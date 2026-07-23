Soudce nepotřebujeme, máme vládu! Pryč s právním státem!
Buď jsi s námi, nebo proti nám!
K čemu jsou všechny ty soudy, když nerespektují svrchovanost a absolutní moc naší vlády!? Soudy už si vymysleli 63 korupčních či podvodných kauz a to jen počítáme hnutí ANO. Vždyť je to skandální!
Dovolují si například vymáhat po našem premiérovi 7 miliard korun. Chudák by kvůli tomu musel prodat zámek ve Francii, kvůli kterému ho francouzské opoziční síly vyšetřují. Evidentní spiknutí Brusele! Dotace pro našeho milionového premiéra mají být přitom prioritou! Chápete to, protikorupční hnutí nemůže být prokorupční!
Buď jsi s vládou, nebo opozice! Nemůžeš být nestranný soudce!
Vláda přece ví, co je ústavní
Ústava je složitý dokument. Obsahuje mnoho slov, odstavců a nepříjemných omezení. Běžný občan se v ní může snadno ztratit jako v bludišti. Proto je nejlepší nechat její výklad na vládě, která má většinu ve Sněmovně, vlastní ministry a dostatečně hlasité mikrofony. Kdo vyhrál volby, má přece automaticky pravdu. A kdo má pravdu, nepotřebuje kontrolu.
Prezident si snad opravdu myslí, že může využívat pravomoci prezidenta? Dokonce se odvolává na Ústavu! To je skoro stejně drzé, jako když se soudce odvolává na zákon. Správný prezident by měl podepsat, jmenovat a mlčet.
Nejlépe ještě poděkovat premiérovi, že mu dovolil bydlet na Hradě!
Nezávislost ano, neposlušnost ne
My samozřejmě nezávislé soudy podporujeme. Musí však být nezávislé především na zákonech, důkazech a vlastním úsudku. Na vládě by naopak mohly být závislé trochu více. Vždyť kdo jiný než politici nejlépe pozná, zda je politik nevinný? Proto jsme si odsouhlasili tu imunitu!
Mohli bychom proto zavést jednoduché pravidlo: Rozhodnutí soudu platí, pouze pokud neomezuje suverénní právo vlády dělat si, co chce. Tím zachováme soudy, demokracii i právní stát. Jen z nich odstraníme jejich největší problém – možnost, že se někdy postaví moci.
Demokracie je totiž jenom v den voleb! Pak už volby nejsou!
Protože právní stát není od toho, aby chránil občana před vládou. Právní stát má chránit vládu před nepříjemnými občany, novináři, prezidenty, vyšetřovateli a soudci.
Přesně tak přece demokracie funguje: jednou za čtyři roky vhodíte lístek do urny a následně čtyři roky držíte ústa. Jinak nerespektujete výsledek voleb.
Buď vláda, nebo chaos
Kdo požaduje kontrolu vlády, chce chaos. Kdo připomíná zákony, škodí republice. Kdo se obrátí na soud, obchází demokracii – tedy volby. A kdo se vlády dokonce veřejně zeptá, zda jedná v souladu s Ústavou, právě vyhlásil válku státu.
Jsme parlamentní demokracie, ne ústavokracie nebo soudcokracie. Vláda nemá mít žádná pravidla a omezení. Jinak propukne bezvládí!
Pryč s právním státem, zachraňme naší demokracii!
78 dní do voleb – v žádném případě to není referendum!
Ondřej Flégl
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Jsem oddaný fanoušek vlády! Udělám pro vás všechno: Trolit festivaly? Jako by se stalo! Deratizovat úředníky, vědce, odborníky, novináře, soudce, neziskovky...? Dejte mi Yperit! Urážet prezidenta? Není problém!
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