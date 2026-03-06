Rodina vyčerpala kredit za DROZDa. Může si za to sama, shoduje se národ.

Rodina se snažila dovolat na nouzovou linku DROZD a vyčerpala přitom kredit. Národ se jednomyslně shodl, že si za to mohou sami a měli si před cestou do Dubaje zaplatit neomezené minuty.

Národní shoda

Facebookový tribunál těch nechytřejších lidí České republiky v čele s herním vývojářem Danielem Vávrou a zubařem Romanem Šmuclerem se shodují, že si za to všechno zmíněná rodina může sama.

„Cožpak v dnešní době nemají neomezené minuty.“ Kroutí hlavou jeden z internetových soudců. A dostává za to okamžitě tisíc lajků nezpochybnitelné pravdy. Dan Vávra na to konto přisazuje, že jsou to beztak všechno nuly, které v životě nic nedokázali, tak proč vůbec chtějí nějakou pomoc? „Jen se podívejte na ty děti, ty by v mojí hře umřeli už v prologu!“ Pokračuje věhlasný vývojář.

Česká rodina, která si za všechno může sama. (Obrázek generován pomocí AI)

I sami turisté přiznávají vinu

Další rodina s dětmi přiznává, že je to všechno jejich vlastní vinou. „Měli jsme se koukat na Xaver TV, kde pan ministr zahraničních věcí pan Macinka varuje občany před Trumpovo mírovou misí v Iránu. My jsme ale věřili té České televizi, kde nic nedávají.“ Sypou si popel na hlavu.

Máme tu ale i jiný zcela odlišný příběh. „Já jsem sem přišla umřít, ne poslouchat uřvané děti.“ Stěžuje si důchodkyně paní Marie na letišti a marně přitom vyhlíží osudnou raketu. „Já to všechno věděla dopředu, mám vlastní hlavu.“ A ukazuje přitom novinářům turistickou cestu za smrtí. „Myslela jsem, že mě předtím budou chtít islamisti znásilnit, ale jen mě tu nutí se obléknout.“ Pokračuje naštvaně a mačká přitom plakát s Tomio Okamurou.

Neuspokojená důchodkyně Marie čeká na svou raketovou smrt. (Obrázek generován pomocí AI)

Autor: Ondřej Flégl | pátek 6.3.2026 7:30 | karma článku: 8,61 | přečteno: 313x

Ondřej Flégl

  • Počet článků 150
  • Celková karma 19,43
  • Průměrná čtenost 1426x
Jsem digitální terminátor tmářství a noční můra šiřitelů dezinformací. Tady vládne skepticismus a faktomluva, která se nebojí provokovat. V žilách mi proudí krev liberálního demokrata, bojujícího za svobodu projevu i lidská práva před těmi, kteří tyto principy chtějí znásilnit k šíření mentálního hnoje a budování diktatury.

