Oldu Kaisera neměli pouštět ze záchytky
Po pravici ideolog komunistů a SPD Drulák, po levici komunistka Konečná a v jeho partě nechybí ani fašista Rajchl se stalinistou Skálou. Kaiser se ocitl v pozoruhodné společnosti bojovníků za svobodu.
Ještě nedávno by podobné obsazení slušelo normalizačním pohlavářům, dneska si říkají obránci demokracie.
A tak se náš Olda rozhodl přispět svou troškou do mlýna. Recituje revoluční poezii o Leninovi a doprovází ji pohyby, které připomínají nadrženého úchyláka v parku. Divák tápe. Je to recese? Protest či trolling?
Jenže ono to má být zřejmě vážně. Nevím, čím to je, možná Kaiserovou bohatou alkoholovou minulostí, nebo jestli byl takový vždy?
Největší komedie totiž začíná ve chvíli, kdy se bolševici s fašisty rozhodnou bojovat proti cenzuře. Politické prostředí, které má s umlčováním nepohodlných názorů bohaté historické zkušenosti, nám dnes přednáší o svobodě projevu.
Jen jim nesmíte říct, že jsou to svině, na to jsou moc křehcí.
Naše nové absurdní divadlo má zkrátka jednoduchá pravidla. Když uráží oni, je to svoboda slova. Když jim někdo odporuje, je to umlčování. Když se jim smějete, je to nenávist. A když upozorníte na jejich politickou minulost a hlavně přítomnost – protože věšet lidi chtějí v každé době, tak začnou kolem sebe kopat jak malé děti a zločiny zpochybňovat.
Kdysi Kaiser dokázal s Jiřím Lábusem rozesmát celý národ. Dneska vystupuje v představení, kde se komunisté a fašisté převlékají za disidenty a utlačované chudáky v době, kdy nám vlastně vládnou v šestikoalici.
Židé by to nazvali chucpe, ale já si spíše myslím, že je to jen příznak pro ně typický. Jen si vzpomeňte na slova skutečného disidenta Václava Havla.
Absurdní divadlo do té doby u nás bylo vlastně divadlem realistickým, protože doba byla ještě absurdnější.
Václav Havel
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