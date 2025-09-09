Schvalování genocidy je svoboda projevu. Říká Vávrův spolek ... a opoziční politici
Text níže vznikl na základě ideologického kempu nacionálních konzervativců pořádaným Společností pro obranu svobody projevu. Mnou označenou část je návrh Petra Druláka. Kdo ho nezná, tak je to v podstatě ideolog SPD a komunistického hnutí Stačilo! Drulák je mimo jiné zakladatelem spolku Svatopluk, který veřejně vyzývá ke změně režimu, a k němu se připojují již zmíněné strany SPD a Stačilo, které ovlivňuje. Ideologické projení těchto dvou koalic potvrdil i ex-člen KSČM Jiří Dolejší.
Vávrův Spolek pro obranu svobody projevu v minulosti Druláka ocenil za svobodu projevu. Zaroveň spolek strany jako SPD, Trikolora a Stačilo! považuje za obránce svobody projevu, přičemž demokratické strany obviňuje z podpory cenzury.
Paragraf trestního zákona, který chtějí zrušit
Za pozornost stojí, že k některé z návrhů příští vládě přidala i pravá ruka Andreje Babiše pan Karel Havlíček, místopředseda hnutí ANO. Spoluautory dalších návrhů jsou mimo jiné i Radek Vondráček (stínový ministr spravedlnosti za ANO), Tomio Okamura, Daniel Sterzik (znám po přezdívkou Vidlák), Filip Turek, Jiří Čunek, senátorka Daniela Kovářová nebo senátor Zdeněk Hraba.
Tohle může být po volbách svoboda projevu...
Antisemitské čmáranice jak ve dvacátém století, které malovali na fasády židovských budov nacisté. Tuhle svobodu Spolek a opozice brání.
→ Doporučuji i můj starší článek Tanec není svobodný projev, ale ruské lži ve škole ano, říká vrchní cenzor SOSP Dan Vávra, aby jste si udělali obrázek, co podle toho spolku je a není svobodný projev.
Snaha zrušit trestný čin podněcování k nenávisti nebo k omezování práv a svobod druhých
Vlastně to není poprvé, kdy se nějaká strana snažila o zrušení trestných činů, které jsou „proti svobodě projevu a práv občanů“. Uhodli byste, které hnutí se o to v minulosti pokoušelo? Nebudu napínat, bylo to fašistické SPD.
Tento zákon, chtěli zrušit:
Jak vidíte, nejde tady o svobodu projevu. Reálně jde ale o ochranu praktik, které vedou k tomu nejhoršímu, co lidstvo kdy poznalo – co páchalo nacistické Německo, fašistická Itálie či SSSR a co páchá dnešní Rusko.
A tady bych rád připomněl nesmrtelný citát významného filosofa vědy Karla Poppera:
„Pokud rozšíříme neomezenou toleranci i na ty, kteří jsou netolerantní, pokud nejsme připraveni bránit tolerantní společnost před náporem netolerantních, budou pak tolerantní zničeni a tolerance s nimi.“
Musíme si zkrátka zvyknout, že staronové zlo přišlo s novou strategií, jak nás připravit o liberální demokracii o naše svobody a práva.
Otázky do diskuse
Opravdu jsme už zapoměli, kam všechno tohle vede, že nenávistné projevy vedou k hrůzným čínům? Chceme opravdu legalizovat zpochybňování zločinů komunismu a nacismu, a co víc, dávát těmto popíračům veřejný prostor? Co to bude příště, přepisování dějin jak vidíme v Rusku? Z vraha Stalina bude svatoušek a z Hitlera bude genový terapeut nebo co?
Ondřej Flégl
