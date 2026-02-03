Muniční iniciativa a koalice s kolaboranty. Neměl to raději Andrej přenechat Estonsku?
Vláda není černobílá - zachovala přeci muniční iniciativu - ale má to být důvod k radosti? Já se bojím, že vůbec.
Vláda se snaží být všelidová, moderně „catch-all party“ – jak se chlubí na svých stránkách. Teorie je taková, že se jednoduše cílí na všechny občany a to doslova, takže to pak vypadá jako: v pondělí ukrajinská, v úterý ruská, ve středu česká, ve čtvrtek Trump zařídí mír a v pátek je válka s hradem.., a z mého pohledu tak pečou dort pejska a kočiky, a ještě k tomu pozvali kuchaře specializujícího se na thịt chó (nehledejte to)...
Ta všelidovost má však jednu slabinu, jeden druh voliče, na který vůbec tímhle stylem cílit nemohou – voliči kriticky myslící, kteří vědí, že demokracie a proruští náckové nejdou vůbec dohromady, a to ani v úterý.
Plus a mínus. Bože, proč je těch plusů tak málo?
Jen se podívejte, kdo má teď muniční iniciativu na starosti. Jaké je složení vlády, co do teď udělali. Tihle lidé mají v rukou naší bezpečnost a munici pro Ukrajinu...
V čele je premiér, který v prvních okamžicích prozradí detaily muniční iniciativy. Pozitivně nepůsobí ani neochota navyšovat obranyschopnost Česka a nedodržování podmínek obrané aliance NATO. A proč sakra máme nechat řešení ruské agrese na Trumpovi, který zdobí stěnu Bílého domu fotografií své osoby kráčející s Putinem, a navíc jí má umístěnou hned NAD fotkou své vnučky? Trumpovi, který chce anektovat Grónsko (občas i Island) a vede šílenou obchodní válku s EU, tedy i námi?! Vždyť je to na hlavu. Chápete kam tím mířím, že jo?
A teď si vezměte ty koaliční partnery dosazované na vysoké posty. Třetím nejvýše postaveným ústavním činitelem se stal proruský Tomio Okamura z koalice, která koketuje s extrémisty z AfD která má problém s neonacismem.
Ministrem zahraničí je Petr Macinka (Motoristé), který uvolňuje pravidla pro ruské diplomaty. Přitom se dobře ví, že ruští agenti využívají diplomatického krytí. Další věcí je vydírání prezidenta a snaha dosadit neonacistu Turka na ministerstvo, který navíc šíří proruskou rétoriku i při návštěvě Ukrajiny.
Nesmíme zapomínat na snahu vládních politiků zrušit trestný čin činnosti pro cizí mocnost, díky níž může být poprvé v historii ČR odsouzeni špioni či kolaboranti. A díky tomuto zákonu byl nedávno zadržen čínský špion. Světlou chvilkou je tvrzení premiéra Babiše, že zákon nehodlá rušit, ale jak dlouho mu to vydrží? A může se tento zákon stát součástí obchodu s imunitou?
Raději to měli přenechat jiným
Muniční iniciativa v českých rukou byla a je prestižní a výhodná. Její převedení na jiný stát by bylo komplikované, ale proveditelné. S přihlédnutím k tomu, co jsem pospal výše, si ale myslím, že by bylo lepší, aby muniční iniciativa byla v rukou třeba Estonská.
Já se ostatně za tuhle vládu stydím, není mi příjemné její vyjadřování, její neochota přijmout odpovědnost, její proruskost a snaha udělat z dezinformací názor a ze špionství alternativní svobodný projev. Vždyť je to šílené!
Ondřej Flégl
Macinka porušil slib člena vlády. Může přijít o mandát?
Se zájmem jsme si přečetl článek jednoho z lidí, kteří se podíleli na tvorbě naší Ústavy, zdejšího blogera Jiřího Payne. Zaujalo mě, jak často Ústava mluví o slibu, a že odmítnutí slib pronést znamená okamžitou ztrátu mandátu...
Ondřej Flégl
Vydírání prezidenta kvůli náckovi, to fakt nemyslí vláda vážně?
Snaha dosadit fašistu, homofoba a násilníka Filipa Turka na ministerstvo dosáhla nových mezí. Motoristé se uchýlili k vydírání prezidenta Petra Pavla a mají v tom prý i podporu premiéra Andreje Babiše.
Ondřej Flégl
Kde domov můj, blázen s nácky vládne...
Česká hymna v kontextu dnešní vlády, která nedbá demokratických principů, svobody vědeckého bádání a pohrdá naším životním prostředím. Takový stav tu byl naposled v době komunismu.
Ondřej Flégl
Foltýn říkal svině, Macinka říká pošuci. A my: díky, kluci!
Záchvat pravdy nebo snaha zalíbit se prezidentovi, aby prošel fašista, rasista, homofob, násilník, silniční pirát a podporovatel trestných činů Turek? Ve výsledku je to asi jedno. Proruský občan zapláče v každém případě.
Ondřej Flégl
Česká hrdost jako rekvizita v ruském divadle.
Připadám si jak v absurdním divadle, jako ve skladu rekvizit české státnosti. České vlajky vlají, kdejaký účinkující je má připnuté na klopě, ale všichni ti vlastenci mluví jazykem, který nesedí jejich roli.
