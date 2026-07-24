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Místo české armády, hliněná z Číny. Dík vládo! Už cítím ten mír.

Vláda skutečně myslí na naší obranu a bezpečnost. Dokazuje to výdaji na naší armádu. A jaká jiná armáda je mocnější, než ta Terakotová z Číny? Už se zase cítím o něco bezpečněji.

A jako s každou moderní armádou, tak i tu Terakotovou rovnou pošleme do muzea. My se bránit nepotřebujeme, nepotřebujeme ani plnit závazky NATO, my chceme mír!

Terakotová armáda v Česku

Výdaje na českou armádu

Armáda splňující mírové požadavky

Terakotový voják má proti tomu českému řadu výhod. Nežádá plat, výstroj ani munici. Nepotřebuje protivzdušnou obranu, moderní tanky či drony. A hlavně se nikdy nezeptá, proč mu vláda uprostřed války v Evropě škrtá peníze.

Čína jí zvládla vyrobit tisíce kusů a více než dva tisíce let nemusela kupovat jediný náhradní díl. Na rozdíl od českých vojáků navíc nikam neodchází. Trpělivě stojí na místě, přesně jak si naše vláda představuje ideální obrannou politiku.

Mohli bychom ji rozmístit podél hranic. Každé soše dát samopal z překližky, na čelo nalepit českou vlaječku a před první řadu umístit ceduli: „Prosíme, neútočte. Nemáme na to peníze.“ Agresor by se jistě zastyděl a odjel domů. Mezinárodní bezpečnost je totiž, jak známo, založena především na slušném vychování diktátorů.

Generováno AI.

Autor: Ondřej Flégl | pátek 24.7.2026 7:00 | karma článku: 0 | přečteno: 50x

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Ondřej Flégl

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Jsem digitální terminátor tmářství a noční můra šiřitelů dezinformací. Tady vládne skepticismus a faktomluva, která se nebojí provokovat. V žilách mi proudí krev liberálního demokrata, bojujícího za svobodu projevu i lidská práva před těmi, kteří tyto principy chtějí znásilnit k šíření mentálního hnoje a budování diktatury.

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