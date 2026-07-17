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Turci a Slováci na straně Petra Pavla. Chuděra Babiš. To je bodnutí do zad!

Všichni jsme viděli fotky a videa ze summitu NATO v Ankaře. Prezidenta Pavla vítali jako kteroukoliv jinou hlavu státu, která přijela na návštěvu. Drzost! Přitom se měli ptát, „co tady proboha dělá!“

Turci nerespekují české volby

Vláda plánovala, že prezident Petr Pavel bude v Ankaře jako kůl v plotě, že zůstane na letišti a nebude vědět kudy kam. Turci ale zradili a dokonce uspořádali přivítání s hudbou a celou vojenskou přehlídkou.

Místo nařízením naší vlády se Turci řídili nějakým nikým nevoleným protokolem NATO a nějakými diplomatickými zvyklostmi! Drzost! Proč jako má být hlava českého státu osobou, která má nejvyšší vážnost? Rozčiluje se Babiš s Macinkou.

Není to poprvé, kdy se někdo vzpouzí vůli naší vlády. Cožpak je prostě nemůžeme nechat vládnout? Proč se furt někdo vměšuje? Například Ústavní soud nebo evropští žalobci stíhající dotační podvody

A my se musíme ptát: ???KDO JE VOLIL??? KDO JE PLATÍ??? A NECHAJÍ SE PŘEPLATIT???

Slovenský prezident podkopal českou státnost!

Zatímco námi milovaný premiér Andrej Babiš mluví pravdu: „Ptali se mě, co tam Pavel proboha dělá“. Prezident Slovenské republiky Pellegrini lže úplně odlišně, než náš premiér.

Udavač Pellegrini tvrdí, že pro smích byla delegace premiéra Babiše. Navíc se pozastavil nad tím, jak se česká vláda chová. Že Slovensko se drží tradičních rolí a oficiálních protokolů a nebojkotuje vlastní hlavu státu.

Skandál!

Když se česká vláda pokusí ponížit vlastního prezidenta, a svět se odmítne přizpůsobit, tak je to zahraniční spiknutí! Pražský hrad má co vysvětlovat!

Autor: Ondřej Flégl | pátek 17.7.2026 7:00 | karma článku: 10,02 | přečteno: 102x

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Ondřej Flégl

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Jsem digitální terminátor tmářství a noční můra šiřitelů dezinformací. Tady vládne skepticismus a faktomluva, která se nebojí provokovat. V žilách mi proudí krev liberálního demokrata, bojujícího za svobodu projevu i lidská práva před těmi, kteří tyto principy chtějí znásilnit k šíření mentálního hnoje a budování diktatury.

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