Největšími cenzory jsou lidé s „názorem“ a vlastní pravdou.
Všechno není názor
„Lež není názor“
Nejvyšší soud ČR
Máme tu nakový nešvár, že se každý veřejný projev dnes schovává za slovíčko názor. Podvod, lež, nepravda, prázdné tvrzení, výmysly, uražky, dojmy, pocity, víra, dezinformace..., ale i na druhé straně vědecká fakta, odborné posudky... to vše dnes nese orwelloský nádech newspeaku, kdy je slovní zásoba zúžována a různé pojmy směšovány do jednoho výrazu „názor“. Jako by mezi odborným názorem/fakty a osobními preferencemi nebyl rozdíl.
Zneužívání slovíčka názor, je poměrně běžné a dost často slouží k ospravedlnění trestných činů či dokonce zavádění cenzury. „Názor“ slouží jako štít proti oprávněné kritice. Když tomuhle bude ustupovat, kdo asi získá navrch? Lidé, kteří se hlásí k násilí a nenávisti. To přeci nechceme.
Jen se třeba podívejte na 1. twít proruské politické neziskovky Společnost pro obranu svobody projevu, která se snaží schvalování zločinů proti míru a lidskosti rámovat jako názor hodný ochrany.
2. druhý twít ukazuje snahu upřednostnit „názor“ (ruskou propagandu) proruské propagandistky Bednářové (kumunistické Stačilo) nad právem studentů na vzdělání v době výuky čestiny.
Umlčení objektivní pravdy ve jménu té vlastní
„Máte právo na svůj názor, ale nemáte právo na svá fakta.“
Otakar Foltýn
Pravda je ve filosofii a médiích poměrně častý a důležitý pojem. Jejím opakem je zpravidla nepravda, manipulace, demagogie atd.. Existuje pravda subjektivní – týká se osobních preferencí, chutí, vnímání módy nebo víry apod.. Subjektivní pravda se shoduje s pojmem názor. Takovou pravdu můžete mít samozřejmě vlastní a je nesmysl se o ní hádat. A tom je zakopaný pes. Ona totiž existuje i pravda objektivní.
Pravda nemající jmenovku - nelze ji přivlastnit
A pak je tu pravda objektivní, kde se skloňují především fakta, nikoliv osobní představy a ideje. Samozřejmě je tu i odborný názor, který se bez faktů a objektivních hledisek neobejde.
Každopádně platí, že pravda ve smyslu faktů je alfou a omegou našeho poznání. Bez toho by neexistovala věda, technologický či medicínský pokrok. V mediálním prostoru jde o nejdůležitější atribut. Bez fatků nejsme schopni poznat pravdu od nepravd, nebyli bychom schopni rozeznat, co je ruská propaganda a dezinformace, a co je realitou.
Subjektivní pravda: „Tahle káva mi nechutná“ (názor/vlastní pravda).
Objektivní pravda: „Káva obsahuje kofein“ (fakt → objektivní pravda bez jmenovky). Dokonce i tzv. káva bez kofeinu často obsahuje snížené množství této látky. To jen pro rozumbrady v diskusích aneb fakta a zavádějící marketing.
Útok na ověřování faktů je čirou cenzurou
Útok na ověřování faktů je čirou cenzurou. Podhoubí cenzury se ale projevuje i tím, že vládní elity ruší kontrolní úřady a vyhazují úředníky, kteří informují veřejnost například o ekonomickém stavu státu. → Opět se můžeme podívat na Trumpa, který vyhodil vedoucí statistického úřadu. V tomto kontextu mě napadá ale i český NERV, který byl zrušen šestikoalicí. A to ho dnešní ministryně financí Schillerová (ANO) tak ráda citovala, když šlo o Fialovu vládu. Asi se bojí kritiky, jako ten Trump.
Obrázek ukazuje jak Trumpova administrativa zavádí cenzuru v oblasti ověřování faktů. Žádná zvrácená ideologie nemá ráda ověřování faktů, když jde o její „názory“. Je jedno zda se bavíme o komunistické Číně – která zavírala lékaře informující o Covidu, „konzervativním ráji“ Rusku, který zavírá občany, kteří chtějí mír, či naci-konzervativním USA pod vedením Trumpa.
Ondřej Flégl
Trans a výchova dětí? Na Samoi tradice, u nás nenávist tmářských spolků.
Říkají jim fa’afafine či fa’afatama a jsou chápáni jako třetí sociální pohlaví neboli gender. Na ostrově Samoa mají svou tradiční roly od výchovy dětí po starost o starší generaci.
Ondřej Flégl
Krádež ČT v zájmu „vyváženosti“ aneb Hitler vs Žid 1:0
Vládnoucí šestikoalice a desinfo scéna si uzurpuje a krade prostor v ČT. V zájmu falešné vyváženosti jim v tom vychází vstříc politicky zaujatí radní, kteří si příliš se zákony a soudními rozhodnutími nelámou hlavu.
Ondřej Flégl
Moc „bezmocných“ Občanů a vláda zločinných elit s imunitou.
Co můžeme dělat, když jsou vládní politici ochotni překračovat zákon a zároveň si udržují imunitu? Máme my občané nějaké možnosti nebo musíme vždy čekat na volby a doufat, že budou demokratické?
Ondřej Flégl
Vláda klečí před Trumpem. A proč je to špatně?
Vládní hnutí ANO a Motoristů jsou součástí Patriotů EU, známých též jako hnutí MEGA, které je součástí ultrakonzervativního a ultranáboženského think tanku The Heritage Foundation- ideologických tvůrců Trumpovo hnutí MAGA.
Ondřej Flégl
Muniční iniciativa a koalice s kolaboranty. Neměl to raději Andrej přenechat Estonsku?
Na jednu stranu má člověk radost, že vláda zůstala u muniční iniciativy. Na druhé straně je tu hořkost z hnědé a proruské koalice. Starost mi dělá i neochota investovat do armády či slepá víra v Trumpa, že zařídí mír...
