Místo Green Dealu si postavíme archu jako Noe nebo co?
Pro krajní pravičáky je všechno vlevo a všechno bolševik, vč. ochrany přírody. Někteří problém ignorují, druzí bagatelizují a další si myslí, že řešením je připravovat se jednou na život beduína v poušti, který sami pomáhají vytvářet.
České zvyklosti ničené globální změnou
Celé dětství jsem strávil na horách a vždy jsem si tam i rád zalyžoval. Posledních 15 let ale místo sněhu pozoruji většinou tak maximálně zmoklou břečku. Lepší slovo pro to nemám, ale tohle je základ mého klimatického smutku, sledovat, jak se vše mění k horšímu.
Podobné myšlenky a slova jsem zaslechl letos i od jiných lidí, kteří celý život strávili na horách a provozují penziony, sjezdovky a nebo si prostě jen zamilovali lyžování. I oni mají v hlase zármutek a východisko žádné. Mnoho z nich je přitom závislých na hlavně na zimní sezoně, kraje chudnou a s tím i lidé.
Nejsou to ale jen hory. Češi jsou hrdí na své pivo, ale zcela ignorují, že globální oteplování zhoršuje jeho kvalitu a produkci. Nemluvě o tom, že to zvyšuje cenu piva.
Také jsem alergik. Zima žádná a tak trpím už z kraje roku. Sníh, který držel prach, nepadá, kytek, na které mám alergii, je zároveň čím dál více a jsou to navíc nepůvodní druhy. A lidí, jako jsem já, přibývá. Nestěhují se k nám jen květiny, ale i živočichové. Tradiční česká biosféra trpí a mizí. Včelstvo, které opyluje rostliny tak brzy můžeme nahradit nevím čím. Asi budeme chodit od kytky ke kytce se štětečkem, jako to dělají v některých regionech Číny. Mimochodem chceme, aby tu jednoho dne přežila moucha tse-tse nebo jiní přenašeči nemocí? Covid z Číny nestačil?
A když jsme u migrace – v Africe je situace ještě horší. Nedostatek vody a vysoké teploty, kde vypěstujete maximálně kaktus, nutí lidi se stěhovat. A kam asi půjdou? Chceme řešit migraci tím, že budeme ignorovat jednu z poměrně velkých příčin?
Je lepší věci řešit nebo před nimi strkat hlavu do písku? Studie na toto téma nepřekvapí a říká je lepší věci řešit.
A bez Green Dealu co?
Určitě je na Zelené dohodě co kritizovat, ale chtít její úplný konec mi připadá jako nebezpečná hloupost. Od lidí, kteří kritizují Green Deal, bych čekal nějakou alternativu, nějaké řešení. Místo toho slýchám ignoraci a zpochybňování problémů a nebo aroganci a cynismus typu „tak se přizpůsobíme“. Ale kam až se budeme přizpůsobovat ?
A já se ptám, zda tohle všechno nakonec nebude dražší, než ta zelená daň splácející ten náš ekologický dluh. Co tu chceme pěstovat? Jaký vzduch chceme dýchat? Mám kvůli prachu nosit respirátor nebo raději řešit to, aby vzduch bylo možné bez obav vdechnout? Mám jíst jídlo s vědomím toho, že jsou v něm mikroplasty nebo prostě zabránit tomu, aby tam ten bordel byl?
Mám rád dystopická sci-fi žánru cyberpunk popisující nedýchatelný vzduch a toxickou vodu, ale fakt si rád to zdevastované prostředí nechám ujít.
Vidíte v tomhle někdo alternativu či dokonce lepší řešení? Nechci se nijak účastnit volebního klání, ale přijde mi, že se lidé fakt raději připraví na potopu, než aby ji aktivně zabránili. Všechno je otázka ceny rohlíku a másla, málokdo myslí v horizontu příštích několika málo let.
