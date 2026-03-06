Rodina vyčerpala kredit za DROZDa. Může si za to sama, shoduje se národ.
Národní shoda
Facebookový tribunál těch nechytřejších lidí České republiky v čele s herním vývojářem Danielem Vávrou a zubařem Romanem Šmuclerem se shodují, že si za to všechno zmíněná rodina může sama.
„Cožpak v dnešní době nemají neomezené minuty.“ Kroutí hlavou jeden z internetových soudců. A dostává za to okamžitě tisíc lajků nezpochybnitelné pravdy. Dan Vávra na to konto přisazuje, že jsou to beztak všechno nuly, které v životě nic nedokázali, tak proč vůbec chtějí nějakou pomoc? „Jen se podívejte na ty děti, ty by v mojí hře umřeli už v prologu!“ Pokračuje věhlasný vývojář.
Česká rodina, která si za všechno může sama. (Obrázek generován pomocí AI)
I sami turisté přiznávají vinu
Další rodina s dětmi přiznává, že je to všechno jejich vlastní vinou. „Měli jsme se koukat na Xaver TV, kde pan ministr zahraničních věcí pan Macinka varuje občany před Trumpovo mírovou misí v Iránu. My jsme ale věřili té České televizi, kde nic nedávají.“ Sypou si popel na hlavu.
Máme tu ale i jiný zcela odlišný příběh. „Já jsem sem přišla umřít, ne poslouchat uřvané děti.“ Stěžuje si důchodkyně paní Marie na letišti a marně přitom vyhlíží osudnou raketu. „Já to všechno věděla dopředu, mám vlastní hlavu.“ A ukazuje přitom novinářům turistickou cestu za smrtí. „Myslela jsem, že mě předtím budou chtít islamisti znásilnit, ale jen mě tu nutí se obléknout.“ Pokračuje naštvaně a mačká přitom plakát s Tomio Okamurou.
Neuspokojená důchodkyně Marie čeká na svou raketovou smrt. (Obrázek generován pomocí AI)
Ondřej Flégl
Padají na vás rakety? To je jednou za život, tak si to užijte.
Nevím, co vám vadí. Máte zážitek na celý život a Lepší vláda ho prodlužuje návštěvou prorurského Xavera, přesazováním kytek a tančením. Jsme best in válka! *Repatriaci (návrat v rakvi) si musíte připojistit. DROZD 60Kč/minuta.
Ondřej Flégl
Největšími cenzory jsou lidé s „názorem“ a vlastní pravdou.
Názor a pravda. Pojmy mediální gramotnosti, které je nutné si vysvětlit, protože v obecné řeči dochází k nedorozumění a k zavádějícím očekáváním a bezdůvodným ústupkům extrémistům.
Ondřej Flégl
Trans a výchova dětí? Na Samoi tradice, u nás nenávist tmářských spolků.
Říkají jim fa’afafine či fa’afatama a jsou chápáni jako třetí sociální pohlaví neboli gender. Na ostrově Samoa mají svou tradiční roly od výchovy dětí po starost o starší generaci.
Ondřej Flégl
Krádež ČT v zájmu „vyváženosti“ aneb Hitler vs Žid 1:0
Vládnoucí šestikoalice a desinfo scéna si uzurpuje a krade prostor v ČT. V zájmu falešné vyváženosti jim v tom vychází vstříc politicky zaujatí radní, kteří si příliš se zákony a soudními rozhodnutími nelámou hlavu.
Ondřej Flégl
Moc „bezmocných“ Občanů a vláda zločinných elit s imunitou.
Co můžeme dělat, když jsou vládní politici ochotni překračovat zákon a zároveň si udržují imunitu? Máme my občané nějaké možnosti nebo musíme vždy čekat na volby a doufat, že budou demokratické?
|Další články autora
