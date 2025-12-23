Spolek Dana Vávry útočí na režiséra Kvapila. Vávrovci brání ruskou propagandu na školách.
Ať mi nikdo neříká, že tzv. Společnost pro obranu svobody projevu „SOSP“ není proruská. Je nad slunce jasné, že tomu tak je. Je úplně jedno, že Dan Vávra poslal kdysi Ukrajině nějaké neprůstřelné vesty – já tomu říkám alibi, kinder odpustek nebo je prostě Vávra užitečný hlupák, když na domácí půdě funguje on a jeho Spolek jako ruští propagandisté a pátá kolona.
Je jen vůbec k nevíře, že jsme tuhle prakticky činnost pro cizí moc vůbec nazvali názorem. Ne, není to názor, je to otevřené kolaborace s nepřítelem a snaha zničit naší svobodu, demokracii a bezpečnost.
Útoky na režiséra Kvapila vs obrana ruské propagandy nejen na školách
Jen si porovnejte reakce Spolku a samotného Dana Vávry na dvě události. Jedna se týká učitelky Bednářové (hnutí Stačilo!) nebo Pavla Křivky, která v hodinách češtiny porušila školní zákon a práva studentů na vzdělání, jenž namísto učiva šířila ruskou propagandu a zpochybňovala válku v Ukrajině. Na druhé straně máme režiséra Kvapila, která vzal v Ukrajinu partu proruských spoluobčanů a natočil o hrůzách války a reakce těchto účastníků.
Šíření oficiální ruské propagandy
Státní bezpečnostní orgány a ministerstvo vnitra se shodují, že nečt24 je oficiálním nástupcem ruského státního média Sputnik. Ten SOSP běžně sdílí a zvyšují dosah a legitimitu.
→ Když to navíc pak dáme do kontextu s činností Motoristů, které chtějí zničít oddělení pro řešní hybridních hrozeb a dezinformací...
Motofašistický Spolek a svoboda neonáckům
Nazvat tento Spolek motofašistickým přitom není nijak přehnané. Jsou propojeni ideologicky, programově, personálně a samozřejmě voličsky. Sám Dan Vávra se přiznal na sítích, že volili Motoristy a považuje se za insidera. Provozní manažerka Spolku Gabriela Sedláčková (poslankyně za Motoristy) mazala pro nacistické, homofobní a nenávistné příspěvky Filipa Turka a dělala mu asistentku v EU a vlastní pořad. Poslankyně navíc stále zastupuje SOSP na zahraničních akcích.
SOSP běžně šíří politický obsah neonacistů z SPD, Motoristů, Svobodných, Trikolory a PRO. Ideová zaujatost je patrná i při organizovaní tzv. (nacionálních) konzervativních kempů – které tím prakticky vylučují s diskuse jiné strany a politické názory.
Již jsem o tom psal tady na svém blogu, tak jen krátce odkazy, nechci se opakovat.
→ Schvalování genocidy jako svoboda projevu
Podezřelá a nejspíše cinknutá ocenění
Tohle je můj dohad: Podeřelá jsou dle mě i ocenění laureátů za svobodu projevu, které mají být sice na základě hlasování veřejnosti, ale vítězi jsou výhradně a pouze spřízněné osoby, které SOSP šíří. Koneckonců i porota je poměrně zaujatá, stačí se podívat na složení Pavel Matocha (předseda poroty), Vadim Petrov a Angelika Bazalová, ombudsman Stanislav Křeček, moderátorka Martina Kociánová, šéfredaktor Marek Stoniš, komentátoři Miroslav Korecký, Karolina Stonjeková a Thomas Kulidakis.
Všechna tato činnost v rozporu s účelem založení ústavu.
Pořádání konzervativních kempů, nikoliv kempů pro svobodu projevu. Činnost v zájmu nepřátelského státu, který vraždil a ničil majetek na území Česka, viz. Vrbětice, podpora neonacismu... Všechno tohle a mnohem více je přímím porušením předmětu činnosti, které se SOSP zavázalo plnit.
