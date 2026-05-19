Švýcarsko není pro ustrašené Čecháčky
Multikultura
Oficiální jazyky Švýcarska jsou němčina, francouzština, italština a rétorománština. Neoficiálně se tu ale častokrát domluvíte slovensky i česky. Zejména Slováků, kteří utíkají před vlastní vládou je tu fakt hodně. Turistické letáčky, jídelní menu apod. jsou mnohdy v japonštině. Nikomu nedělá problém se domluvit více jazyky – vlastně je to místní Švýcary normálka.
Pro mě, jako liberálního demokrata, to bylo osvobozující. V té záplavě jazyků a rozmanitosti jsem se cítil fajn. Pak si ale vzpomenut, jak to máme v Česku. Tady nedokážeme žít s nikým cizím, ani se sudetským Němci, kteří mnohdy mají českou občanku. Já osobně mám rakousko německé kořeny, a má je i moje druhá polovička. Za vládu jsem si zvolili „vlastence“, kteří jsou spíše nenávistnými nácky, kteří těží z xenofobie (strachu z cizinců).
Není těžké říci odkud ta česká malost a strach pochází. Historická zkušenost mluví za vše. Nedokážeme překročit vlastní stín špatných zkušeností a hledat ty dobré a prospěšné – jako například evropská integrace a EU.
Multikulti federace, Karel IV a federace EU
Pro některé Čechy je federace sprosté slovo, ve Švýcarsku běžná realita. Přitom není to tak dávno, co jsme byli Československou federativní republikou. Když ve Švýcarsku přejíždíte z kantonu do kantonu, tak všude slyšíte jiný přízvuk a jinou řeč. Kantony jsou autonomní státy a Švýcarsko jich má 26. Na tak malou zemi jsou opravdu rozmanití.
Češi přitom tu rozmanitost mají také, přinejmenším historickou. Nejslavnější postava českých dějin, Karel IV Lucemburský, kterého jsme si i jeden čas dali na bankovky, byl nejen český král, ale i král římsko-německý a římský císař. A jak už jeho jméno napovídá, pocházel z rodu Lucemburků, odkazující na Lucembursko. A ještě před Československem jsme byli součástí Rakouska Uherska.
Když bychom se tedy ptali, zda evropské národy dokážou spolu žít v jedné federaci, tak jasná odpověď je, že jednoznačně ano. Máme společnou a provázanou historii, jak jsem ukázal na Karlovi IV. A v různých válkách jsme prolévali společnou krev – RAF, České legie... My Češi a celkově Evropané jsou provázanější, než si dokážeme připustit.
Myslím, že máme i dobrou historickou zkušenost, kterou jen přehlížíme. Přitom nemusíme jít někam do hluboké minulosti, ale stačí se podívat na to, co nám přineslo členství v EU. Kolik peněz jsme získali na rozvoj a obnovu. A co všechno se změnilo viz. mapa projektů. Drtivá většina oprav nese dotační stopu z EU.
Chceme být Švýcarsko, ale mentálně jsme někde u Severní Koreje
A to je na tom to nejsmutnější. Jako Češi se uzavíráme před světem, což se odráží v tom, jaký typ politiků většinově volíme. Slyšíme na řeči o tom, jak má být Česko na prvním místě, ale už neslyšíme na to, že bychom měli dát někoho alespoň na druhé místo. Naše politická reprezentace těží z nenávisti k jakékoliv jinakosti.
Prakticky jdeme cestou severokorejské doktríny Čučche - „Nezávislost lidu v myšlení i politice, soběstačnost v ekonomice i vojenství.“ Kolikrát jsme tuhle politickou doktrínu od našich politiků slyšeli.? Kim-čong by nás byl pyšný. A když si k tomu vezme migrační politiku, která nespočívá ve spolupráci států EU (migrační pakt), ale ve stavění plotů, tak je celkem jasné, co vlastně chceme.
Jinak Švýcarsko je součástí Schengenského prostoru a můžete tam jet na českou občanku – hranice jsou otevřené a bez kontrol.
Níže se můžete podívat na Matterhorn – autorem fotografie je autor článku.
Ondřej Flégl
