkách by...
Demolice mostu u Žďáru stopla vlaky. Na řidiče čeká provizorium a semafory
Po provizorním mostě musejí nyní jezdit řidiči cestující po „devatenáctce“ mezi Žďárem nad Sázavou...
U Lidic se srazily dva linkové autobusy. Sedmnáct zraněných, jedna žena vážně
U Lidic na Kladensku se ve středu ráno srazily dva autobusy. Při nehodě se zranilo sedmnáct lidí,...
ExaGrid byla zařazena do prestižního žebříčku MES Midmarket 100 pro rok 2026
Top Estates jako první developer v Česku přináší AI bytového asistenta
Prodej bytu 2+1 48 m2, Ostrava - Zábřeh
Čujkovova, Ostrava - Zábřeh
3 300 000 Kč
- Počet článků 174
- Celková karma 21,73
- Průměrná čtenost 1429x