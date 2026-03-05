Padají na vás rakety? To je jednou za život, tak si to užijte.
A novináři ještě mají tu drzost vyslýchat ministra zahraničí, co jako bude s uvízlými Čechy dělat. Víte, on ten pan Macinka má svůj pravidelný koníček u radního Xavera, kde musí vyprávět anekdoty o tom jak mu snědl párek. To, že ten den není nafukovací, všechno se stihnout nedá, potvrzuje i ministryně financí a zdraví spoluobčany z plesu.
A jestli se jako ptáte, proč jsme zpoplatnili linku DROZD, no přeci to nebudou Češi zneužívat pro nějaké své malicherné otázky. A co si vlastně o sobě myslíte, ani kuře zadarmo nehrabe, natožpak Drozd. Víte jak je to malej ptáček? A ještě pořád mrzne, vždyť je ještě březen!
Mírotvůrce v akci, tak trochu důvěry!
Trump zastavil 9 válek, chápete, DEVĚT VÁLEK! Nemyslím toho Válka, to je Fialovo válka. A to nepočítám války, kterým Trump zabránil, například v tom Grónsku. Trochu mu důvěřujte, když páchá mír na Blízkém východě. S migrační krizí už máme zkušenost, prostě je sem nepustíme, uděláme neproniknutelný řetěz policistů přes celou EU. Žádný strach. A kdo to zaplatí? To jsou takové ty plytké otázky, vás aktivistických progresivistů a novinářů.
Už jste slyšeli o tom genderu, to je zlo! Normálně nutí děti se přeoperovat. Tak nemluvte o válce a krizi, mi chceme mír a blahobyt! Trump slíbil, že mír zavede. A ten počet raket, bombardující záchranná letadla, taky nesedí!
Jsme s vámi v každém okamžiku
Je to hrozné, co se děje. Myslíme na vás v každém okamžiku. Vzkazuje poslankyně Taťána Malá. Máme naší zemi pevně v rukou, pak stačí jen jemně uhnětat hlínu a zalít čerstvou vodou z našich českých studánek. A víte, že se blíží státní svátek Den české vlajky? 30. března je den národní hrdosti! Všude ať vlají!
My si nenecháme vzít suverenitu Bruselem, my jdeme cestou přítele Orbána! Ten bruselksou hydrou hrdě bojuje a vysílá armádu na záchranu voleb v Maďarsku! A ty nálepky o pro ruskosti si nechte. On jenom pracuje pro svoje lidi jako Okamura.
S láskou a přáním věčného míru
Vaše lepší vláda
Tohle je satira, woe. Čti a mysli u toho!
Ondřej Flégl
Největšími cenzory jsou lidé s „názorem“ a vlastní pravdou.
Názor a pravda. Pojmy mediální gramotnosti, které je nutné si vysvětlit, protože v obecné řeči dochází k nedorozumění a k zavádějícím očekáváním a bezdůvodným ústupkům extrémistům.
Ondřej Flégl
Trans a výchova dětí? Na Samoi tradice, u nás nenávist tmářských spolků.
Říkají jim fa’afafine či fa’afatama a jsou chápáni jako třetí sociální pohlaví neboli gender. Na ostrově Samoa mají svou tradiční roly od výchovy dětí po starost o starší generaci.
Ondřej Flégl
Krádež ČT v zájmu „vyváženosti“ aneb Hitler vs Žid 1:0
Vládnoucí šestikoalice a desinfo scéna si uzurpuje a krade prostor v ČT. V zájmu falešné vyváženosti jim v tom vychází vstříc politicky zaujatí radní, kteří si příliš se zákony a soudními rozhodnutími nelámou hlavu.
Ondřej Flégl
Moc „bezmocných“ Občanů a vláda zločinných elit s imunitou.
Co můžeme dělat, když jsou vládní politici ochotni překračovat zákon a zároveň si udržují imunitu? Máme my občané nějaké možnosti nebo musíme vždy čekat na volby a doufat, že budou demokratické?
Ondřej Flégl
Vláda klečí před Trumpem. A proč je to špatně?
Vládní hnutí ANO a Motoristů jsou součástí Patriotů EU, známých též jako hnutí MEGA, které je součástí ultrakonzervativního a ultranáboženského think tanku The Heritage Foundation- ideologických tvůrců Trumpovo hnutí MAGA.
