Román 1984 při čtení ožívá. A nepříjemně se prolíná s realitou.
Orwella má dnes v ústech skoro každý. Každý si jeho román snaží přivlastnit a napasovat na svůj oblíbený politický spor. Obdivovatelé Trumpa a Putina ho často obracejí proti liberální demokracii. Demokraté ho zase obracejí proti autoritářům. Já jsem se rozhodl jít trochu jinou cestou.
Nechtěl jsem začít tím, že si najdu nepřítele a pak na něj Orwella nalepím jako politickou samolepku. Nejdřív jsem si román znovu přečetl. A teprve potom jsem si zkusil položit otázku: kde se Orwell skutečně trefil do dneška? Samozřejmě ne dokonale. To by po tak starém textu bylo laciné chtít. Ale některé průsečíky s dnešní realitou jsou až mrazivé.
Román se prakticky točí kolem tří hesel. Aniž bych prozrazoval zápletku, tak vám je zkusím nějak přiblížit.
Válka je mír
V pokřiveném orwellovském světě je válka trvalí stav, který je ale vykládán jako stav míru. I my jsme v podstatě přijali myšlenku, že válečný stav okupace je mír.
Válkychtívý Trump a Putin nejsou symbolem války, ale míru. „Oni ten mír zařídí“, tvrdí vládní elity, „oni se dohodnou“. Ale zatím to vypadá na více válečných konfliktů. Úplně jsem ty pojmy převrátili a válečná agrese se stala mírem. Obrana válkychtivostí. Prakticky už dnes žijeme ve světě, kde je oběť vnímána jako viník, a viník jako oběť. Kapitulace před agresivitou útočníka je řešením.
Do těchto lidí jsme vložili své mírové naděje.
Svoboda je otroctví
Druhé heslo, „svoboda je otroctví“, dnes slyším v útocích na občanskou společnost, lidskoprávní organizace, soudy, média a nezávislé instituce.
Lidé a organizace, kteří hájí práva slabších spoluobčanů, lidí v nouzi či menšin, jsou označováni za cenzory. Organizace, které upozorňují na dezinformace, jsou líčeny jako nepřátelé svobody slova. Soudy a úředníci, kteří mají hlídat pravidla, jsou přerámováni na jakýsi „deep state“, který prý brání vládní elitě vládnout.
Jenže to je velmi nebezpečný trik. Systém brzd a protivah není diktatura. Nezávislé soudy nejsou spiknutí. Občanská společnost není tajná vláda v pozadí. To všechno jsou pojistky proti tomu, aby si mocní mohli dělat, co chtějí.
Autoritářský politik nepotřebuje zrušit svobodu hned. Stačí mu přesvědčit veřejnost, že skutečnou nesvobodou jsou právě instituce, které ji chrání. A pak už může vystupovat jako osvoboditel, zatímco rozebírá demokracii a právní stát šroubek po šroubku.
Nevědomost je síla
Třetí heslo je možná nejděsivější: „nevědomost je síla“. V Orwellově románu režim udržuje lidi v nejistotě, zmatení a nedůvěře. Neustále přepisuje minulost, zužuje jazyk, rozmazává význam slov a nutí lidi přijímat protichůdné pravdy zároveň – doublethink. Dnes bychom řekli, že vyrábí informační chaos a dezinformace.
A právě tady je román 1984 nepříjemně aktuální.
Žijeme v době, kdy část politiky přímo těží z toho, že lidé nevědí, čemu věřit. Fakta jsou označována za pouhý názor. Odbornost za ideologii. Věda za propagandu.
Dezinformace jsou vydávány za „jiný pohled a názor“. Ověřování faktů je státem malována jako cenzura. Nevědomost se přestává skrývat. Naopak. Začíná se vydávat za odvahu říkat svůj názor na úkor faktické reality.
Vidíme útoky na lékařskou vědu, očkování, klimatologii a na lidskoprávní agendu. Vidíme snahu nahrazovat odborníky influencery správné ideologie. Vidíme politiky, kteří se tváří, že realita vzniká hlasováním jejich fanoušků.
A právě zde mi Orwellovo heslo připomíná i některé dnešní „obránce svobody projevu“, kteří ve skutečnosti často nebrání svobodu slova, ale svobodu arogantně pohrdat poznáním, odborností a odpovědností. Proto jsou odborníci vyhazováni z práce a nahrazují je influenceři. 1 2 3
Nevědomost je síla pro ty, kteří chtějí vládnout lidem, kteří už rezignovali na ověřování reality. Jen cvičí poslušnost.
A pro občana je to nebezpečné hlavně proto, že ho to odnaučuje trvat na konzistenci. Přestane se ptát: „Je to pravda?“. A v ten okamžik už politik může říct a udělat cokoliv.
Doublethink
S románem 1984 se pojí také pojem doublethink je schopnost přijmout dvě protichůdné myšlenky zároveň a přestat vnímat rozpor mezi nimi. Právě v tom je jeho síla.
Člověk nemusí pravdu popírat vědomě. Stačí, když si zvykne, že pravda se mění podle politické potřeby.
Doublethink umožňuje mocným říkat cokoliv, kdykoliv a komukoliv, aniž by museli nést odpovědnost za rozpor s tím, co tvrdili a udělali včera, protože všechno platí a rozpor neexistuje.
Nenávist jako každodenní dávka
Románem 1984 prostupuje i pravidelná dávka vzteku, agrese a nenávisti. Režim toho každý den využívá. Lidé se mají zlobit. Mají křičet. Mají nenávidět.
Každý den dostáváme svou dávku pobouření. Každý den se najde někdo, koho máme nenávidět. Cizince, sudetské Němce, uprchlíky před válkou, vědce, klimatology, menšiny, neziskovky, úředníky... Kdokoliv se zrovna hodí.Nenávist odvádí pozornost. Člověk, který zuří, méně přemýšlí. A člověk, který méně přemýšlí, je snáz ovladatelný.
Snaha vykreslovat kritiky jako méněcenné občany, parazity vhodné na deratizaci. Útoky vůči novinářům, soudům, úředníkům, nesouhlasnému publiku na festivalu... To je součást té orwellovské nenávisti.
Román 1984 už zkrátka není varováním před budoucností, ale spíš manuálem.
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