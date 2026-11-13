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Školní jídelny bez diktátu!

Ondřej Flégl
A máte to! Žádní odborníci na výživu nebudou našim dětem kazit naší hranolkovou výchovu! Zdravím rozumem ku zdraví! Regulace ať dopravní či stravovací jsou prostě zlo. Motoristé nás osvobozují!

Podle ministra Mudr. Šťastného (Motoristé) je vyhláška „nesmyslné progresivistické zlo“, stačí jen základní pravidla. „V případě školního stravování budou úplně stačit jednoduchá doporučení zdravého rozumu určující limity soli a cukru,“ doplnil Šťastný. – Zdroj

A já souhlasím! Školství tu není od toho, aby šlo příkladem a učilo správným stravovacím návykům naše děti, vy progresivní levičáci! 60 % Čechů trpí obezitou kvůli vám!

Tuhle kulturní válku vyhrajeme bez ohledu na oběti!

Normy jsou totalitní manýry

Důchodce Karel z Lovosic, který už v místní hospodě pije od rána, se tomu také diví. „Cítím se jako za totality, všichni tehdá vařili z kuchařky Normy teplých jídel. A teď se na mě podívejte, mám cukrovku, vysoký tlak a trpím obezitou. Tady Mirkovi“, ukáže na podnapilého seniora vedle sebe, „zítra uříznou nohu. To jsou ty dnešní odborníci a lékaři!“ Odplivne si do popelníku.

„Mám zdravý rozum a nestojím o regulace. Všichni se umíme řádně stravovat a učit to naše děti.“ Říká paní Lenka, která ukazuje jizvy po opakovaném zmenšování žaludku. „Beru i prášky na hubnutí a nemusím se vůbec omezovat.“ Pochvaluje si.

I děti jsou šťastné. Místní školák, Pepíček, si libuje, že má stejně nejraději hranolky s kečupem nebo smažák. K svačině si pak kupuje energetické nápoje a brambůrky.

Lovosický restaurater pan Oldřích potvrzuje návyky hostů. „Lidé si objednávají hlavně ten smažák nebo řízek. Saláty děláme jen o vánocích. Většina hostů jde hlavně po množství a nízké ceně. V dětském menu ani zeleninu nevedeme“, přiznává.

Závěr:

Věřte na svůj zdravej rozum, odborníci jsou tu bez tak jenom do počtu. A když to náhodou nevyjde, je tu zdravotní pojištění. Přeci ty prachy nenecháme propadnout!

Autor: Ondřej Flégl | pátek 13.11.2026 8:00 | karma článku: 4,86 | přečteno: 86x
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Ondřej Flégl

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