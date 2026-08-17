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Motoristický hrníček - Zdeněk Pohlreich si vzpomněl kam dal hlas!

Na Moto-podcastu Kubelíka, tzv. V.O.X. TV, byl pečený vařený. Nepřekvapí, že dnes brání Turka. Pro mě je ale zajímavější jiná věc. Pasoval se na člověka, který je politikou otráven, a pak hájí politickou rakovinu.

Zdeněk Pohlreich se pasoval na člověka, který je otráven politikou, a proto uvažoval, že nepůjde volit. Dnes se ale přiznal k tomu, že volil Motoristy a dokonce obhajuje i Turka.

Pro mě je to zajímavé v tom smyslu, že tyhle strany, jako kdyby nebyli lékem na otravu, ale spíše reakcí těla na ni – zvracením, vyrážkou a tekutou stolicí. Jako kdyby se Pohlreich a spol. podvědomě snažili zbavit něčeho zkaženého a tak udělají po cestě za očištěním hnědou lištičku na chodbě, a pak na WC obloží mísu vším, co v sobě mají. Nejhorší na tom je, že pak odmítají úklid a zodpovědnost hází na špatné jídlo.

Generováno AI

Nemám mu to za zlé

Dál budu koukat na Pohlreichovo pořady o vaření, dál kupovat jeho kuchařky. Stejně jako u Dana Vávry budu hrát jeho hry. Ta kritika totiž není o tom, že bych ty pány neměl rád nebo, že bych jim bral názor. Jde o to, že ty jejich názory dost často vedou k něčemu, co negativně ovlivňuje i nás ostatní.

Je občas potřeba se vyjádřit i k těm slavným a úspěšným. Oni mají tu smůlu, že jejich hlas slyší celá republika. Musí proto snést hodně kritický hlasů z různých táborů.

Autor: Ondřej Flégl | pondělí 17.8.2026 6:35 | karma článku: 4,74 | přečteno: 78x

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Ondřej Flégl

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Jsem digitální terminátor tmářství a noční můra šiřitelů dezinformací. Tady vládne skepticismus a faktomluva, která se nebojí provokovat. V žilách mi proudí krev liberálního demokrata, bojujícího za svobodu projevu i lidská práva před těmi, kteří tyto principy chtějí znásilnit k šíření mentálního hnoje a budování diktatury.

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