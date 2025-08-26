SPD láká na dražší máslo, než je teď. Dezoláty fakta nezajímají, ale dojmy, prdy, kuličky
Svět dezinformací si hlavu s fakty příliš neláme. Rusko je zde mírotvůrce, napadená Ukrajina je válkychtivá, demokracie je totalita a totalita demokracií, očkování je jed a lepší je se promořit nebo vypít bazénovou dezinfekci. No a levnější znamená dražší. Tak co nás vůbec překvapuje? Orwellowský svět jak má být. Zmatení a obrácení pojmů je zde normou.
Budu za pravdoláskaře, ale tohle jsou prostě fakta. Máslo například v Globusu či Albertu je aktuálně v akci za 37,90 korun , ale SPD jede svou proti akci s máslem za 39. Tomu se říká deal!
Fialo odstup, nemáš šanci, idiokracii nezastavíš!
Stejný scénář vidíme na Slovensku. Fico sliboval levnější pohonné hmoty a oni jsou za jeho vlády dražší. Ale rvát se bude za ruskou ropu. V USA dokonce za faktomluvu odvolali vedoucí statistického úřadu. Co si vůbec dovoluje odporovat názoru Trumpa? Když Trump řekne, že je lépe, tak je lépe!
Ale že se vůbec snažím. Fakta nikoho nepřesvědčí, lidé mají své dojmy své sociální bubliny. Vlastně ani program letos nikde nevidím, všichni rezignovali na hesla, krátká videa a tanečky. Sliby chyby a lidé stejně mají krátkou paměť, nic si nevyhledají, tak proč se snažit, že?
Kdybych měl citovat někoho, kdo zažil totalitu, nejspíš by to byl ten nejpovolanější...
„Absurdní divadlo do té doby u nás bylo vlastně divadlem realistickým, protože doba byla ještě absurdnější.“
Václav Havel
Pravdu a lásku všem, dokud ještě nějaká je ♥
Ondřej Flégl
Místo Green Dealu si postavíme archu jako Noe nebo co?
Stále si myslím a doufám v to, že příroda je v zájmu nás všech bez ohledu na levici či pravici, bez ohledu na konzervatismus či progresivismus. Bohužel jsou mezi námi tací, kterým je to jedno a nebo dokonce nevěří ve fakta.
Ondřej Flégl
Ať ten miliardář ty dotace vrátí, když je tu pro lidi!
Miliardář by vůbec neměl mít tu drzost a žádat o dotace, a když mu soud řekne, že mu ty prachy nepatří, tak by je měl poslušně vrátit, zvlášť, když je „všelidovým politikem“.
Ondřej Flégl
Suverenita a bezpečnost bez výdajů do armády a s ropným vodítkem Kremlu? Tohle chcete?
„Budeme bránit naší suverenitu a bezpečnost“, tvrdí populisté a hned v druhé větě chtějí zakázat investice do armády a obnovitelných zdrojů. Nevím jak vy, ale tohle mi přijde spíš v zájmu Ruska a Arabů, než v zajmu českých občanů.
Ondřej Flégl
„Chi chi na gauči“, a tmáři s vidlemi si přivlastňují veřejný prostor ČT.
Tolerance je schopnost a ochota snášet odlišné názory a projevy, které nám nemusí být příjemné. U tmářů ale o toleranci mluvit nemůžeme. Ti jsou schopni strpět jen to, o čem nevědí.
Ondřej Flégl
Muž v domácnosti a žena v IT jsou devianti. Myslí si nemalá část konzervativních čtenářů
Můj článek vysvětlující pojem gender spustil záplavu komentářů, nad kterými zůstává rozum stát. Ze začátku jsem si myslel, že za tím stojí jen neschopnost porozumět textu nebo neochota článek vůbec číst. Ale není to tak.
