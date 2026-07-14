Projde Turkovi trestný čin obecného ohrožení?
Filip Turek přejížděl kolonu auto v pruhu pro odbočování vlevo, přitom dle záznamu dal dokonce blinkr, že chce jet vpravo čili přejížděl kolonu aut, kde neměl. Nedbal jak houkající sanitky, tak bezpečnosti řidičů, Navíc činem způsobil nehodu s vážnými zdravotními následky pro řidiče záchranného vozu. No a aby toho nebylo málo, tak chodci z jeho počínání také nebyli nadšení...
Známý silniční pirát
Filip Turek je navíc známí recidivista nejen v dopravě. Celkem nedávno na něj vyplavala nebezpečná rychlá jízda...
Co říká zákon
„Tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo svým nebezpečným jednáním vyvolá obecné nebezpečí tím, že vydá alespoň 7 lidí v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody ve výši alespoň 5.000.000,- Kč. Za nebezpečné jednání se považuje např. projetí železničním přejezdem těsně před projíždějícím vlakem nebo jízda na dálnici v protisměru. K obecnému ohrožení může dojít i při kolizi s tramvají (autobusem) obsazenou 7 a více osobami. K dokonání trestného činu obecné ohrožení postačuje samotné vyvolání nebezpečí, ke zranění nebo způsobení škody nemusí vůbec dojít.„ – Říká sever Dopravní právo.
Když se podíváme na podobné případy, například přejíždění na plné čáře, tak i bez nehody to v těchto případech policie řeší čin dle trestního práva jako obecné ohrožení.
A podle mě by měla postupovat stejně. Ten člověk za volant nepatří a už vůbec ne na svobodu.
Nadobčan Turek
No jo, ale žijeme ve státě, kde politik nemusí platit ani pokutu, když ho kámoši podrží. A jak víme, Motoristé nepatří mezi ty občany, co by měli svědomí nebo dokonce páteř. Nepomáhá tomu ani hnutí ANO, které už kvůli trestně stíhanému šéfovi několikrát změnilo svůj etický kodex a mění kvůli němu i zákony o dotacích. A o SPD je škoda mluvit.
Navíc vládní politici poslední dobou útočí na soudy, novináře a experty či úředníky. Klidně se k nim může za chvíli přidat i „nepřátelská“ policie. Protože každý, kdo kritizuje, tak musí skončit.
Ono je tedy dost možné, že s takovým morálním kreditem dnešní vlády ministerstvo vnitra své postavení zneužije pro ochranu Turka. A všechno potichu zahladí. Ani si toho nevšimneme, nebo zaplatí směšnou pokutu, aby se neřeklo. A ano, vím, že Babiš tvrdí, že by měl „Turek rezignovat“, ale to tvrdí dneska, zítra může mluvit jinak. Stačí, když se Motorky kousnou. S prezidentem také nechtěl válčit a jak to je dnes to všichni víme...
Schválně napište do komentářů, jak si myslíte, že to dopadne?
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