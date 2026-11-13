Školní jídelny bez diktátu!
Podle ministra Mudr. Šťastného (Motoristé) je vyhláška „nesmyslné progresivistické zlo“, stačí jen základní pravidla. „V případě školního stravování budou úplně stačit jednoduchá doporučení zdravého rozumu určující limity soli a cukru,“ doplnil Šťastný. – Zdroj
A já souhlasím! Školství tu není od toho, aby šlo příkladem a učilo správným stravovacím návykům naše děti, vy progresivní levičáci! 60 % Čechů trpí obezitou kvůli vám!
Tuhle kulturní válku vyhrajeme bez ohledu na oběti!
Normy jsou totalitní manýry
Důchodce Karel z Lovosic, který už v místní hospodě pije od rána, se tomu také diví. „Cítím se jako za totality, všichni tehdá vařili z kuchařky Normy teplých jídel. A teď se na mě podívejte, mám cukrovku, vysoký tlak a trpím obezitou. Tady Mirkovi“, ukáže na podnapilého seniora vedle sebe, „zítra uříznou nohu. To jsou ty dnešní odborníci a lékaři!“ Odplivne si do popelníku.
„Mám zdravý rozum a nestojím o regulace. Všichni se umíme řádně stravovat a učit to naše děti.“ Říká paní Lenka, která ukazuje jizvy po opakovaném zmenšování žaludku. „Beru i prášky na hubnutí a nemusím se vůbec omezovat.“ Pochvaluje si.
I děti jsou šťastné. Místní školák, Pepíček, si libuje, že má stejně nejraději hranolky s kečupem nebo smažák. K svačině si pak kupuje energetické nápoje a brambůrky.
Lovosický restaurater pan Oldřích potvrzuje návyky hostů. „Lidé si objednávají hlavně ten smažák nebo řízek. Saláty děláme jen o vánocích. Většina hostů jde hlavně po množství a nízké ceně. V dětském menu ani zeleninu nevedeme“, přiznává.
Závěr:
Věřte na svůj zdravej rozum, odborníci jsou tu bez tak jenom do počtu. A když to náhodou nevyjde, je tu zdravotní pojištění. Přeci ty prachy nenecháme propadnout!
Ondřej Flégl
Macinka objevil mužatky v ženském hokeji. Konzervativní strašák se vrací.
Kdo sleduje tmářskou (extrémní) část konzervativního spektra delší dobu, nemůže být překvapen Macinkovo vyjádřením směrem k českému ženskému týmu hokejistek. Tmáři skutečně věří, že sport dělá s žen trans (mužatky).
Ondřej Flégl
Babišův sniper se zasekl na D1
Česká republika čelí další bezpečnostní hrozbě. Premiér Andrej Babiš upozornil na zprávy zmiňující odstřelovače. Situaci však výrazně komplikuje stav dopravní infrastruktury. Potenciální atentátník totiž uvízl na dálnici D1.
Ondřej Flégl
8 mandátů a může být nová vláda
Když se tak dívám na vládní politickou scénu, nemohu se ubránit dojmu, že je tu potenciál získat mandáty navíc pro opozici. Hnědá část vládní koalice, nenávist a průšvihy či mafiánské převzetí ČT nevoní každému.
Ondřej Flégl
Dan Vávra a Macinka - příběh přátelství, zrady a ocenění
Dostat cenu Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí není jen tak. Vybrat z týmu 250 vývojářů toho jednoho správného chce obětavost a ideovou pevnost laureátů. Vše ostatní je zapomenuto.
Ondřej Flégl
ČT na dluh a s úroky. Hloupým to vysvětluj.
Vláda prý šetří a ono to moc nejde vidět. Místo koncesionářských poplatků to zaplatíme z daní a ještě si na to budeme muset půjčit a zaplatit úroky. No není to nádhera?
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 vás může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?
Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a...
Potkani v Praze nemají klid. Deratizátory doplňují nečekaní spojenci
Potkani v pražských stokách letos neměli zrovna klidný rok. Pražské vodovody a kanalizace (PVK)...
MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět
Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce...
Praha zažije první Pyžamovou jízdu metrem. Cestující vyrazí v nočním úboru až do Motola
Vyrazit ráno do pražského metra v pyžamu? Za normálních okolností by člověk nejspíš sklidil pár...
Zvonice, odkud estébáci sledovali ambasády, skrývá nečekané příběhy
Pozorovací stanoviště Státní bezpečnosti z doby totality se v Praze staly po 17. listopadu 1989...
Soud zneplatnil zvolení kandidáta SNK zastupitelem Slatiňan, nahradí ho lidovec
Pardubická pobočka krajského soudu v Hradci Králové prohlásila zvolení Zdeňka Kociána (SNK Evropští...
Nejsme nápravné zařízení. Kočičí kavárně došla trpělivost, zakázala vstup malým dětem
Otevřela teprve nedávno, ale už od příštího pondělí kočičí kavárna v Mladé Boleslavi zakáže vstup...
Opakovaně znásilňoval ženu, která se jen těžko mohla bránit. Obviněný je ve vazbě
Děčínští kriminalisté vyšetřují případ opakovaného znásilňování, přičemž osmačtyřicetiletý muž...
Huawei s modelem LUTERRA® S2 přepisuje budoucnost energetických systémů pro domácnosti
- Počet článků 208
- Celková karma 18,45
- Průměrná čtenost 1365x