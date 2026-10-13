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Rozhodli jsme se jinak a teď jsme opozice. Vítejte v klubu!

Ondřej Flégl
Chtěli jsme, aby politici o nás měli zájem, aby chápali čím si procházíme a co bychom chtěli změnit. Ale co jsme dostali, co pro nás udělali? Všechno je dražší, mír není a hrozí hybridní útoky.

Všichni cítíme zklamání, všichni cítíme ten tlak a drahotu. Je ale pravdou, že každý máme svůj úhel pohledu, každému může vadit něco jiného a asi bychom to i jinak formulovali.

Ale budu mluvit jen za sebe. Pro vás je tu diskuse.

Co mi vadí?

Rád bych řád a klid. Rád bych věděl, že vláda bere naší obranu vážně a nespoléhá se tolik na válkychtivého Trumpa, který všechno zařídí. Takhle lehkovážnost zdražila životy a přinesla celní a obchodní války. Vadí mi drahota, která tu nemusela být, ale která tu je díky Trumpovo válce.

Rád bych, aby premiér tolik nespoléhal na lidi, kteří mají blízko k ruskému vlivu. Rád bych, aby z Ruska nechodili pochvaly na naší vládu.

Vadí mi kulturní války.

Vadí mi útoky na úředníky, odborníky, soudce a neziskové organizace, které pomáhají občanům v nouzi a s exekucemi.

Vadí mi, že politici uráží novináře, a že nechtějí odpovídat na jejich otázky. Tak například Deník N odhalil Bitcoin, přece nebude mlčet u vládních průšvihů – o Turkovi, Macinkovi, Klempířovi, přece nebudou mlčet, když bohatí poslanci za ANO mají byty za pár korun, zatímco občané platí mnohonásobně více.

Vláda avizuje mstu a zaklekávání

Vadí mi, že když premiér prohraje volby, tak první co ho napadne, je zaklekávat města a tím i její občany. Chtít házet novým zastupitelům klacky pod nohy mi nepřijde dospělé a ani moudré. Pak nám zase bude brečet, že je všechno antiBabiš. A víte co, já si myslím, že si za to může všechno sám.

Teď se celá města stávají nepřítelem, stávají se opozicí. Všichni ti voliči a i nevoliči jsou na seznamu nepřátel.

Zkoušeli nás rozdělit a paradoxně nás spojili.

Autor: Ondřej Flégl | úterý 13.10.2026 9:46 | karma článku: 7,37 | přečteno: 104x
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Ondřej Flégl

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