Správná rodina a tmářské sociální inženýrství
Tmářské sociální inženýrství
Tmářští politici vůbec nechápou problémy běžných lidí. Všechno vnímají prizmatem tradičních dogmat a na ty pak roubují realitu. Rodina musí být „tradiční“, tu musíme podporavat – cokoliv jiného dostane klacky pod nohy.
☠ Výsledkem je, že se ženy bojí mít děti! Kvůli práci, kvůli tlaku a kvůli stigmatu, když na to zůstanou samy. Důvodů je samozřejmě více.
Model nepracující ženy v domácnosti nebyl nikdy dostupný většině chudších a dělnických rodin. Představa o ženě v domácnosti je naprosto mimo sociálně ekonomickou realitu. Na ženy je kladem obrovský sociální tlak. Kromě práce musí zvládat i domácnost. Na mužích pak leží veškeré finance. Páry se nejsou schopni zastoupit.
Problém je také to, že rodina je vnímána příliš úzce a atomisticky. Širší příbuzenstvo a adoptivní rodiče jako by nebyli rodinou.
☠ Zaměstnavatelé navíc vnímají těhotenství jako překážku a problém! A stát přikládá polínka do kotle nerovnosti. Zatímco muži po porodu gratulují, žena má domácí vězení z plen a nejistoty.
♥ Když se do muž zapojí do domácích povinností, zvyšuje se pravděpodobnost 2. dítěte
„Rovnější rozdělení péče o domácnost se tudíž jeví jako naprosto stěžejní pro podporu porodnosti. Pro země střední a východní Evropy je celkově typická vysoká účast žen na trhu práce a v současné době také nízká míra porodnosti. Na základě dvou vln průzkumu Generations and Gender Survey se ukazuje, že větší zapojení otců do rodiny zvyšuje pravděpodobnost, že matka bude mít druhé dítě a bude pracovat na plný úvazek.... Zároveň platí, že zapojení otců do domácích prací hraje důležitější roli než zapojení do péče o děti (Fanelli & Profeta, 2021).“ Zdroj
Politika z doby nebreč
A není se čemu divit, že prodnost klesá. 37 let se tu konzervativci snaží udržet neudržitelné dogma. Muž je přeci živitel rodiny – to je jeho genderová role – v konzervanštině: „mužský vzor chování“. Ale řekněme si to otevřeně, kdo zná rodinu, která vyžije v pohodě z jednoho platu? Při cenách bydlení a energií. Přesně! Málokterá!
☠ Místo genderové rovnosti, která prokazatelně může zvýšit porodnost, tu ale máme útoky na cokoliv, kde se objeví slovo gender. Ministerstvo práce a sociálních věcí, které ovládá ANO, tak místo řešení tráví čas cenzurou slovíček. Není se čemu divit, když si tam nasadili Gregora z ultrakonzervativní Aliance pro rodinu.
Proč tlačíme maďarský konzervativní propadák?
Na rodinou politiku má hlavní vliv i vícepremiérka Tünde Bartha, která se snaží v Česku implementovat neúspěšný ultrakonzervativní Orbánův model.
→ Orbán je pro konzervativce obrovský vzor.
→ Porodnost v Maďarsku je jedna z nejnižších v EU. Orbánův model selhal.
Bartha je maďarský cizinec a Orbánův Trojský kůň v Česku. Navíc má obrovský vliv na premiéra Babiše. Babiš má navíc přímé a nostalgické maďarské kořeny – jeho matka je z Maďarska.
A proč tlačíme ten maďarský propadák? Protože Babiš se Orbánem inspiruje snad ve všem, co dělá. Babiš podpořil Orbána ve volbách v Maďarsku. A Orbán podpořil Babiše.
„Pokud jsme se něčím inspirovali, tak jejich rodinnou politikou.“ Na poznámku, že právě ta nebyla úspěšná, neboť Maďarsko má nejnižší porodnost v EU, Bartha připustila, že „kdyby byly i hospodářské výsledky, Orbánova rodinná politika byla výborná“
Vedoucí úřadu české vlády a pravá ruka premiéra Babiše Tünde Bartha
Závěr
Tohle není ochrana rodiny. Je to sociální inženýrství, které ženám přiděluje péči, mužům roli živitele a státu klesající počet dětí. Kdo chce vyšší porodnost, nemá ženám vysvětlovat jejich „přirozenou roli“. Má odstranit překážky, kvůli kterým si rodiny další dítě nemohou dovolit. Navíc ženy by neměli mít strach z těhoteství. A změstnavatel by neměl mít strach zaměstnat ženu.
To poslední, co bychom měli dělat, je jít cestou Orbánova propadáku. Přesto jí teď vyšlápáváme a opakujeme chyby.
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