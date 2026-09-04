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Nové testy pohlaví vyhazují za kojeneckou pubertu. Není to už moc?

Tenis má aktualizované požadavky na posuzování „ženskosti“. Aktualizace počítá s intersex osobami (častečně), ale zároveň klade nesmyslné požadavky na trans ženy - nesmí prodělat ani kojeneckou pubertu.

Trans a intersex lidé v ženských sportech jsou ožehavé téma. Zatímco jedni jsou za absolutní zákaz, druzí volají pro povolení bez rozdílu. Překvapivě oba tábory mají pravdu, ale nemají si navzájem co vyčítat, protože ten svět je v tomto případě ryze individuální, tzn. případ od případu.

Každopádně tu máme nová pravidla pro ženský tenis: Odkaz Kdo je podle nich vhodný pro účast v ženských sportech? A co si o nich myslím?

Geny nejsou pohlaví aneb intersex

Ačkoliv se počítá s testování na geny SRY, tak má taková intersex žena dle nových pravidle šanci účastnit se bez ohledu na mužské geny.

Jsou to osoby, kteří mají v podstatě vysokou odolnost na testosteron. Jejich tělo ho produkuje, ale nereaguje na něj. Výsledkem je opět dívčí tělo s geny muže. Takové intersex ženy musí prokázat, že mají resistenci na testosteron a nebo, že nemohli projít mini pubertou a klasickou pubertou.

Jako problém vnímám požadavek 2.1.1 Biologické ženy s podmínkou, že biologická žena, která v minulosti užívala testosteron nebo jiný androgen v rámci léčby spojené se změnou pohlaví, nesmí soutěžit na turnajích WTA, dokud neuplynou čtyři roky od posledního takového užití.“ (Přeloženo AI)

Pro představu dospělé intersex ženy se Swyerovým syndromem bez terapie nedokáží „dospět“. Intersex ženy se Swyerovým syndromem, se narodily s „mužskými geny“ ale s dívčím tělem. Díky hormonální terapii mohou menstruovat, odnosit a porodit dítě z darovaného oplozeného vajíčka.

„Výhody“ trans a kojenecká puberta

Zatímco u intersex se nová pravidla alespoň nějak drží vědeckého shody a evidentního faktu, že geny nejsou pohlaví, u trans osob už ta argumentace výrazně kulhá.

Nejvíce do očí bijící je argumentace kojeneckou mini pubertou (v textu „Male Mini-puberty“) , která údajně zvýhodňuje trans-ženy i v případě, že klasickou pubertou neprojdou.

WTA definuje „Male Mini-puberty“ jako: hormonální vzestup gonadotropinů a testosteronu v raném kojeneckém věku, který vrcholí přibližně dva až tři měsíce po narození a končí kolem šestého měsíce.

Osobně argument klasickou pubertou ještě akceptuji, a je faktem, že má vliv na tělesnou zdatnost sportovců. U té kojenecké mám však vážné pochyby, že někoho zvýhodňují.

Stačí se podívat na dětské sportovce.

Dětský tenis kojeneckou pubertu neřeší

Kdyby samotná kojenecká minipuberta vytvářela výraznou a sportovně rozhodující výhodu, očekávali bychom zřetelný výkonnostní rozdíl už před dospívající pubertou. V nejmladších tenisových kategoriích přitom chlapci a dívky běžně soutěží společně. To naznačuje, že případný rozdíl není natolik zásadní, aby vyžadoval oddělené soutěže. Samo o sobě to nevylučuje menší rozdíly, ale WTA by měla doložit, proč právě minipuberta odůvodňuje automatické a celoživotní vyloučení.

Srovnatelnost se ale láme s pubertou, nikoliv však tou mini. To asi vidíme všichni. Trans-žena, která prošla mužskou pubertou, tak má teoreticky navrch. To je fakt. Ale neměli bychom přehlížet i jiné fyzické vlastnosti lidského těla, které mohou mít daleko větší roli.

Přehlížené výhody: Tenis (ale i třeba plavání) nikdy nevyžadoval stejné fyzické předpoklady. Naopak přirozeně zvýhodňuje některé tělesné vlastnosti – například výšku Přesto nikoho nenapadne zavádět výškové kategorie.

Závěrem

Populační rozdíly mezi muži a ženami existují, ale samy neprokazují výhodu konkrétní trans ženy, která neprošla mužskou dospívající pubertou. Jestliže ji chce WTA vyloučit pouze kvůli kojenecké minipubertě, měla by doložit, že tento jev sám způsobuje významnou a trvalou výhodu v profesionálním tenise. Takový důkaz pravidla nepředkládají, a já ani po hodinách pátraní nic význameného nenašel, spíše naopak.

Autor: Ondřej Flégl | pátek 4.9.2026 8:00 | karma článku: 3,06 | přečteno: 77x

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Ondřej Flégl

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