Polistopadový kartel! Češi ho pořád volí.
Kdo je ten tajemný polistopadový kartel, který má vliv na politiku už od revoluce? Nejsou to novináři, nejsouto aktivisté a ani neziskovky či soudci. Jsou to pořád ty samé politické a mocenské skupiny a jednotlivci.
Pravá a levá ruka kartelu
Je to paradox – lidé volí síly, které se prezentují jako vzpoura proti „polistopadovému kartelu“, přitom jejich politický rodokmen vede přímo ke Klausovi a Zemanovi – dvěma nejvýraznějším postavám polistopadové politiky.
Klaus a Zeman jsou zároveň přátelé, kteří dokáží spolupracovat, aby udrželi moc, viz. opoziční smlouva. Nemusím asi připomínat ani proruskost těchto dvou pánů.
→ o proruskosti Klause a Zemana jsem psal zde
Nástupci a navázaní oligarchové
Zeman se pojí s podnikateli jakými je Kellner a Babiš. Dva oligarchové, kteří v „kartelem spálené zemi“ vyrostli a stali se z nich miliardáři. Díky lánskému puči Zeman rozhádal a zlikvidoval vládnoucí ČSSD ve prospěch Babiše. A byl to právě Zeman, kdo Babišovi přihrál Unipetrol.
Klaus je zase spojený s uhlobaronem Tykačem. Tykač je jeho sponzorem. ODS, Motoristé, Trikolora – Tyto tři strany jsou neodmyslitelně spojené právě s Klausem, jeho rodinou nebo fungováním IVK.
Klaus navíc v minulosti podporoval Svobodné a SPD. Zeman pučistickou část ČSSD, KSČM, STAČILO! a hnutí ANO.
Jestli je tu nějaký kartel, který se udržuje u moci, tak je to právě tento.
Polistopadový kartel. Infografika generovaná AI.
Zdroje
→ Klaus dědaTrikolory – zakladatelem je jeho syn Klaus jr.
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