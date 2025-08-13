Suverenita a bezpečnost bez výdajů do armády a s ropným vodítkem Kremlu? Tohle chcete?
Oslabit armádu a odejít z NATO? A kde je ta bezpečnost?
Nedovedu se představit lepší způsob, jak oslabit naší bezpečnost a soběstačnost než tím, že se zbavíme vojenských spojenců a v době ruské agrese nebudeme zbrojit a vojensky odstrašovat.
Rusko v posledních 36 letech napadlo hned několik svých sousedů a anektovalo jejich území. Některé dokonce napadlo vícekrát. Gruzie, Čečensko, Modlava, Krym a Ukrajina... ti všichni by mohli vyprávět. Putin navíc obnovuje Stalinův kult. Beztak tu ale máme politiky, kteří tvrdí, že Rusko není hrozba a chtějí zrušit muniční inicivativu či dokonce odejít z NATO. Já si říkám, že je to bláznovství.
Bagatelizace ruské hrozby navíc příchází často od těch, kteří tvrdili, že Rusko nenapadne Ukrajinu. Přichází od těch, kteří pak omlouvají ruskou invazi s tím, že Ukrajina je prý zkorumpovaná nebo že dokonce má Rusko na její území historický nárok. Já tomu osobně říkám jasná kolaborace s nepřítelem. Je to snaha nás oslabit a naservírovat Putinovi. Kolaboranti navíc směšně kvičí, že se bojí více Německa a Bruselu. Ty wado, to nevymyslíš.
→ Jak chcete řešit migraci, radikály a bezpečnost bez investic do armády?
→ Je opravdu správné tvrdit, že kvůli investicím do naší bezpečnosti nebude na důchody? Trpí snad senioři nedostatkem státní podpory?
→ Jak můžeme tvrdit, že Rusko není hrozba, když v Evropě provádí sabotáže a vraždí Novičokem a radioaktivním Poloniem?
Fosilní vodítko vs domácí zelené zdroje
Vůbec nechápu, že někdo může v jedné větě tvrdit, že chce soběstačnost a suverenitu Česka, ale pak si dobrovolně nasadí fosilní vodítko Kremlu či Arabů.
→ Já myslel, že tu nechceme diktát, ale pak se pokloníme Putinovi?
→ Já myslel, že tu nechceme radikální islám, ale Arabové nám určují za kolik máme doma topit a jezdit do práce?
Nechápu, že někdo nadává na zelené zdroje energie (bioplyn, biovodí, syntetická paliva, soláry, jádro...). Solár a větrník je levná energie. Bioplyn, biovodík a syntetická paliva si vyrobíte i u nás. Možná u jádra bych už nestavil další reaktor, ale rovnou investoval do modulárních reaktorů – jsou menší, levnější a hlavně bezpečnější.
→ Zelené zdroje energie mají možná mouchy, ale pořád je to náš zdroj, tak proč mám na to nadávat?
Jasný, pro výrobu solárů a baterek potřebujeme vzácné kovy a zeminy. To má teď hlavně Čína, ale třeba i tající Grónsko. U nás je tak maximálně Lithium. Ale i tak, jsou to zdroje, které pak můžeme recyklovat. Fosilní paliva znamenají trvalou závislost na dodavateli. Všechno ale nemusí být v budoucnu jen o vzácných materiálech, ale je to občas i o technologii – viz. například grafenové baterie. Zase v tom vede Čína, protože u nás je hlavním tématem zachovat spalovacích motory a uhelné elektrárny. S tímhle přístupem chceme být konkurenceschopní?
→ Konkurenceschopnost bez investic do baterií, recyklace a alternativních zdrojů?
→ K čemu nám bude auta na fosilní paliva, když pak trh zaplaví elektrická auta z Číny? Nemáme náhodou co dohánět?
Ondřej Flégl
Další články autora
