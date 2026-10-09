Ruský mor a zrušený krizový informační tým
Ve světě se objevili zprávy o ruském moru, na který již nejméně jeden člověk zemřel a Rusko zahájilo karanténní opatření. V tomto kontextu těchto událostí se mi honí hlavou velmi nešťastné vládní úspory – zrušené informační týmy a vyhození odborníci.
Vláda na jaře zrušila například krizový informační tým (KRIT), který informoval mimo jiné před povodněmi a dezinfem. Lidé, kterými se premiér ve vládě obklopil, v minulosti zpochybňovali právě povodně nebo útok Ruska v Ukrajinu.
Do toho tu máme velkou výměnu odborníků za influencery a probíhá něco, co bychom mohli nazvat kádrovými posudky. Důležitější je věrnost straně a poslušnost vládě, než odbornost a snaha vymáhat zákony bez ohledu na politickou příslušnost. Kritický hlas je automaticky opozice, deepstate nebo antiBabiš či nerespektování voleb.
Premiér Babiš se spojil s lidmi, kteří mu v jeho druhém vládnutí házely klacky pod nohy, šířili chaos a dezinformace o covidu a povodních. Od těchto lidí si dnes nechá radit, sdílí jejich příspěvky.
Na tomhle se „šetřit“ nemělo
Vláda se zaštiťuje šetřením. Sáhla na obranu, informovanost, kritické prvky systému. A to vše v době, kdy premiér objevuje hybridní válku a diví se, že ho o tom nikdo neinformoval.
No, nemůže ho nikdo informovat, když jeho vláda zničila informační krizový tým, když se premiér obklopil lidmi jakými je přítelkyně Ruska Vachatová napojená na proruský a konspirační spolek politických lobistů z SOSP.
Covidový scénář a schizofrenní vládnutí
Covid máme všichni v živé paměti. Vláda byla v chaosu a chyběl ji krizový tým. Na to konto vznikl Stratkom – další část systému, která řešila informovanost a důvěru v systém a bojovala s dezinformacemi. Je paradox, že vláda AB dala vzniknout něčemu, co během pár týdnů zničila v rámci úspor a aby vyhověla požadavkům proruské dezinfoscéně – koalici SPD a Motoristům.
ANO se spojilo s těmi, kdo ji podkopávali nohy, kdo šířil zmatek a prohluboval chaos. Týmy odborníků, které by pomohli lépe zvládat krize, zahodilo.
Závěr
Snažím se na tom najít něco pozitivního, ale nevidím vůbec nic. Předseda vlády - premiér Babiš, se tváří jako když objevuje Ameriku. Hybridní válka jako by byla něčím zcela novým. Zároveň věří lidem, kteří plní roli užitečných hlupáku Ruska, konspirátorů a vyložených kolaborantů. A co hůř, těmto lidem dal do ruky obranu a na jejich žádost zrušil cokoliv, co informuje stát a občany, a řeší krize.
Nebýt těch nenáviděných novinářů, tak premiér ani netuší, co se kolem něj děje.
Drazí čtenáři, mnozí z vás píší premiérovi, možná tohle téma stojí za nedělní otázky v jeho podcastu.
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