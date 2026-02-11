Moc „bezmocných“ Občanů a vláda zločinných elit s imunitou.
Svět se mění a autoritářství sílí. Přibývá navíc politiků, kteří jsou trestně stíhaní. Snaha přivlastni si systém je patrná i u nás. Co s tím můžeme dělat?
Odpověď kupodivu najdeme v tom, co autoritáři a jim často spříznění konspirační teoretici nazývají deep state. Deep state jsme my občané/voliči, ale i studenti, úředníci, policisté, armáda, soudy, učitelé, lékaři, vědci, novináři... prostě jádro systému a každý, kdo se ozve a neohne páteř.
Imunita není právo na zločin, volby nedávají mandát měnit režim
Je také dobré vědět, že imunita není právo na zločin. Výsledek demokratických voleb není právem zvolených politiků dělat si to, co chtějí. Vždy jsou mantinely zákonů a Ústavy. Stíhání se většinou obnovuje po ztrátě mandátu – musí k tomu ale nejdřív dojít. A historická zkušenost ukázala, že férových a demokratických voleb se občané nemusí dočkat, viz. hybridní autoritářské režimy, které formálně mají volby. Koneckonců i za komára byly volby, v Rusku jsou volby...
„Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu.“
Ústava ČR, článek 9, bod 3
Moc organizovaných občanů
→ Demonstrace nejlépe fungují, pakliže má vrchnost páteř a sebezáchovu. Ale i tak, je nesmírně důležité, že se lidé spojí a vyjdou ven. Děláme to hlavně pro sebe, že se organizujeme. Čím víc nás je, tím více je ochota se připojit a ozvat se. V tom je ta síla.
V autoritářských režimech se takhle moc potlačuje, a my ji musíme natolik zesílit, že si nikdo netroufne se nás dotknout. Důležité je na svou stranu dostat policii a armádu, aby se z těchto lidí nestal nástroj zločinné elity.
→ Další metou jsou stávky. Stávky jsou spojené hlavně s výplatou/mzdou nebo s pracovními podmínkami. Umím si například představit stávku úředníků, policie či armády, kteří nechce poslouchat příkazy zločinců.
→ Občanská neposlušnost je ochotou nést sankce ze strany státu. Aplikovatelné v případě, že nám stát zakáže demonstrace nebo když zavedou cenzuru slov, ale vy přesto demonstrovat půjdete a budete ignorovat cenzuru.
* Tip na večer: Film Vlny od režiséra Jiřího Mádla krásně ukazuje občanskou neposlušnost. Nebo se můžete podívat na rozhovor s Bárou Hrzánovou a Radkem Ptáčkem v pořadu ČT Fokus Václava Moravce.
→ Občanský odpor je nám občanům dán Ústavou, je tedy naším základním právem. Předchází mu ale celá řada podmínek. Osobně jsem proto, abychom otevřeli veřejnou debatu na toto téma.
Pro začátek se každý může například podívat do textu JUDr. Mgr. Lukáše Kollerta , Ph.D., který na toto téma napsal studii. Odkaz Nebo, pokud raději posloucháte, tak se stejné téma neposlušnosti a odporu probíralo na YouTubu knihovny Václava Havla.
„Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.“
Článek 23 Listiny základních práv a svobod, z dikce Ústavy ústavní zákon
Ondřej Flégl
Vláda klečí před Trumpem. A proč je to špatně?
Vládní hnutí ANO a Motoristů jsou součástí Patriotů EU, známých též jako hnutí MEGA, které je součástí ultrakonzervativního a ultranáboženského think tanku The Heritage Foundation- ideologických tvůrců Trumpovo hnutí MAGA.
Ondřej Flégl
Muniční iniciativa a koalice s kolaboranty. Neměl to raději Andrej přenechat Estonsku?
Na jednu stranu má člověk radost, že vláda zůstala u muniční iniciativy. Na druhé straně je tu hořkost z hnědé a proruské koalice. Starost mi dělá i neochota investovat do armády či slepá víra v Trumpa, že zařídí mír...
Ondřej Flégl
Macinka porušil slib člena vlády. Může přijít o mandát?
Se zájmem jsme si přečetl článek jednoho z lidí, kteří se podíleli na tvorbě naší Ústavy, zdejšího blogera Jiřího Payne. Zaujalo mě, jak často Ústava mluví o slibu, a že odmítnutí slib pronést znamená okamžitou ztrátu mandátu...
Ondřej Flégl
Vydírání prezidenta kvůli náckovi, to fakt nemyslí vláda vážně?
Snaha dosadit fašistu, homofoba a násilníka Filipa Turka na ministerstvo dosáhla nových mezí. Motoristé se uchýlili k vydírání prezidenta Petra Pavla a mají v tom prý i podporu premiéra Andreje Babiše.
Ondřej Flégl
Kde domov můj, blázen s nácky vládne...
Česká hymna v kontextu dnešní vlády, která nedbá demokratických principů, svobody vědeckého bádání a pohrdá naším životním prostředím. Takový stav tu byl naposled v době komunismu.
