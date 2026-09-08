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Polistopadový kartel! Češi ho pořád volí.

Když se podívám na současnou vládu, vidím tam politické dědictví dvou mužů, kteří českou polistopadovou politiku formovali/ují možná více než kdokoliv jiný: Miloše Zemana a Václava Klause.

Kdo je ten tajemný polistopadový kartel, který má vliv na politiku už od revoluce? Nejsou to novináři, nejsouto aktivisté a ani neziskovky či soudci. Jsou to pořád ty samé politické a mocenské skupiny a jednotlivci.

Pravá a levá ruka kartelu

Je to paradox – lidé volí síly, které se prezentují jako vzpoura proti „polistopadovému kartelu“, přitom jejich politický rodokmen vede přímo ke Klausovi a Zemanovi – dvěma nejvýraznějším postavám polistopadové politiky.

Klaus a Zeman jsou zároveň přátelé, kteří dokáží spolupracovat, aby udrželi moc, viz. opoziční smlouva. Nemusím asi připomínat ani proruskost těchto dvou pánů.

→ o proruskosti Klause a Zemana jsem psal zde

Nástupci a navázaní oligarchové

Zeman se pojí s podnikateli jakými je Kellner a Babiš. Dva oligarchové, kteří v „kartelem spálené zemi“ vyrostli a stali se z nich miliardáři. Díky lánskému puči Zeman rozhádal a zlikvidoval vládnoucí ČSSD ve prospěch Babiše. A byl to právě Zeman, kdo Babišovi přihrál Unipetrol.

Klaus je zase spojený s uhlobaronem Tykačem. Tykač je jeho sponzorem. ODS, Motoristé, Trikolora – Tyto tři strany jsou neodmyslitelně spojené právě s Klausem, jeho rodinou nebo fungováním IVK.

Klaus navíc v minulosti podporoval Svobodné a SPD. Zeman pučistickou část ČSSD, KSČM, STAČILO! a hnutí ANO.

Jestli je tu nějaký kartel, který se udržuje u moci, tak je to právě tento.

Polistopadový kartel. Infografika generovaná AI.

Zdroje

lánský puč

spojenectví Zemana a Klause

Pandora Papers

Zeman podporovatel SPD

Zeman podporovatel Stačilo

Klaus otec Motoristů

Klaus dědaTrikolory – zakladatelem je jeho syn Klaus jr.

Klaus podporovatel Svobodných

Autor: Ondřej Flégl | úterý 8.9.2026 7:30 | karma článku: 4,36 | přečteno: 57x

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Ondřej Flégl

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