Trans a výchova dětí? Na Samoi tradice, u nás nenávist tmářských spolků.
Podle nenávistných a tmářských hnutí, jaký mi je například Aliance pro rodinu či vládní hnědokoalice, by měli lidé na ostrově Samoa už dávno vymřít na genderovou ideologii, protože ta prý může za nízkou porodnost a ničí manželství a rodiny. Problém s porodností je sice i v konzervativních rájích jakými je Rusko či Maďarsko a v dalších antigender hrdinských státech, ale vysvětlete to nenávistným fanatikům.
Pokud se vrátíme na ostrov Samoa, tamní transgender lidé fa’afafine (trans ženy) a fa’afatama (trans muži) se tisíc let drží na 3% a dokonce vychovávají děti.
Apokalypsa je stále v nedohlednu. Čím to asi bude?
Dětská krev na rukou a domácí terorismus
Tato hysterie reálně stojí lidské životy, životy dětí, které si pod tlakem nenávisti vezmou život. Společnost, která s předsudky bojuje a trestá nenávist zaznamenává klesající trend sebevražd. Ultrakonzervativní spolky tak činí záměrně, záměrně útočí a snaží se poštvat menšiny proti občanské společnosti.
→ Za pozornost stojí i uniklý chat mladých republikánů, který je plný velebení Hitlera, rasismu a nenávisti k menšinám.
→ Tmářství stojí za omezením pomoci pro mladé transgender občany
→ Domácí terorismus namířený proti LGBT lidem na Slovensku
Nízké tresty za sexuální násilí je tmářská zásluha
Je nad vší pochybnost, že ultrakonzervativní spolky šíří pouze nenávist, strach a hysterii. Činí tak naprosto účelově a vědomě. Je na nás se tomuto zlu postavit, protože nejde jen o menšiny, ale i o ženská práva, která se týkají více jak poloviny obyvatel.
Stačí se podívat na přístup ultrakonzervativců na znásilnění malých holčiček – viz. Epstein files. Kolik domácích trumpistů odsoudilo svého hrdinu za to, že strkal 13 letým dívka prsty do vagín? Kdo myslíte, že stojí za nízkými tresty pro sexuální delikventy a násilníky? Stačí se podívat na přístup k Istanbulské úmluvě. Stačí se podívat, jak ti lidé reagují na Me Too. Mě osobně je z toho na zvracení!
→ Ultrakonzervativní a fanatické Alipro se raduje ze zamítnutí Instanbulské úmluvy
→ Senátor Hraba o Istanbulské úmluvě, nazval ji trojským koněm genderové ideologie
→ Twitter senátor Zdeněk Hraba o Me Too ↓↓↓
Ondřej Flégl
Krádež ČT v zájmu „vyváženosti“ aneb Hitler vs Žid 1:0
Vládnoucí šestikoalice a desinfo scéna si uzurpuje a krade prostor v ČT. V zájmu falešné vyváženosti jim v tom vychází vstříc politicky zaujatí radní, kteří si příliš se zákony a soudními rozhodnutími nelámou hlavu.
Ondřej Flégl
Moc „bezmocných“ Občanů a vláda zločinných elit s imunitou.
Co můžeme dělat, když jsou vládní politici ochotni překračovat zákon a zároveň si udržují imunitu? Máme my občané nějaké možnosti nebo musíme vždy čekat na volby a doufat, že budou demokratické?
Ondřej Flégl
Vláda klečí před Trumpem. A proč je to špatně?
Vládní hnutí ANO a Motoristů jsou součástí Patriotů EU, známých též jako hnutí MEGA, které je součástí ultrakonzervativního a ultranáboženského think tanku The Heritage Foundation- ideologických tvůrců Trumpovo hnutí MAGA.
Ondřej Flégl
Muniční iniciativa a koalice s kolaboranty. Neměl to raději Andrej přenechat Estonsku?
Na jednu stranu má člověk radost, že vláda zůstala u muniční iniciativy. Na druhé straně je tu hořkost z hnědé a proruské koalice. Starost mi dělá i neochota investovat do armády či slepá víra v Trumpa, že zařídí mír...
Ondřej Flégl
Macinka porušil slib člena vlády. Může přijít o mandát?
Se zájmem jsme si přečetl článek jednoho z lidí, kteří se podíleli na tvorbě naší Ústavy, zdejšího blogera Jiřího Payne. Zaujalo mě, jak často Ústava mluví o slibu, a že odmítnutí slib pronést znamená okamžitou ztrátu mandátu...
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté
Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her...
ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...
Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu
Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu...
Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti
Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...
Chovatel z Teplicka bojuje o život, uštkl ho nejjedovatější had na světě
Prudce jedovatý had uštkl při krmení v teráriu chovatele z Teplicka. Muže záchranáři převezli do...
Strmé srázy a hloubka, na Dalešické přehradě dál hledají zmizelého potápěče
V okolí vodní nádrže Dalešice na Třebíčsku v úterý pokračuje rozsáhlá pátrací operace. Kolegové...
První povodňový stupeň zůstával ráno ve Zlínském kraji na Velké Stanovnici
První stupeň povodňové aktivity značící bdělost platil dnes ráno ve Zlínském kraji na Velké...
Luxusní apartmán 2+kk - resort Scandic s bazény a vlastní pláží
Hurgáda, Hurghada, Al-Bahr al-Ahmar, Egypt, Egypt
3 802 540 Kč
- Počet článků 147
- Celková karma 19,52
- Průměrná čtenost 1421x