Rodiče nejsou geny, ale činy. Máme právo na řádnou výchovu, ne na maminku z vězení.
Já souhlasím s tím, že děti mají právo na rodiče, nikoliv jen na maminku. Argument maminkou považuji za argumentační faul hrající na emoce, zastírající podstatu rodičovství a problémy s tím spojené.
Znám rodinu, která je zároveň profesionálními pěstouny, a tak vím, že občas ty kýžené maminky bručí ve vězení. A když si to odpykají, tak jim stát ty děti vrací jak mobil či klíče. Odtrhává je z funkčního a bezpečného prostředí a vtahuje je do nejistoty k člověku, který má přes 70% šanci na recidivu (opakování zločinu). Kontroly ze sociálky dětem navíc zakazují říkat pěstounům mámo/táto atd. atd., přitom s pěstouny častokrát stráví nejdůležitější část svých životů – své dětství.
Kdo je tady rodič?
Někdo bude argumentovat etymologií, což je asi nejhloupější argument ever. Další to posuzují z hlediska genů a někteří zas z pohledu výchovy. No a třeba stát na to u matek pohlíží z hlediska porodu a nehledí na dárcovství vajíčka, u otců hledí na genetický původ. Já osobně považuji za rodiče ty osoby, které dítě vychovávají, starají se o něj a mají s ním vztah. To je pro mě podstatné.
Proč upřednostňuji výchovu? Není to jen kvůli těm pěstounům, ale i případům chimérismu, které definitivně vyvracejí jakékoliv mé myšlenky na spojení rodičovství na základě genů. Občas se totiž stává, že se narodí člověk, který má v sobě genetickou výbavu nenarozeného sourozence. Jsou tak známi případy, kdy se rodí děti „maminek“ a „otců“, kteří se nikdy nenarodili. Můžeme snad přisoudit otcovství varlatům a mateřství vaječníkům? Asi těžko. Tak proč tak často činíme?
Geny mi přijdou ve výchově přeceňované a vytváří pocit, že kvůli tomu máme na děti nějaké vlastnické právo. Ale já jsem přesvědčený, že dítě nelze vlastnit. Lze mít přednostní právo dělat mu zákonného zástupce a povinnost se o něj starat. Když to někdo nedělá, neměl by mít právo říkat si rodič.
Rodiče mohou být stejného pohlaví. Penisem a vagínou nevychováváme.
Důraz na pohlaví při výchově mi přijde absurdní a hlavně koketující s nějakou trestnou činností. Rodiče, kteří při výchově nějak použijí své pohlavní orgány, zpravidla páchají nějaký tresný čin, nikoliv že by byli vzory vhodné následování.
A když jsme u těch vzorů. Doposud mi nebyl nikdo schopný vysvětlit, co do výchovy přináší pohlaví rodičů. Většinou jde o ideologické představy rolí – žena v domácnosti, muž živitel. Tohle rozdělení rolí ale vlastně nikdy moc nefungovalo. I ženy byly nuceny pracovat a ty bohaté využívaly chůvy, kojné...
Někde ty představy tradičních rolí dokonce vedou k sociálně ekonomickým problémům, jako například u ortodoxních židů, jsou ženy dokonce těmi, které zastávají obě role, zatímco muži převážně studují náboženské texty. Mužům tak chybí praktické vzdělání a pracovní uplatnění. Je to tak velký problém, že ortodoxní židé jsou závislí na dávkách a zátěží pro ekonomiku Izraele. Argument tradičních rolí mi tak přijde stejně absurdní, jako ten důraz na etymologii.
A pak jsou tu vzory postavené na stereotypech a předsudcích, že ženy jsou jemné, umírněné, blablabla, a muži tvrdí, nepláčou a jsou technicky založení... Nevím, jestli by tohle mělo být vzorem, když víme, že jsou to všechno vyvrácené nesmysly, které mnohdy vedou k neštěstí a omezování lidí na právech na vzdělání a pracovní uplatnění. Vezměte si jen ten fakt, že představa o mužích, kteří nepláčou, vede k tomu, že se častěji utápí v alkoholu a 4x častěji páchají sebevraždy. Takové vzory bych fakt dětem do hlavy nedával.
Ondřej Flégl
„Ty příspěvky psali kamarádi z hospody.“ A ty naci-ponožky ti oblékala maminka, Filípku?
Motofašista Filip Turek a jeho výmluvy. Teď tvrdí, že ty nacistické příspěvky nepsal on, ale kamarádi z hospody a na jména si přirozeně nevzpomíná. Tak mě napadá, ty ponožky a helmu mu dala maminka nebo kdo?
Ondřej Flégl
Ženám se úspěch neodpouští. Frustrovaný konzervativec Bratříček zaútočil na političku.
Konzervativní influencer Bratříček zaútočil na novopečenou poslankyni Julii Smejkalovou z hnutí STAN. Nebylo to kvůli jejím názorům nebo čemukoliv jinému v politice relevantnímu, byl to fakt, že je mladou ženou.
Ondřej Flégl
Hromadné vyhazovy z práce, protože nejste konzervativní? Plánuje opozice kádrové posudky?
Opozice si maluje plán na kádrové posudky. Pokud nebudete dost konzervativní, můžete přijít o práci – ve školách, na úřadech, u policie, v armádě, ale i v médiích či v kultuře. Tlak se ale může přenést i do soukromé sféry.
Ondřej Flégl
Je to venku! Kořenář a novináři měli pravdu o Turkovi a Konečné!
Máme tu odtajnění části dokumentů o schůzkách Turka, Konečné a Klause s Íránským islámským státem. Všechno, co říkal youtuber Kořenář a novináři je pravda!
Ondřej Flégl
Anexe Gazy má být řešením? Vždyť to povede k migraci a radikalizaci.
Je to ještě boj s terorismem nebo prostá snaha situaci zneužít? Je anexe a vyhnání stovek tisíců frustrovaných a naštvaných Palestinců řešením nebo eskalací? Chceme další migrační krizi a řešit radikalizaci?
|Další články autora
Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum
Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní...
Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu
Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského...
Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf
Seriál Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné...
Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii
Premium Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí...
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek
Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si...
Dvě delegace míří do Vietnamu. Decroix stihne konferenci, Vystrčil veze obchodníky
Premium Hned dvě české delegace zamíří v nadcházejících dnech do Vietnamu. První povede ministryně...
Šel na schůzku se známou, její kumpáni ho napadli a okradli
Místo příjemné schůzky s mladou ženou skončil osmačtyřicetiletý muž v rukou skupiny lupičů, k nimž...
Vláda určí, zda přidá kostel a kapli s kostnicí mezi národní kulturní památky
Přímý přenos Kostel a kaple s kostnicí v Sedlci u Kutné Hory, zámek v Moravské Třebové, kostel s katakombami a...
Kalousek chtěl být prezident, Feri shazoval lidi. Co Pekarová odkrývá v nové knize
V pondělí v nakladatelství Vyšehrad vychází očekávaná knižní zpověď končící předsedkyně Poslanecké...
Pronájem administrativní budovy - kanceláře, Benešov ad Černou
Benešov nad Černou, okres Český Krumlov
15 000 Kč/měsíc
- Počet článků 128
- Celková karma 18,30
- Průměrná čtenost 1377x