Muž v domácnosti a žena v IT jsou devianti. Myslí si nemalá část konzervativních čtenářů

Můj článek vysvětlující pojem gender spustil záplavu komentářů, nad kterými zůstává rozum stát. Ze začátku jsem si myslel, že za tím stojí jen neschopnost porozumět textu nebo neochota článek vůbec číst. Ale není to tak.

Předmluva

Nechci nijak urážet a napadat konzervativce. To není smyslem tohoto článku, ani žádných jiných mnou napsaných článků. Věřím, že se to týká jen radikální názorové části z celého spektra, která ale bohužel ve světě získává na síle (Trump, Fico, Orbán...).

Rád bych porozuměl svým oponentům, ale přiznám se, že občas mám s tím vážné problémy. Možná by mi to mohli vysvětlit, když to otevřu jako samostatné téma.

Můj článek „Gender je tam, kde končí biologie a začíná diktát tradic, zvyků a vzorů“ spustil záplavu opravdu podivný komentářů. Psal jsem o tom, že gender není pohlaví, ale to jak lidé na pohlaví pohlíží z hlediska svých předsudků, tradičních dogmat a zakořeněných zvyků. Jsou to takové ty představy, že žena je špatná řidička, muži se nepostarají o děti atd., aniž by to mělo nějaké faktické/biologické opodstatnění.

Podivné komentáře

No a teď k těm komentářům. Jeden z nejpodivnější a zároveň velmi plusíky oceňovaný je ten, který mluví o genderu jako o normalizování deviací. Vzhledem k tomu, o čem jsem článek psal, je to opravdu divný příspěvek do diskuse. Co myslíte?

Ve stejném duchu je i další komentář. Nevím jak tomu mám rozumět. Je snad žena za volantem a muž v domácnosti psychiatrickou diagnózou a genetický omyl?

Ze začátku jsem si myslel, že konzervativní čtenáři, kteří takové příspěvky vypustili na veřejnost, pouze nečetli článek. Pak ale vidím, že oni tématu rozumí a vědí, o čem je, ale přesto s výroky pana Salaquardy a Bokůvky souhlasí. Takže lze se 100% jistotou říci, že si konzervativci opravdu myslí, že vybočení z tradičních představ o pohlaví a jejich rolí je nějakou deviací a psychiatrickou diagnózou. Proč by jinak pan Cilich dal plus panu Bokůvkovi, kdyby si to nemyslel. Proč by pan Dvořák dával plus panu Salaquardovi atd. atd.?