Naklonovala můj hlas a odpovídala jako já
Tak jsem se zase jednou dal do řeči s umělou inteligencí. Povídali jsme si jako obvykle, když se najednou stalo něco zvláštního. ChatGPT mi položila otázku a já na ni odpověděl.
Tedy alespoň jsem slyšel svůj hlas, podobně, jako se vám vytvoří ozvěna při běžném hovoru. Rozdíl byl v tom, že jsem vůbec nepromluvil.
ChatGPT prostě vedl rozhovor se mnou, beze mne.
Připadal jsem si jak v terminátorovi, který ve filmu kopíroval hlas lidí, aby nalákal své oběti do pasti.
Hned se mi vybavily i reálné scénáře využívající AI, kdy se útočníci vydávají za dceru/syna, aby vylákali peníze od rodičů. I zde se využívá umělá inteligence ke kopírování nejen hlasu, ale i řečových vad a autentického stylu mluvy.
Každopádně mi to nedalo a začal jsem zjišťovat, zda jsem jediný, komu se něco podobného přihodilo. Ukázalo se, že nejsem.
Tohle chování AI se poprvé řešilo už v roce 2024! OpenAI o tom chování ví. Podobný problém má i Gemini a další.
Snaha nás kopírovat?
To ani ne. Je to překvapivě jednoduché.
Asi to všichni znáte, když se připravujete na pohovor, když řešíte problém se zákazníkem, když si v hlavě přehráváte hádku s někým, když si představujete schůzku na rande... tak se snažíte predikovat různé situace a chování.
To stejné dělá i AI – predikuje vaše chování, aby mohla pokládat vhodné otázky, nebo lépe odhadla, co chcete nebo byste mohli potřebovat znát.
A druhou věcí je obyčejný šum.
Když AI při hovoru uslyší šum z ventilátorů, vysavače, od souseda, který si pustil hudbu příliš nahlas, tak to vyhodnotí jako součást hovoru a začne halucinovat konverzaci. Predikuje co asi v tu chvíli říkáte.
Sluchová pareidolie – připomíná to lehce i EVP fenomén, známý z lovců duchů, kteří se snaží, pomocí záznamu zvuků, o komunikaci s mrtvými. Reálně jde jednoduše o sklon lidského mozku hledat a rozpoznávat známé vzorce (v tomto případě lidskou řeč) v náhodných a nesmyslných zvucích, jako je bílý šum, statická elektřina nebo praskání.
Občas tedy i my halucinujeme jako ta AI. I když to dělá jinak než lidský mozek.
No jo, jak ale dokáže kopírovat hlas a proč to dělá? I na to je jednoduchá odpověď.
Z technického hlediska nejde o to, že by AI vědomě chtěla hrát vaši roli. Pokročilé hlasové modely (jako je režim v ChatGPT) zpracovávají zvuk přímo (end-to-end) jako souvislý proud dat, nikoliv jako přepis do textu a zpět. Když v tichu nebo v šumu „uslyší“ náznak hlasu, jejich statistický model se snaží v audio stopě plynule pokračovat – a protože nejčerstvější vzorek zvuku v kontextu je váš hlas, model plynule naváže přesně tímto hlasem a stylem.
No a tak si AI povídá s vámi, bez vás.
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