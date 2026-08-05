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Nová blogerka má všechno. Jen skutečný život jí trochu chybí!

Na blog přišla krásná žena a rychle si získala čtenáře. Má to ale jeden háček: nikdy se nenarodila, nepotřebuje spát a možná brzy nahradí právě ty nejúspěšnější autory.

Blogeři stárnou a nový se nerodí. Media tak musí vytvářet mladší „nováčky“ na které přilepí reklamu. Při dotazech na nový AI přírůstek „Alice Králová“ jsou admini tajuplní jako hrad v Karpatech a mlží jako chemička v Lovosicích při úniku čpavku.

Je ale jasné, že tady jde o TEST VELKÉ NÁHRADY. Umělá blogerka Alice Králová je toho důkazem. Je falešná jako nikdy neexistující Thomas Paukner. Jo, Paukner není real!

Odpověď adminů je plná kódových označení. A řekněte, co jiného by mohlo znamenat „zkušební režim“, co znamená, že se „aktivně podílí umělá inteligence“? Admin mi zřejmě prozradil víc, než chtěl.

Zdroj helpdesk iDnes

Všichni jste si asi mysleli, že vás nahradí migranti, přitom to bude AI. Kolik takových Králových ještě bude?

Kopírování začalo, a dostane cenu blogera AI?

AI předstírá, že má děti a pracuje v kavárně. Zní to trošku jako hezčí kopie blogera Jiřího Maye. To není náhoda! Možná brzy nerozeznáme ani Nožičku od AI Pacičky...

A kdo dostane příští blogerskou cenu? Tahle Králová? Pan Pacička?

Zdroj profilového obrázku Alice Králové blogy iDnes. Pepa Pacička generován AI na základě promptu autora článku.

Nahrazení je otázkou životnosti

Je otázkou času, kdy úspěšný styl blogerů někdo okopíruje či dokonce vylepší. Jak vůbec víme, že to psal člověk nebo nějaký virtuál? Jak víme, že ten oblíbený bloger je ještě na živu a něco kybernetického si na něj jen nehraje?

Máme mezi sebou velmi staré blogery! A byl nějaký už nahrazen?

Umělý bloger má přitom mnoho výhod, nejezdí na dovolenou, nehádá se s administrací, není sprostý v diskusích. Takového blogera není třeba kontrolovat, splní vždy očekávání vlastníka média.

A to stejné platí i o diskutujících. Na sítích je spousty falešných účtů. Co když ty minusy nejsou náhoda!

Být či nebýt

Psal tento článek ještě Ondřej Flégl, nebo jeho umělý náhradník. Píše ty pravopisné chyby schválně, abyste si mysleli, že je reálný? Co když je to alibi?

Kdo ví?!

Autor: Ondřej Flégl | středa 5.8.2026 7:00 | karma článku: 12,67 | přečteno: 276x

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Ondřej Flégl

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  • Celková karma 21,87
  • Průměrná čtenost 1401x
Jsem digitální terminátor tmářství a noční můra šiřitelů dezinformací. Tady vládne skepticismus a faktomluva, která se nebojí provokovat. V žilách mi proudí krev liberálního demokrata, bojujícího za svobodu projevu i lidská práva před těmi, kteří tyto principy chtějí znásilnit k šíření mentálního hnoje a budování diktatury.

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