U některých je jich pozice celkem jasná. Motoristé a Trikolora jsou jablka Klausova otráveného stromu, který navíc dost páchne putinismem. Tam je to založené na popírání existence globálního oteplování nebo alespoň bagatelizaci s argumentem proč my, když ne oni? No a SPD jedná v zájmu ruské ropy a plynu, skrytým za zájmy nás občanů – zelená je třídní nepřítel Kremlu.
U hnutí ANO lze mluvit o kalkulu a oportunismu vzhledem k tomu, že předseda Babiš podepsal Green Deal hned dvakrát a v jeho obchodním zájmu jsou biopaliva a podobné alternativy. Obavy mám spíše o to, že zde je zájem čistě finanční a politický/mocenský, nikoliv environmentální.
No a vládní strany jsou takový nákupní košík všech různých příchutí, vč. té klausovské pachuti. Smíšené pocity mám i u Pirátů – spojení se Zelenými mi vrací vzpomínky na snahy zakázat létání, ale to bylo tenkrát, kdy partaji velel ekoblázen Stropnický. Piráti alespoň chtějí zachovat jádro, což ale koaliční Zelenouši nechtějí, ale na druhou stranu nemají tolik síly to prosadit.
Tohle je takový menší výběr šíleností místo Zelené dohody:
Nevím jak tohle pomůže přírodě a českým občanům, ale s nadsázkou čekám, že jednou uvidíme senátora Hrabu (ODS), jak si na zahradě hrdě zasadí svůj první kaktus a zamete na verandě písek. Hraba mi připomíná českou silničářskou praxi, kdy se místo oprav děr raději umístí značení na dobu neurčitou. No a ty občane, ty si pořiď vznášedlo.
Zdroj Twitter (X) senátor Zdeněk Hraba
U Motoristů příliš nepřekvapí, že jako alternativu přináší těžbu uhlí a jízdu na fosilní paliva. Nejhorší je, že to fakt myslí vážně. Předsedou strany je koneckonců mluvčí Institutu V. Klause pan Macinka a Turek psal o Klausovi diplomku.
Zdroj Motoristé sobě
Ondřej Flégl
Ať ten miliardář ty dotace vrátí, když je tu pro lidi!
Miliardář by vůbec neměl mít tu drzost a žádat o dotace, a když mu soud řekne, že mu ty prachy nepatří, tak by je měl poslušně vrátit, zvlášť, když je „všelidovým politikem“.
Ondřej Flégl
Suverenita a bezpečnost bez výdajů do armády a s ropným vodítkem Kremlu? Tohle chcete?
„Budeme bránit naší suverenitu a bezpečnost“, tvrdí populisté a hned v druhé větě chtějí zakázat investice do armády a obnovitelných zdrojů. Nevím jak vy, ale tohle mi přijde spíš v zájmu Ruska a Arabů, než v zajmu českých občanů.
Ondřej Flégl
„Chi chi na gauči“, a tmáři s vidlemi si přivlastňují veřejný prostor ČT.
Tolerance je schopnost a ochota snášet odlišné názory a projevy, které nám nemusí být příjemné. U tmářů ale o toleranci mluvit nemůžeme. Ti jsou schopni strpět jen to, o čem nevědí.
Ondřej Flégl
Muž v domácnosti a žena v IT jsou devianti. Myslí si nemalá část konzervativních čtenářů
Můj článek vysvětlující pojem gender spustil záplavu komentářů, nad kterými zůstává rozum stát. Ze začátku jsem si myslel, že za tím stojí jen neschopnost porozumět textu nebo neochota článek vůbec číst. Ale není to tak.
Ondřej Flégl
Gender je tam, kde končí biologie a začíná diktát tradic, zvyků a vzorů
Tak zaprvé, gender není pohlaví. Pojmem gender totiž myslíme role a představy o pohlaví, které se liší kulturně, místně a v čase. A to je kámen úrazu a důvod, proč tolik vadí zejména zastáncům tradic.
