Místo české armády, hliněná z Číny. Dík vládo! Už cítím ten mír.
A jako s každou moderní armádou, tak i tu Terakotovou rovnou pošleme do muzea. My se bránit nepotřebujeme, nepotřebujeme ani plnit závazky NATO, my chceme mír!
Armáda splňující mírové požadavky
Terakotový voják má proti tomu českému řadu výhod. Nežádá plat, výstroj ani munici. Nepotřebuje protivzdušnou obranu, moderní tanky či drony. A hlavně se nikdy nezeptá, proč mu vláda uprostřed války v Evropě škrtá peníze.
Čína jí zvládla vyrobit tisíce kusů a více než dva tisíce let nemusela kupovat jediný náhradní díl. Na rozdíl od českých vojáků navíc nikam neodchází. Trpělivě stojí na místě, přesně jak si naše vláda představuje ideální obrannou politiku.
Mohli bychom ji rozmístit podél hranic. Každé soše dát samopal z překližky, na čelo nalepit českou vlaječku a před první řadu umístit ceduli: „Prosíme, neútočte. Nemáme na to peníze.“ Agresor by se jistě zastyděl a odjel domů. Mezinárodní bezpečnost je totiž, jak známo, založena především na slušném vychování diktátorů.
Generováno AI.
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