O lepších lidech
Kritika lepšolidí se nepřipouští, ani když jste expert na danou problematiku, a je nutné takové neznabohy vyhodit z práce. Lepšo-občan totiž ví nejlépe, jaká je realita. Kritici jsou méněcení.
Lepšolidé dávno zahodili hodnotový kompas a v páteři jsou ohební jako žížala. Tam, kde jsou méněcenní lidé zastaveni hodnotami, tam lepšolidé hledají příležitost. Soucit, solidarita, důvěryhodnost, pravda a láska jsou pro ty libtardí sluníčkáře a pravdoláskaře.
Lepšolidé zpravidla volí lepší vládu , která si tak doslova i říká. Lepší vládu tvoří šestilepšokoalice. Vládnutí lepšovlády přirozeně připomíná 5D šachy, které ovládá už pak jenom Trump. Ostatně od Trumpa mají program, jak říká předseda a micro-nano-piko-manažer Babiš „hnutí má totožný program“. Svou věrnost ideálům lepšokracie, pak dokládají i svým outfitem, slovníkem i přístupem ke státní správě, médiím a nestátních veřejněprospěšných organizací či lidským právům a svobodám.
Lepšovláda hraje 5D šachy – tomu méněcenní lidé nemohou rozumět. Vytvořeno pomocí AI na základě promptu autora. Druhý obrázek je koláž z veřejných fotek lepšopolitiků.
Lepšolidé zdrojem lepšonázorů a jediné lepšopravdy
Lepšovoliči lepšovlády, jako tady například Daniel Vávra, viz. obrázek níže, který je přímo napojen na vládní Motoristy (vládní poslankyně za Motoristy, Sedláčková, dělala provozní manažerku a on je sám volil) a stará se lepšovládě a Rusku o PR a kladné hodnocení skrze lepšovládní politickou neziskovku „Společnost pro obranu (ruské a antidemokratické) svobody projevu.
Lepšolidé jsou sami sobě zdrojem informací a myšlenek, jako tady pan Cimbal. O lepšo-informacích vědci, média či faktická data mlčí! A když někdo mlčí o názorech lepšolidí, nebo je nedejbože kritizuje, tak je to cenzura, nevyváženost či neobjektivnost!
A cenzura lepšonázorů se nepřipouští, a tak je nutné zasáhnout třeba vydíráním ředitele ČT či úplatky rozhlasových radních. Jak jinak dosáhnout lepšopravdy, že? To je mimochodem ukázka toho, jak je pragmatické, když zahodíte hodnoty, i když to trochu připomíná spíše oportunismus, a korupci.
O tom, že lepšonázory nevyžadují fakta, neb jsou samy o sobě dokonalé a vždy správné, se za chvíli přesvědčíte i v diskusi. Argumenty, zdroje a fakta po lepšodiskutujících nechtějte.
Odchyceno na souckách: 1. Obrázek: Lepšočlověk Cimbál je sám sobě zdrojem. 2. Obrázek věhlasný vývojář a zakladatel ruské svobody projevu v Čechách, Vávra, to nandal známé vědecké kapacitě a nazval ji nulou která nic nedokázala“. Ono totiž, když se stanete slavným vývojářem her, tak už pak rozumíte naprosto všemu. Úspěch je pravda, což je přeci základ pragmatismu.
Závěr
Nevědomost je síla. Svoboda je otroctví. Válka je mír.
Hesla vlády z románu 1984, George Orwella
Nevědomost je síla – vědomosti jsou totiž vázané na fuj-fakta. A my už víme, že lepšolidé jsou sami sobě zdrojem informací.
Svoboda je otroctví – demokracie je omezující/diktátorská – má příliš mnoho autoritářských požadavků na hodnoty či kompetentnost / vzdělání / zkušenosti, navíc trestá šíření nenávist a rasismus, tzn. omezuje lepšoslovník. A v době, kdy chcete dosadit na vedoucí pozici vlastního manžela/ku či nezletilé dítě, vám to ta hrozná demokracie nechce dovolit a říká něco o politických trafikách a korupci.
Válka je mír – nejlepší mírotvůrce světa lepšolidí je Trump (v těsném závěsu za ním je Putin), který vytváří mír dalšími válečnými konflikty a vydíráním partnerských států či touhou je anektovat. Znáte snad lepší způsob, jak dosáhnout míru, než okupací druhých a věčný konflikt, který se přenáší i do občanské společnosti?
Ondřej Flégl
