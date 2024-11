Tanec není svobodný projev, ale ruské lži ve škole ano, říká vrchní cenzor SOSP Dan Vávra

Daniel Vávra považuje za svobodu projevu pouze to, co se mu hodí, a co splňuje normy ultrakonzervativního ideologie/ konzervativního fašismu. Tanec dvou gayů na plese do svobody projevu tedy pochopitelně nepatří.

Dan Vávra a jeho spolek jsou sdružením spojují protidemokratické skupiny, mezi které se zařadilo i hnutí ANO. Proto jemu a jeho politické neziskovce musím věnovat zvláštní pozornost, abyste byli před volbami patřičně informováni. O tomto tématu jsem již psal, ale některým věcem je potřeba dát zvláštní prostor a pozornost. Hodně lidí totiž skonči jen u nadpisů, a já se tomu musím přizpůsobit. Moje články bývají opravdu hodně obsáhlé a málokdo se k této části dostal. Pane Vávro, my nejsme Islámský stát, abychom tanec zakazovali nebo omezovali! Každý tak nějak cítíme, že tanec je projev. Projev naprosto nádherný, který si zaslouží právní ochranu a být součástí lidských práv. A tanec skutečně, mezi svobodné projevy chráněné Ústavou, patří! Navzdory ultrakonzervativní ideologii. Nejsme Islámský stát, abychom tanec zakazovali nebo omezovali. Svoboda projevu je naší Ústavou nastavena liberálně demokraticky – hájí zájmy občanů a naše evropské hodnoty, svobodu vědy a poznání, etické normy. Hájí naší bezpečnost, a neměla by dávat prostor protidemokratickým skupinám a jednotlivcům. Zdroj Listina základních práv a svobod Svoboda projevu nepatří tlampačům ruských dezinformací, nepatří podporovatelům Putinovo války a Palestinského teroristického Hamásu. Teroristé a zločinci proti míru jsou totiž zločinci, kteří ohrožují naší bezpečnost, soudržnost a demokracii. Dan Vávra a jeho politická neziskovka brání svobodu projevu válečných zločinců, teroristů a nepřátel demokracie! Cenzura tancování Představte si, že jste pozváni na ples nebo, že jste dokonce za něj zaplatili. Chcete si přirozeně zatančit s partnerem/partnerkou. Koneckonců to se na plese dělá, že lidé tancují. V tom k Vám přistoupí obtloustlý padesátník Daniel Vávra, nebo jiný náboženský policista, a požádá vás o odchod, protože jste porušili ultrakonzervativní pohled na svobodu projevu a nesplňujete normy. Stačí maličkost, špatné pohyby, špatná kombinace pohlaví tancujícího páru, dost možná i špatné modní doplňky – on totiž pan Vávra a jeho cenzorský spolek SOSP jsou experti na všechno. Náboženský policista Vávra je tak trochu sněhová vločka a dva gayové ho mohou rozpustit (nebo rozpálit, kdo ví). Tak mějte pochopení. Obrana ruských lží na školách Ruskem řízené lži, klamy a manipulace – dezinformace jsou dle Vávry lidským právem, který bychom měli chránit. Rozdělování společnosti, snaha rozhádat obranou alianci, snaha zabránit vojenské pomoci napadenému státu, vměšování do demokratických voleb, šíření ruských konspiračních teorií místo výuky češtiny na školách. To všechno je nejspíš v pořádku. Není to jen Vávra, ale celá politická ultrakonzervativní politická neziskovka SOSP Už jsem to sice psal, ale je nutné to opakovat. Ruská invaze a okupace Ukrajiny je zločin proti míru. Podporovat zločiny proti míru a terorismus je trestný čin. V demokracii nesmí být normou svoboda projevu podporovatelů terorismu a zločinců proti míru, Dane Vávro a Spolku pro obranu ruských lží!