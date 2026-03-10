Navštívil jsem Unisex WC. Už vím jaké to je.

Varovali mě před tím, ale já neodolal. Dnes už vím, jaké to je usednout na zákaznou mísu hříšné genderové woke ideologie. O svůj příběh se chci s vámi podělit.

Varovali mě

Léta páně 2024 všechny tradiční síly bily na poplach „gender se blíží, gender se blíží. Unisexové záchody zkazí naše děti a rozloží rodiny na homosexuální a transgender cosi. Nikdo nebude vědět, kde se má vyčůrat či kde má vykonat velkou potřebu“.

Poslanecký dvojmetr Nacher hrdě vyrazil do boje s progresivistickým svazákem a po názorové výměně mu zasadil poslední a zničující úder blokem.

Tím svazákem jsem byl tehdy já osobně. Bláhově jsem se tehdy postavil Nacherovi, prohrál jsem názorový souboj a nic jsem si z jeho slov neodnesl. Jak rád bych vrátil čas a měl možnost se poučit...

Internet stále nese stopy tohoto lítého boje. Nechybí ani hrdinné vzkazy sličné kněžky ANOnistů Taťány Malé. Či záznam posledního vítězného úderu Patrika Nachera, který mi uštědřil.

Hříšná woke mísa

Pak jsem ale přiletěl na dovolenou na Madeiru a všechno se mi vrátilo jako nemilosrdný bumerang. Na první pohled dovolená jak má být – moře, písek a hromady jídla. Až do okamžiku, kdy jsem šel kolem toalet a já uzřel skrytou místnůstku. Připadal jsem si jako Harry Potter, když objevil Tajemnou komnatu zlého černokněžníka Voldemorta.

Znalý ultrakonzervativních bajek a hrozivých příběhů o woke a genderové ideologii jsem ucítil strach o svůj zadek a žížalku. Co, když je na tom něco pravdy, co když mi upadne a budu dokonce života bezcílně bloudit chodbami, hledajíc své pohlaví? Říkal jsem si.

Ale pak to přišlo, tajemná síla mě nutila se usadit. Kroutil jsem se jako had pod kletbou cruciatus (kletba mučivé bolesti) a bránil se svodům zakázané toalety, ale nešlo jinak. Usedl jsem na tu bezbožnou mísu. Modlil jsem se ke Klausovi a Vávrovi, ale marně...

Nakonec jsem selhal a úplně podlehl. S vědomím, že zrazuji tradice své země, jsem s úlevou udělal bobek. A jako by to nestačilo, svůj hřích jsem o několik minut později stvrdil lattéčkem z místního kávovaru.

Hříšná woke toaleta lákající své oběti pootevřenými dvířky.

Závěrečné poděkování

Bez vás tmářů, vašich „kulturních válek“ a vaší hysterie by nebylo tolik srandy. Nikdy bych nenapsal článek o obyčejném záchodu, který má každý z nás doma.

Slunce v duši a dík! Jste jedničky!

Autor: Ondřej Flégl | úterý 10.3.2026 7:00 | karma článku: 0 | přečteno: 9x

Další články autora

Ondřej Flégl

Rodina vyčerpala kredit za DROZDa. Může si za to sama, shoduje se národ.

Rodina se snažila dovolat na nouzovou linku DROZD a vyčerpala přitom kredit. Národ se jednomyslně shodl, že si za to mohou sami a měli si před cestou do Dubaje zaplatit neomezené minuty.

6.3.2026 v 7:30 | Karma: 25,32 | Přečteno: 5186x | Diskuse | Cestování

Ondřej Flégl

Padají na vás rakety? To je jednou za život, tak si to užijte.

Nevím, co vám vadí. Máte zážitek na celý život a Lepší vláda ho prodlužuje návštěvou prorurského Xavera, přesazováním kytek a tančením. Jsme best in válka! *Repatriaci (návrat v rakvi) si musíte připojistit. DROZD 60Kč/minuta.

5.3.2026 v 11:00 | Karma: 29,55 | Přečteno: 1772x | Diskuse | Politika

Ondřej Flégl

Největšími cenzory jsou lidé s „názorem“ a vlastní pravdou.

Názor a pravda. Pojmy mediální gramotnosti, které je nutné si vysvětlit, protože v obecné řeči dochází k nedorozumění a k zavádějícím očekáváním a bezdůvodným ústupkům extrémistům.

3.3.2026 v 7:00 | Karma: 21,15 | Přečteno: 1263x | Diskuse | Společnost

Ondřej Flégl

Trans a výchova dětí? Na Samoi tradice, u nás nenávist tmářských spolků.

Říkají jim fa’afafine či fa’afatama a jsou chápáni jako třetí sociální pohlaví neboli gender. Na ostrově Samoa mají svou tradiční roly od výchovy dětí po starost o starší generaci.

24.2.2026 v 9:13 | Karma: 12,54 | Přečteno: 1770x | Diskuse | Společnost

Ondřej Flégl

Krádež ČT v zájmu „vyváženosti“ aneb Hitler vs Žid 1:0

Vládnoucí šestikoalice a desinfo scéna si uzurpuje a krade prostor v ČT. V zájmu falešné vyváženosti jim v tom vychází vstříc politicky zaujatí radní, kteří si příliš se zákony a soudními rozhodnutími nelámou hlavu.

17.2.2026 v 7:30 | Karma: 25,56 | Přečteno: 1923x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...
4. března 2026  6:47

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku
3. března 2026

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...

Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou

Stanice metra Pražského povstání
2. března 2026  11:02

Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského...

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.
8. března 2026

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte....

Přehled výluk 2026: DPP ohlásil 4 omezení v metru, na povrchu je oprav ještě víc

Na trase metra C mezi Kačerovem a Pražského povstání se v těchto dnech mění...
6. března 2026  18:42

Pražský dopravní podnik zveřejnil přehled plánovaných realizací nových staveb, oprav a...

Moldava prodala historické vlakové nádraží, podnikatel tam chce luxusní hotel

Současný pohled na nádražní budovu na Moldavě
10. března 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Historické vlakové nádraží v Moldavě na Teplicku opět mění majitele. Obec památku prodá...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.
10. března 2026  5:59

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také...

V Brně se bortí několik skal. Padající kamení ohrožuje skatepark, domy i zoo

Dělníci sanují nestabilní svah na Červeném kopci v Brně. (březen 2026)
10. března 2026  5:12,  aktualizováno  5:12

Hromada těžkých kamenů dopadla ze skály jen pár metrů od U-rampy pro skateboardisty na okraji...

ÚS rozhodne o stížnosti sourozenců odebraných z rodiny, zastal se jich výbor OSN

ilustrační snímek
10. března 2026,  aktualizováno 

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti sourozenců z jižní Moravy, kteří v roce...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ondřej Flégl

  • Počet článků 151
  • Celková karma 20,50
  • Průměrná čtenost 1451x
Jsem digitální terminátor tmářství a noční můra šiřitelů dezinformací. Tady vládne skepticismus a faktomluva, která se nebojí provokovat. V žilách mi proudí krev liberálního demokrata, bojujícího za svobodu projevu i lidská práva před těmi, kteří tyto principy chtějí znásilnit k šíření mentálního hnoje a budování diktatury.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.