Stoniš z TOaleťáku se nepoučil. Cimbála vystřídal Cimbál na steroidech - Paukner
Tím však příběh nekončí. Na scénu přichází Cimbál na steroidech – Paukner, kterého dokázal úspěšně napodobit i prostorově výraznější Vojtěch Pšenák, známý jako pražský Pérák. Vzpomeňme na případ se zakukleným Pšenákem a zakrnělým puberťákem Macinkou.
Člověk by očekával, že po tak monstrózním redakčním fiasku, jakým byla kauza Cimbál, bude Stoniš přistupovat k práci svých spolupracovníků s větší obezřetností.
V rámci operace Plešatá bouře krmila Detektivní parta Cimbála přibližně rok a půl smyšlenými informacemi a podvrženými dokumenty. Stoniš se vůbec o redakční práci nezajímal, totálně selhal.
Rok a půl! Za tu dobu by snad i průměrný dezolát stihl omylem ověřit nějakou informaci. Vždyť i rozbité hodiny dokážou dvakrát denně určit správný čas.
V TOaleťáku však měli zřejmě jiné starosti. Odhalovali manipulace mainstreamových médií, bojovali proti cenzuře a zachraňovali svobodu slova. Na sebekontrolu asi už není zřejmě duševní kapacita.
Po plešatém investigativci tu máme anonymního zakuklence, který si říká Thomas Paukner. Jak příznačné, že člověk, který odhaluje neprůhledné vztahy a zákulisní vazby, zahajuje svou investigativní činnost utajením vlastní totožnosti, nehledě na maskované zdroje.
Příznačná je i maska Fantomase, která odkazuje zřejmě na stejnojmené akční komedie režiséra André Hunebella.
Ani jeho rešeršní schopnosti přitom nevzbuzují přílišnou důvěru. Václav Soukup ve svém rozboru Pauknerova článku upozorňuje na zaměňování procesů SEA a EIA, nesprávný popis zadávání veřejných zakázek a překrucování významu dokumentů.
Podobnosti s případem Cimbála si všiml i Ondřej Neumann z Hlídacího psa v článku Fantomas Paukner v říši brakové novinařiny.
A co na to náš šéfredaktor?
Stoniš vyzývá Rakušana k návštěvě studia, kde je před ním Paukner ochoten sundat masku. Rakušan tak má vyvracet Pauknerovo výmysly. Chápete, automat na výmysly nemá nic dokazovat, ale jeho oběť má vše vycucané z palce u nohy vyvracet. To je jak kdybyste někoho obvinili z vraždy bez oběti, a obviněný má dokázat, že nikoho nezabil.
To už není investigativní žurnalistika, ale pouťová atrakce. Přijďte, vážení, a spatříte Fantomase bez masky!
Člověk by přitom od šéfredaktora očekával spíše odhalování faktů než obličeje.
Jenže proč by měl TOaleťák důsledně ověřovat informace, které se mu líbí? Vždyť potvrzují přesně to, čemu chce jeho publikum věřit. A kdo by se obtěžoval kazit čtenářům takovou radost nějakou objektivně poznatelnou realitou?
Je fascinující, jak samozvaní bojovníci za svobodu slova jako Daniel Vávra nebo Lukáš Pollert dostávají psotník, kdykoli redaktor ČT po politikovi chce fakta – ale když Stonišův deník rok a půl žere podvrhy a teď je servíruje přes anonymního pohádkáře v kukle, je najednou ticho po pěšině.
Hlavně kvičet jako Foltýnovo podsvinče a zbořit statek i s kurníkem. Hlavně nadávat na ČT, ale do vlastních řad si vzít klapky na oči.
Chucpe, přátelé, chucpe!
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