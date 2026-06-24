Stojí ten Turek za vládní truc a ostudu v NATO? A fakt nemáme na armádu?
Tato kauza má pro mě několik aspektů. Na jedné straně je ten truc za Filipa Turka. Považuji to za naprosto hloupé, když si uvědomíme, co všechno na Turka vyplavalo. Myslím si, že prezident vytrhl premiérovi trn z paty, když ho odmítl jmenovat.
Vlastně jsem zvědav, zda vláda bude respektovat Ústavu, resp. Ústavní soud a jeho předběžné rozhodnutí, když už nerespektuje volbu prezidenta a roli.
Druhou rovinou je ten fakt, že jdeme do NATO s prázdnou kapsou v době, kdy chceme z daní platit veřejnoprávní média. Já myslel, že stát šetří. Místo šetření stát z daní zaplatí koncesionářské poplatky.
Truc ve jménu Turka
Premiérova neochota se s prezidentem několik měsíců bavit mluví za vše. Když si pak připomeneme slova ministra zahraničí Macinky, který vyhlásil kohabitaci vůči prezidentovi s tím, že to má posvěcené premiérem Babišem, tak už máme celkem jasno o co nebo o koho šlo.
Všechno se to točí kolem Filipa Turka – hvězdy Motoristů, který se proslavil tím, že mlátil svou přítelkyni, veřejně nosí nacistické symboly, hajluje, zlehčoval žhářský útok na romské děvčátko, vyhrožoval smrtí saúdskoarabskému zaměstnanci ambasády atd. atd.
Osobně bych Filipa Turka z těchto důvodů za ministra nechtěl. A myslím, že na tom je většina občanů stejně. Co je moc, to je moc. Prezident v tomhle neudělal chybu, spíše vytrhl premiérovi trn z paty. Pro dobrotu na žebrotu. Měl by mu být vděčný, když v má ve vládní partě už jen Klempíře s Macinkou a umlčeným Zůnou. Místo vděku, premiér vede válku s hradem.
Na armádu není a na ČT z daní je
Na armádu není, na zvýšení důchodů není... na zestátnění a placení ČT a Rozhlasu z daní už ale je? A nebyl hlavní argument proti koncesionářským poplatkům to, že na to každý nekouká? Teď to fakt bude platit každý. Navíc vláda dostane větší vliv na obsah, propouštění a programy.
→ koncesinářské poplatky nemusel platit ten, kdo na to nemá. S tím zákon počítal už dávno. I tenhle argument je jalovej.
Jediný, kdo něco získá, je vláda, která zřejmě chce mít vliv na programy a personální obsazení. Hlavně, že premiér slíbil, že nám nechá Star Dance, ale už se tolik nebudou asi řešit různé kauzy s byty poslanců, milionové škody z dotačních podvodů atd. To on pan premiér nemá rád a pak moc nadává na novináře a jejich otázky. Lepší je se koukat na jeho podcast, kde „najdete pravdu“, jak říká.
Přitom bez těch médií bychom nevěděli o Dozimetru, Bitcoinu a ani těch bytech poslanců 1 a 2 a poradkyně premiéra, které mají za hubičku a přitom mají miliony na účtech a černé stavby...
Ale já si stejně navíc myslím, že to vláda všechno svede na Ukrajince, neziskovky a nebo na guvernéra České národní banky. To funguje vždycky, najít si nějakého obětního beránka.
Ondřej Flégl
Tohle zkoumat nesmíš! Vládní neziskovka tlačí na vědce.
Vládní neziskovka „Společnost pro obránu svobody projevu“ tlačí na vědce Koblížka. Znelíbil se svým výzkumem nenávistných projevů a dezinformací. Teď mu hrozí politickým tlakem na vědecké granty. Komu tím ale pomůžou?
Ondřej Flégl
Babišáci ať zaplatí Agrofertu dotace. Já si rád cvaknu ČT.
EU odmítá vyplácet dotace Agrofertu kvůli evidentnímu střetu zájmu premiéra Babiše, který všude bere a jen svým firmám dává. Dotace tak mají zaplatit občané. Za mě, ať si to zaplatí voliči šestikolky. Já si klidně cvaknu ČT.
Ondřej Flégl
O lepších lidech
Lepšolidé jsou ze své podstaty dokonalými lidmi. Fakta a zdroje nepotřebují, protože mají vlastní hlavu/názory a oni sami jsou zdrojem vědomostí o světě. Když např. vědec poučuje fakty, tak je to prostě v jejich očích nulka...
Ondřej Flégl
Švýcarsko není pro ustrašené Čecháčky
Navštívil jsem mokrý sen politiků a českých občanů a uvědomil si celou řadu věcí - ten mokrý sen je pro mnoho lidí vlastně noční můrou. Švýcaři jsou multikulturní federací a to českému nenávistnému nacionalismu nevoní.
Ondřej Flégl
Reálné problémy neřešíme, sorry jako. Vláda trollů a hovnotová politika budelípu.
Místo řešení reálných problémů šíří nenávist. Místo národní hrdosti máme nepřátelství se sudetskými Němci a svátek vlajky. Místo fungujícího státu vláda vyhazuje odborníky. Místo hodnot, tu máme „pragmatické“ hovnoty.
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