Tohle měl prezident Pavel volit? Si děláš srandu?
Jako chápu, že někteří pojali obecní volby jako referendum o vládě. Ale tady se střílí úplně mimo. Jsem zastáncem sloučení obcí, je jich příliš mnoho a v některých vesničkách se tam pak s nadsázkou volí jedna ulice.
Krásně to vidíme na případu prezidenta Petra Pavla, kerý v tom není sám. Taky jsem roky volil na vesnici a kolikrát tam fakt není komu to hodit. Výsledek je celkem jasný, lidé se tam opakují a kandidátky nejsou stavěné na žádnou revoluci či refendum o vrchnosti.
Lidé se tam navzájem znají a je už celkem jasné, komu to kdo dá. Nepotřebujete přitom žádný průzkům, stačí jít jednou do hospody. Navíc na vesnicích to málokdy bývají vládní strany.
Tohle je celá kandidátka vesnice, kde má prezident volit. A teď v tom zkuste udělat referendum o vládě. Nefunguje mi v tom ani téze „jít příkladem“. Nejít volit je legitimní a na vesnici bez tak víte, která sousedka či soused to bude. Navíc jsou lidé, kteří chodí volit, ale těžko příkladným způsobem. Se podívejte, co zvolili voliči Motoristů.
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