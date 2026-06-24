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Stojí ten Turek za vládní truc a ostudu v NATO? A fakt nemáme na armádu?

To má ten pro nás ten Filip Turek takovou cenu, že omezujeme výkon prezidenta, kterého volilo 3,4 mil. občanů? Není to přehnané? Prezident se několik měsíců snažil rozumně dohodnout. Proč zvolili ostudu?

Tato kauza má pro mě několik aspektů. Na jedné straně je ten truc za Filipa Turka. Považuji to za naprosto hloupé, když si uvědomíme, co všechno na Turka vyplavalo. Myslím si, že prezident vytrhl premiérovi trn z paty, když ho odmítl jmenovat.

Vlastně jsem zvědav, zda vláda bude respektovat Ústavu, resp. Ústavní soud a jeho předběžné rozhodnutí, když už nerespektuje volbu prezidenta a roli.

Druhou rovinou je ten fakt, že jdeme do NATO s prázdnou kapsou v době, kdy chceme z daní platit veřejnoprávní média. Já myslel, že stát šetří. Místo šetření stát z daní zaplatí koncesionářské poplatky.

Truc ve jménu Turka

Premiérova neochota se s prezidentem několik měsíců bavit mluví za vše. Když si pak připomeneme slova ministra zahraničí Macinky, který vyhlásil kohabitaci vůči prezidentovi s tím, že to má posvěcené premiérem Babišem, tak už máme celkem jasno o co nebo o koho šlo.

Všechno se to točí kolem Filipa Turka – hvězdy Motoristů, který se proslavil tím, že mlátil svou přítelkyni, veřejně nosí nacistické symboly, hajluje, zlehčoval žhářský útok na romské děvčátko, vyhrožoval smrtí saúdskoarabskému zaměstnanci ambasády atd. atd.

Osobně bych Filipa Turka z těchto důvodů za ministra nechtěl. A myslím, že na tom je většina občanů stejně. Co je moc, to je moc. Prezident v tomhle neudělal chybu, spíše vytrhl premiérovi trn z paty. Pro dobrotu na žebrotu. Měl by mu být vděčný, když v má ve vládní partě už jen Klempíře s Macinkou a umlčeným Zůnou. Místo vděku, premiér vede válku s hradem.

Na armádu není a na ČT z daní je

Na armádu není, na zvýšení důchodů není... na zestátnění a placení ČT a Rozhlasu z daní už ale je? A nebyl hlavní argument proti koncesionářským poplatkům to, že na to každý nekouká? Teď to fakt bude platit každý. Navíc vláda dostane větší vliv na obsah, propouštění a programy.

koncesinářské poplatky nemusel platit ten, kdo na to nemá. S tím zákon počítal už dávno. I tenhle argument je jalovej.

Jediný, kdo něco získá, je vláda, která zřejmě chce mít vliv na programy a personální obsazení. Hlavně, že premiér slíbil, že nám nechá Star Dance, ale už se tolik nebudou asi řešit různé kauzy s byty poslanců, milionové škody z dotačních podvodů atd. To on pan premiér nemá rád a pak moc nadává na novináře a jejich otázky. Lepší je se koukat na jeho podcast, kde „najdete pravdu“, jak říká.

Přitom bez těch médií bychom nevěděli o Dozimetru, Bitcoinu a ani těch bytech poslanců 1 a 2 a poradkyně premiéra, které mají za hubičku a přitom mají miliony na účtech a černé stavby...

Ale já si stejně navíc myslím, že to vláda všechno svede na Ukrajince, neziskovky a nebo na guvernéra České národní banky. To funguje vždycky, najít si nějakého obětního beránka.

Autor: Ondřej Flégl | středa 24.6.2026 17:23 | karma článku: 31,02 | přečteno: 985x

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