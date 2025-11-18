Trans ve sprchách? Tak schválně, kam byste poslali tyhle osoby?
Trans spoluobčané nejsou úchylové. Nechodí do veřejných sprch, aby tam onanovali nebo budili rozruch. Jde jim o to, aby splynuly se svou odlišností a svým problémem. V drtivé většině případů nezjistíte, že by v té sprše byl někdo „jiného pohlaví“.
Trans lidé nechtějí, aby někdo poznal jejich odlišnost
Ptal jsem se například Lenky Králové, známe trans influencerky, která odmítla kastraci a úplnou změnu z obav z náročné a nejisté operace, jak řeší problém veřejných sprch. Řešení bylo opravdu jednoduché, sdělila mi, že preferuje taková zařízení, kde jsou oddělené sprchové kabinky, případně využívá kabinky pro hendikepované. Kabinky by podle mě ocenilo více lidí, kvůli zajištěnému soukromí, ale o tom jindy. Technicky jste v ženské sprše, ale reálně máte svůj oddělený prostor a nevzbudíte žádnou pozornost, podobně jako když jdete vykonat velkou potřebu na toalety.
Update: Shodou okolností Lenka na tohle téma udělala i video.
Dalším řešením je i speciální oblečení, díky kterému schováte vše i v bikinách. Od suspenzorů po falešné protézy napodobující libovolný genitál ať už ženský či mužský.
Tak a teď si jen představte, že pošlete následující osoby do sprch podle pohlaví s kterým se narodily. Myslíte si, že to něčemu pomůže nebo naopak tím způsobí nežádoucí rozruch, o který rozhodně žádná strana nestojí?
Na poslední fotce je dcera Elona Muska. Musk o ní mluví jako o zavražděném synovi woke ideologií. Tak nenávistní lidé dokážou být i k vlastním dětem.
Zdroj iDnes, iDnes, iDnes a iDnes :D
Neurověda a trans mozek
Stejně jako intersexuální lidé, i trans lidé se svou odlišností rodí. Trans lidé ale mají tu smůlu, že je tím jiným orgánem mozek a tak mnoho lidí jejich jinakost zpochybňuje, uráží je, napadá je a straší jim veřejnost.
→ Trans lidé si svou identitu nevymýšlí, prostě mají mozek odlišného pohlaví (editováno na základě diskuse)
Co oči nevidí, to trans-fobiky nedráždí
Já osobně preferuji, když se ti lidé snaží splynout, než když by je společnost nutila jít do sprch, kde evidentně budou vyčnívat se svým změněným tělem.
Ondřej Flégl
Konzervativci mají hnědý nádor. Doporučuji denacifikaci a antifašimus.
Veřejné hajlování už nelze obhajovat jako vtip či gesto vytržené z kontextu. Případ Turek či mladí konzervativci v USA obdivující Hitlera nám ukazují, že antifašismus potřebujeme jako sůl.
Ondřej Flégl
Hnutí ANO odmítlo existenci intersex osob. Po vzoru Fica a Orbána jde proti biologii.
Hnutí ANO opět dokazuje, že to s nacikonzervatismem myslí vážně a odmítlo existenci intersexuálních osob, tj. lidí, které jednoznačně nelze zařadit do dvou kategorii muže a ženy.
Ondřej Flégl
1h Duel o Kirka: Kamil Fila to natřel Danu Vávrovi, který obhajoval cenzuru a teokracii
Poslechl jsem si skoro pětihodinový duel Dana Vávry a Kamila Fily. Pan Fila byl evidentně připravený. Vávra poměrně často utíkal k jiným tématům a měl neustále potřebu obhajovat teokracii a útočil i na liberály.
Ondřej Flégl
Rodiče nejsou geny, ale činy. Máme právo na řádnou výchovu, ne na maminku...
„Děti mají právo na maminku“ říká část populace. Já říkám, že mají právo na rodiče. Rodičem jsou ale osoby, které dítě vychovávají, nikoliv ti, co darují sperma či rodí. Na dítě neexistuje vlastnické právo, jen právo ho zastupovat
Ondřej Flégl
„Ty příspěvky psali kamarádi z hospody.“ A ty naci-ponožky ti oblékala maminka, Filípku?
Motofašista Filip Turek a jeho výmluvy. Teď tvrdí, že ty nacistické příspěvky nepsal on, ale kamarádi z hospody a na jména si přirozeně nevzpomíná. Tak mě napadá, ty ponožky a helmu mu dala maminka nebo kdo?
