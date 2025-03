Podporuješ Ukrajinu, vezmi si maskáče! Fajn, tak ty běž na moře chytat nelegální migranty.

V diskusích se často objevuje „argument“ „když podporuješ Ukrajinu, tak si vezmi maskáče...“ No jo, co když ale podporuji i Lékaře bez hranic, hasiče, policii a Dobrého anděla? Mám být v jeden den hasič, v druhý lékař...?

Falešný apel na pokrytectví

Smyslem takové rétorické pasti je vyvolat pocit viny nebo pokrytectví u lidí, kteří dělají správnou věc. Je to lstivá snaha odradit od pomoci a dehonestovat solidární občany. Tuhle rétoriku lze i obrátit proti jejím uživatelům. Schválně, kolik odpůrců migrace šlo na moře chytat nelegální migranty, kolik z nich se dalo k policii, aby bránilo občany před útoky nožem, a kolik z nich kritizovalo Orbána, když pustil stovky pašeráků nelegálů?

Kdo se bojí nože, nebojí se ruského tanku?

Proč ti, kteří se bojí útoků nožem ze strany migrantů, se nebojí armády válečných „migrantů“ z Ruska, kteří vraždí v Evropě pomocí bomb, Novičoku a radioaktivních látek? Uvědomují si, že už Slovensko hraničí s Ukrajinou, že válka je tak blízko, že rakety a drony padají i na území Polska či Chorvatska...? Podpora Ukrajiny proti ruským válečným migrantům je otázka naší bezpečnosti, otázka zachování naší svobody a práv, prostě otázka zachování naší demokracie.

Toto téma jsem rozebíral už v článku „Ruští váleční „migranti“ vraždí i Čechy. Ruské nájezdníky musíme zastavit už na Ukrajině!„

Falešné dilema: Tak si je nastěhuj u sebe doma! Ale proč to dělat, když máme azylové domy?

Podobné je to i s cizinci a legální migrací, často zní „tak si je ubytuj u sebe doma!“ Proč to ale někdo říká? Stěhovala snad někdy vláda či EU občanům migranty do bytu či na chatu? Ne, nestěhovala – pro tyto účely jsou azylové domy, ubytovny atd. Tato „argumentace“ je opět rétorickou pastí nebo vysloveně lží a manipulací, která se snaží postavit druhé do pozice, která ani neexistuje.

Falešný mír: Vzdej se a bude mír, nech se znásilnit a on už nepřijde...

Další rétorickou pastí je tvrzení, že budování obrany je válkychtivost. Že nemá smysl se bránit, že jedinou možností, jak se vyhnout válce, je vzdát se. Tato manipulace hraje na emoce – na strach z války. A vytváří falešné dilema → zbrojení = válka, vzdát se = mír. Nemusím říkat, že tato rétorika je výhodná pro každého útočníka.

Rusko už zaútočilo na Gruzii, Čečensko (1. a 2. válka), Krym a teď útočí na Ukrajinu. Útočí i na území EU, provádí sabotáže, verbuje sabotéry, vraždí Novičokem... Kde je jistota, že ústupek povede k míru? Vůbec žádná jistota není. Vidíme to i u obětí znásilnění a domácího násilí. Útočník dostal, co chtěl. A to je právě ten důvod proč přišel znovu, znovu a znovu. Okupace totiž není mír, je to válečný stav, kdy útočník má navrch na daném území a dělá si s obyvateli, co se mu zamane.

Okupace je forma pokračujícího ozbrojeného konfliktu - války, kdy útočící strana ovládá část (nebo celé) území jiného státu proti vůli jeho legitimní vlády a jeho obyvatel.

Ospravedlňování falešných záminek útočníka

Je to podobné jako u násilníků. Proč jí zbil? Protože se podívala na cizího muže, protože se blbě tvářila, protože provokovala, protože byl na parapetu prach, protože tohle, protože tamto. To stejné pozorujeme i u ruské agrese.

Rusko zaútočilo protože:

→ CIA vyvolalo válku? Je snad Putin nesvéprávný a ovládá snad CIA ruskou armádu? Ne, tak proč to někdo tvrdí?

→ Ukrajina chtěla do NATO? Ne, ukrajinská vláda v roce 2010 vysloveně odmítla vstup do NATO s tím, že chce být neutrální. Uvažovat o vstupu do NATO začali Ukrajinci až po anexy Krymu Ruskem.

→ Jaderné zbraně? Ty Ukrajina odevzdala Rusku na základě Budapešťského memoranda, kde se Rusko, Británie a USA zavázali, že budou bránit celistvost Ukrajiny, když jaderné zbraně odevzdá. Teď vidíme, že být neutrální a vzdát se zbraní není dobrý nápad.

→ Biologické zbraně a tajné laboratoře USA? Laboratoře, které svět neviděl.

→ Denacifikace? V každé zemi jsou náckové, v Rusku je jich dokonce více než kdekoliv jinde. Tak proč Rusko nezačalo s denacifikací u sebe?

→ Vlastnická práva? Rusko se vzdalo Krymu ve prospěch Ukrajiny. Když se někdo vzdá vlastnických práv, tak logicky nemá právo někoho praštiti po hlavě a vzít si to zpět.

→ Historie? Slovensko bylo kdysi součástí Česka, máme právo vtrhnout na Slovensko? Byli jsme součástí Rakouska-Uherska, mají Rakušané právo nás okupovat? Ne, tak proč to právo udělovat Rusku?