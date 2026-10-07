Staročeši rozhodně nemají odděláno. Mladočech vám to vysvětlí!
Nemáte hotovo, jen si to spočítejte
Říkám to, protože tento fakt mnohým uniká. Mnozí si myslí, že je všechno otázkou odpracovaných let, že si tím něco „naspořili“ a vytvořili si zásluhu. Uplně vynechali jakým způsobem celý systém funguje. Není to o nich, ale o mladé generaci. Když zanedbáte mladé, tak si řežete svou důchodovou větev.
Chceli mít dneska někdo důchod a jít do něj v 60letech, musí si zajistit plátce solidární daně. A to drazí Husákovci a boomři neudělali.
„V nejsilnější generaci Husákových dětí narozených v roce 1974 připadlo na jednu ženu ještě 1,81 dítěte, v generaci žen narozených roku 1978 to bude jen 1,71 dítěte“ – Zdroj Statistický úřad Na udržení populace potřebujete 2,1.
Je to krásně pokrytecké. Husákovci dnes mluví o mladé generaci jako o líné a vyčítají ji nízký počet dětí, tak by si měli sáhnout do svědomí a spočítat si vlastní potomky, vlastní plátce solidární daně na své důchody.
!!! Možná bychom ale měli přestat s těmi hádkami, protože pravda není na straně starých a ani mladých, a není ani uprostřed. Je úplně jinde. !!!
Nalijme si čistého vína
Samozřejmě, stejně jako je snadné hodit demografické potíže na mladé, je i snadné to hodit na staré. Pravdou však je, že ten problém je globální bez ohledu na demokratický systém či autoritářství, bez ohledu konzervatismus či liberalismus, bez ohledu na to, zda volíte Babiše či Rakušana, zda Tante Ende nebo rodáka z Tokia.
→ Nízká porodnost je globální trend bez ohledu na kulturu, politiku, konzeravatimus, víru v boha či cokoliv jiného kvůli čemu se hádáme.
Doba je prostě náročnější, všichni se stěhují do měst, všichni chtějí dát svým dětem maximum, které doba nabízí a vyžaduje. Dříve jste si vystačili se základní školou, dneska bez maturity nebo bez vysoké školy budete doživotně na pracáku, šlapat chodník či prodávat drogy.
Mít potomky je dřina a stojí to víc než kdy dřív. Do toho máte drahé hypotéky a není kde bydlet, resp. je, ale kdo chce vychovávat děti na vesnici, kde nic není a jste rádi, že vám jednou za čas jede socka.
Ona velká část našich úspěchů je založena na schodě okolností, tzv. štěstí. Dítě vyrůstající v Praze má daleko lepší přístup ke vzdělání, zdravotní péči, koníčkům, brigádám a pracovním příležitostem. A to stejné platí i třeba pro podnikatele, kteří potřebují vzdělanější pracovní sílu.
Světlo na konci porodního tunelu
Vidím ale světlo na konci tunelu, resp. vidím jich víc. AI a automatizace může zkrátit pracovní dobu, může pomoci přesunout mnoho činností na domov. Náročnost doby lze přenést na křemík.
Když jsou autonomní taxíky, sklady a operace přes půlku světa . Když válčíme s drony všeho druhu a účelu vzduch, voda, zem – jsou všude. Proč by nemohl mít autonomní bagr, policejní hlídky, hasiče, osvětlovače, revizory kotlů, učitele atd? Je vůbec nutné trávit tolik času v práci? Nevrátíme se díky technologiím zase zpět k rodině a realným vztahům?
Tak si říkám, zda nežijeme prostě v nějaké fázi generační výměny moderní doby, zda nehoří doutnák dalšího prodního boomu spojeného s technologiemi. A zda tu nakonec jednoho dne nebudou třeba Babišovo, Grolichovo nebo třeba Rakušanovo děti...
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