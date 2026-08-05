Nová blogerka má všechno. Jen skutečný život jí trochu chybí!
Blogeři stárnou a nový se nerodí. Media tak musí vytvářet mladší „nováčky“ na které přilepí reklamu. Při dotazech na nový AI přírůstek „Alice Králová“ jsou admini tajuplní jako hrad v Karpatech a mlží jako chemička v Lovosicích při úniku čpavku.
Je ale jasné, že tady jde o TEST VELKÉ NÁHRADY. Umělá blogerka Alice Králová je toho důkazem. Je falešná jako nikdy neexistující Thomas Paukner. Jo, Paukner není real!
Odpověď adminů je plná kódových označení. A řekněte, co jiného by mohlo znamenat „zkušební režim“, co znamená, že se „aktivně podílí umělá inteligence“? Admin mi zřejmě prozradil víc, než chtěl.
Zdroj helpdesk iDnes
Všichni jste si asi mysleli, že vás nahradí migranti, přitom to bude AI. Kolik takových Králových ještě bude?
Kopírování začalo, a dostane cenu blogera AI?
AI předstírá, že má děti a pracuje v kavárně. Zní to trošku jako hezčí kopie blogera Jiřího Maye. To není náhoda! Možná brzy nerozeznáme ani Nožičku od AI Pacičky...
A kdo dostane příští blogerskou cenu? Tahle Králová? Pan Pacička?
Zdroj profilového obrázku Alice Králové blogy iDnes. Pepa Pacička generován AI na základě promptu autora článku.
Nahrazení je otázkou životnosti
Je otázkou času, kdy úspěšný styl blogerů někdo okopíruje či dokonce vylepší. Jak vůbec víme, že to psal člověk nebo nějaký virtuál? Jak víme, že ten oblíbený bloger je ještě na živu a něco kybernetického si na něj jen nehraje?
Máme mezi sebou velmi staré blogery! A byl nějaký už nahrazen?
Umělý bloger má přitom mnoho výhod, nejezdí na dovolenou, nehádá se s administrací, není sprostý v diskusích. Takového blogera není třeba kontrolovat, splní vždy očekávání vlastníka média.
A to stejné platí i o diskutujících. Na sítích je spousty falešných účtů. Co když ty minusy nejsou náhoda!
Být či nebýt
Psal tento článek ještě Ondřej Flégl, nebo jeho umělý náhradník. Píše ty pravopisné chyby schválně, abyste si mysleli, že je reálný? Co když je to alibi?
Kdo ví?!
Ondřej Flégl
Ital není mafián a Syřan není terorista, chytráci.
Máme hodnotit jednotlivce podle jejich chování, nebo uplatňovat kolektivní vinu? Přijde mi naivní přehlížet problémy migrace, ale přijde mi i přehnané dělat automaticky z migrantů nepřizpůsobivé, vrahy a teroristy.
Ondřej Flégl
Věrnost straně jako kritérium akreditace novinářů.
Novináře můžeme hodnotit podle nějakých kritérií na objektivitu, vyváženost apod., to je naprosto v pořádku. Když ale stát začne hodnotit novináře podle věrnosti ke straně, tak mluvíme o kádrových posudcích.
Ondřej Flégl
Homofobní útok v Berlíně a konzervativní free speech.
Útok v Berlíně otevírá otázku svobody nenávistných projevů. Radikální konzervativci běžně útočí na LGBT občany, obviňují je z nebezpečné ideologie, která ničí rodiny a mění děti. Projevy nenávisti a strachu pak vedou k vraždění.
Ondřej Flégl
Jak pojmenovat občany, kteří chtějí bílou Evropu a deratizovat lidi?
Jak pojmenovat influencery, kteří sní o bílé Evropě? Jak politiky, kteří o lidech mluví jako o parazitech a deratizaci? A jak občany, kteří fandí násilníkům, válečným agresorům a diktátorům?
Ondřej Flégl
Místo české armády, hliněná z Číny. Dík vládo! Už cítím ten mír.
Vláda skutečně myslí na naší obranu a bezpečnost. Dokazuje to výdaji na naší armádu. A jaká jiná armáda je mocnější, než ta Terakotová z Číny? Už se zase cítím o něco bezpečněji.
|Další články autora
Aloha, namaste, salud! Znáte význam celosvětově známých frází?
Na dovolené, ve filmech i na sociálních sítích. Některé cizojazyčné výrazy používáme téměř každý...
Praha promlouvá ze zdí i chodníků. Vzkazy kolemjdoucích pobaví, překvapí i zamrazí
Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....
Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí
Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...
Zapomenuté místo vedle Nuselského mostu se proměnilo. Objevte „nový“ pražský park
Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez...
Tajuplná vila Rothmayerova vila v Praze ukrývá dlažbu z Hradu i atmosféru z fotek Sudka
Čistota a funkčnost. To je jednotící prvek funkcionalistické architektury. První republika byla do...
Na Blanensku hořelo v pečovatelském domě, budovu muselo opustit 25 lidí
Ve Velkých Opatovicích na Blanensku v úterý večer hořelo v pečovatelském domě. Objekt muselo...
Částí Prahy nejezdí tramvaje, nadměrný náklad poškodil vedení
Provoz pražských tramvají mezi Albertovem a Otakarovou dnes ráno zastavilo v obou směrech poškození...
Švejk slaví kulatiny novým pivem. V Plzni ho chmelili vnuci Haška i Lady
Richard Hašek, vnuk spisovatele Jaroslava Haška, a Josef Lada, vnuk malíře Josefa Lady, se v úterý...
V kladenském průmyslovém areálu zemřel muž. Spadl z mostového jeřábu
V kladenském průmyslovém areálu v části města Vrapice v úterý večer zemřel muž, spadl z mostového...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 184
- Celková karma 21,87
- Průměrná čtenost 1401x