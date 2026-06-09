Tohle zkoumat nesmíš! Vládní neziskovka tlačí na vědce.
Svoboda projevu jen pro některé
Filosof jazyka Tomáš Koblížek se věnuje nenávistným projevům, dezinformacím a zastrašování ve veřejném prostoru. Právě kvůli tomu se stal terčem Společnosti pro obranu svobody projevu (SOSP). SOSP jeho práci označuje za pseudovědu a veřejně otevírá otázku, zda by podobný výzkum měl být financován z grantů. Připomínám, že granty se neudělují politici ani vláda, ale je například v kompetenci univerzit a akademické obce nebo udělují přes Grantovou agenturu ČR, která se řídí zákonem, nikoliv politickou objednávkou.
Nikdo samozřejmě nemá automatický nárok na veřejné peníze či peníze EU. O kvalitě akademického výzkumu ale mají rozhodovat odborná kritéria a transparentní grantová řízení. Vůbec by o tom neměl rozhodovat politicky angažovaný spolek, kterému se nelíbí téma výzkumu a který je personálně napojený na vládní strany.
SOSP nám tím mimoděk předvádí vlastní pojetí svobody projevu. Dokud mluvíte podle jejího gusta, jste statečný obránce svobody. Jakmile ale zkoumáte dezinformace, nenávist nebo politické zastrašování, najednou se má řešit, zda vůbec smíte dostávat granty. Z údajných odpůrců cenzury se velmi rychle stávají kádrováci porota.
O co ale ve skutečnosti jde, proč zrovna tento výzkum tolik dráždí?
Vládní Moto-neziskovka, obrana ruského vlivu a neonacismu
SOSP není neutrální. Je to politický aktér. SOSP je přímo personálně napojená na Motoristy (např. poslankyně Sedláčková byla provozní manažerka SOSP), a Trikoloru/SPD (např. autorka článků pro SOSP Vachatová), a je tedy vlastně vládní politickou neziskovkou. Motoristé jsou navíc známí tím, že nepohodlné experty a odborníky nazývají parazity a méněcennými lidmi, a odborníky pak nahrazují politickými trafikami pro své příznivce, příbuzné, partnery či děti.
SOSP před volbami dělala PR a ideologické kempy vládním stranám a komunistickému Stačilo! a podílela se na přípravě programů příští vlády. Je nepřehlédnutelné, že se SOSP snažila vykreslovat dnešní vládní strany a komunistické Stačilo! jako obránce svobody projevu, a dnešní opozici jako cenzory.
Zdroj prvního obrázku SOSP, zbytek jsou sociální sítě. Poslední obrázek ukazuje jak tehdy provozní manažerka SOSP dělala Turkovi (Motoristé) PR a vlastní pořad – zdroj V.O.X. TV
Pokud spolek sám šíří proruské narativy a současně požaduje omezení podpory pro výzkum informačních manipulací, nejde jen o odborný spor. Jde o zjevný střet zájmů. Výzkum zasahuje oblast, v níž se SOSP sama politicky angažuje.
Podobné tlaky navíc nemusí mít podobu otevřeného zákazu. Stačí vytvořit atmosféru, v níž akademik ví, že určitá témata mohou poškodit jeho pověst, kariéru nebo financování. Cenzura vždy nevypadá jako zákaz, ale stačí tlak na akademickou obec a financování práce vědců.
Je to vlastně pořád ten stejný scénář, pořád dokola. Není to jen jeden případ podpory ruského vlivu nebo neonacimu, ale něco pravidelného, viz. moje starší články:
→ „Spolek Dana Vávry útočí na režiséra Kvapila. Vávrovci brání ruskou propagandu na školách.“
→ Schvalování genocidy je svoboda projevu. Říká Vávrův spolek ... a opoziční politici
→ Dan Vávra doporučuje rasistické a proti-židovské stránky místo ČT a Seznamu
→ Tanec není svobodný projev, ale ruské lži ve škole ano, říká vrchní cenzor SOSP Dan Vávra
Ondřej Flégl
Babišáci ať zaplatí Agrofertu dotace. Já si rád cvaknu ČT.
EU odmítá vyplácet dotace Agrofertu kvůli evidentnímu střetu zájmu premiéra Babiše, který všude bere a jen svým firmám dává. Dotace tak mají zaplatit občané. Za mě, ať si to zaplatí voliči šestikolky. Já si klidně cvaknu ČT.
Ondřej Flégl
O lepších lidech
Lepšolidé jsou ze své podstaty dokonalými lidmi. Fakta a zdroje nepotřebují, protože mají vlastní hlavu/názory a oni sami jsou zdrojem vědomostí o světě. Když např. vědec poučuje fakty, tak je to prostě v jejich očích nulka...
Ondřej Flégl
Švýcarsko není pro ustrašené Čecháčky
Navštívil jsem mokrý sen politiků a českých občanů a uvědomil si celou řadu věcí - ten mokrý sen je pro mnoho lidí vlastně noční můrou. Švýcaři jsou multikulturní federací a to českému nenávistnému nacionalismu nevoní.
Ondřej Flégl
Reálné problémy neřešíme, sorry jako. Vláda trollů a hovnotová politika budelípu.
Místo řešení reálných problémů šíří nenávist. Místo národní hrdosti máme nepřátelství se sudetskými Němci a svátek vlajky. Místo fungujícího státu vláda vyhazuje odborníky. Místo hodnot, tu máme „pragmatické“ hovnoty.
Ondřej Flégl
Váš selský rozum je na menu ruské armády...
Možná vás to překvapí, ale selský rozum je cílovkou dezinformací a populistů. Selský rozum má daleko od kritického či analytického myšlení. Tento styl myšlení je amatérský, náchylný k chybám a lze s ním snadno manipulovat.
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