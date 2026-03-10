Navštívil jsem Unisex WC. Už vím jaké to je.
Varovali mě
Léta páně 2024 všechny tradiční síly bily na poplach „gender se blíží, gender se blíží. Unisexové záchody zkazí naše děti a rozloží rodiny na homosexuální a transgender cosi. Nikdo nebude vědět, kde se má vyčůrat či kde má vykonat velkou potřebu“.
Poslanecký dvojmetr Nacher hrdě vyrazil do boje s progresivistickým svazákem a po názorové výměně mu zasadil poslední a zničující úder blokem.
Tím svazákem jsem byl tehdy já osobně. Bláhově jsem se tehdy postavil Nacherovi, prohrál jsem názorový souboj a nic jsem si z jeho slov neodnesl. Jak rád bych vrátil čas a měl možnost se poučit...
Internet stále nese stopy tohoto lítého boje. Nechybí ani hrdinné vzkazy sličné kněžky ANOnistů Taťány Malé. Či záznam posledního vítězného úderu Patrika Nachera, který mi uštědřil.
Hříšná woke mísa
Pak jsem ale přiletěl na dovolenou na Madeiru a všechno se mi vrátilo jako nemilosrdný bumerang. Na první pohled dovolená jak má být – moře, písek a hromady jídla. Až do okamžiku, kdy jsem šel kolem toalet a já uzřel skrytou místnůstku. Připadal jsem si jako Harry Potter, když objevil Tajemnou komnatu zlého černokněžníka Voldemorta.
Znalý ultrakonzervativních bajek a hrozivých příběhů o woke a genderové ideologii jsem ucítil strach o svůj zadek a žížalku. Co, když je na tom něco pravdy, co když mi upadne a budu dokonce života bezcílně bloudit chodbami, hledajíc své pohlaví? Říkal jsem si.
Ale pak to přišlo, tajemná síla mě nutila se usadit. Kroutil jsem se jako had pod kletbou cruciatus (kletba mučivé bolesti) a bránil se svodům zakázané toalety, ale nešlo jinak. Usedl jsem na tu bezbožnou mísu. Modlil jsem se ke Klausovi a Vávrovi, ale marně...
Nakonec jsem selhal a úplně podlehl. S vědomím, že zrazuji tradice své země, jsem s úlevou udělal bobek. A jako by to nestačilo, svůj hřích jsem o několik minut později stvrdil lattéčkem z místního kávovaru.
Hříšná woke toaleta lákající své oběti pootevřenými dvířky.
Závěrečné poděkování
Bez vás tmářů, vašich „kulturních válek“ a vaší hysterie by nebylo tolik srandy. Nikdy bych nenapsal článek o obyčejném záchodu, který má každý z nás doma.
Slunce v duši a dík! Jste jedničky!
Ondřej Flégl
Rodina vyčerpala kredit za DROZDa. Může si za to sama, shoduje se národ.
Rodina se snažila dovolat na nouzovou linku DROZD a vyčerpala přitom kredit. Národ se jednomyslně shodl, že si za to mohou sami a měli si před cestou do Dubaje zaplatit neomezené minuty.
Ondřej Flégl
Padají na vás rakety? To je jednou za život, tak si to užijte.
Nevím, co vám vadí. Máte zážitek na celý život a Lepší vláda ho prodlužuje návštěvou prorurského Xavera, přesazováním kytek a tančením. Jsme best in válka! *Repatriaci (návrat v rakvi) si musíte připojistit. DROZD 60Kč/minuta.
Ondřej Flégl
Největšími cenzory jsou lidé s „názorem“ a vlastní pravdou.
Názor a pravda. Pojmy mediální gramotnosti, které je nutné si vysvětlit, protože v obecné řeči dochází k nedorozumění a k zavádějícím očekáváním a bezdůvodným ústupkům extrémistům.
Ondřej Flégl
Trans a výchova dětí? Na Samoi tradice, u nás nenávist tmářských spolků.
Říkají jim fa’afafine či fa’afatama a jsou chápáni jako třetí sociální pohlaví neboli gender. Na ostrově Samoa mají svou tradiční roly od výchovy dětí po starost o starší generaci.
Ondřej Flégl
Krádež ČT v zájmu „vyváženosti“ aneb Hitler vs Žid 1:0
Vládnoucí šestikoalice a desinfo scéna si uzurpuje a krade prostor v ČT. V zájmu falešné vyváženosti jim v tom vychází vstříc politicky zaujatí radní, kteří si příliš se zákony a soudními rozhodnutími nelámou hlavu.
