Povinné výjezdní doložky před dovolenou
Výjezdní doložka a jak na to?
K písemné žádosti, která se podává na oddělení Správy pasů a víz SNB, občané též potřebují doporučení zaměstnavatele, školy, vojenské správy a národního výboru.
Občan se dostaví též na kádrové oddělení ministerstva životního prostředí zda nepřijmá ideologii klimatickou a oddělení ministerstva práce a sociálních věcí zda prověřovaný pozitivně neužívá slov gender či gay. Ministerstvo zahraničí pak prověří návštěvy Pražského hradu, a zda se žadatel nevyfotil s občanem Pavlem.
Školy zajistí vyplnění podrobné žádosti, bez ni nelze vydat doporučení pro vydání výjezdní doložky či kádrového posudku budoucí práce pro stát. Doporučení dále vydává předseda Motoristického svazu mládeže.
K žádosti se přikládají dvě fotografie, kolek v hodnotě 50 Kč, cestovní pas, devizový příslib a výpis z rejstříku trestů. Zpracovávání žádosti o výjezdní doložku bude vypracováno v délce 30 dnů od podání žádosti.
*Prosíme občany, aby se zdrželi výmáhání svých práv u Ústavního soudu, a respektovali naší bezmeznou moc a vládu.
Výjezdní doložka potřebná pro vycestování mimo Východní blok. (Generováno AI)
Jménem republiky vám přejeme štastnou cestu.
Vaše vlastenecká vláda
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