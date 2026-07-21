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Miluju vládu! A teď prosím tu trafiku a yperit, ať je líp...

Jsem oddaný fanoušek vlády! Udělám pro vás všechno: Trolit festivaly? Jako by se stalo! Deratizovat úředníky, vědce, odborníky, novináře, soudce, neziskovky...? Dejte mi Yperit! Urážet prezidenta? Není problém!

Taky chci bílou Evropu, jako vládní úředník Šejna. Myslím si, že běloši jsou týraní. V Británii mají policajti povinnost nechat bílé vraždit, jak říká vládní úředník Kubásek. Jak jinak zajistit bezpečnost, než tím, že odsuneme všechny černý, žlutý a opálený, že jo? Běloši nevraždí, nekradou, nesnaží se vybudovat diktaturu. Jak říká pan Šejna: „nejsem rasista, jsem statistik.“

Zvedám římský pozdrav, jak chtějí Šejna a Kubáskem v hospodách, a prosím o nějakou tu trafiku – stačí nějaká malá na home office a s autem!

Značka: Názory mám správné, odbornost žádnou, loajalitu bezmeznou!

Trafika z lidských práv či životního prostředí? Beru!

Slyšel jsem, že 53 parazitů odešlo z lidskoprávních rad? Výborně, tolik volných židlí pro nás věrné! . A teď když lidská práva nepotřebujeme, protože šetříme, navrhuji, že je nahradím. Ona ta šikana, udávání a tak bude asi levnější. Jako celý dny mohu vyhledávat cíle, kde ušetřit.

Deratizaci také zvládnu. Umím hubit mouchy, nastražit pastičky na myši.. Jak těžká je asi deratizace nepohodlných? Zelená krev ať teče proudem!

Pak přejdeme na homosexuály, kteří můžou za nízkou porodnost a likvidaci rodin, jen musíme zrušit náhradní mateřství... On ten problém se vyřeší pak samospádem jako v Maďarsku, kde je ta porodnost sice alarmující, ale za to může EU, Brusel, Ukrajina nebo liberálové a progresivisti.

A ne, nejsem nácek ani fašista, jsem normální konzervativec a pravičák. Mezi homosexuály a parazity mám kamarády!

Ubytovna určená pro koncentraci většího počtu lidí, kteří nerespektují volby. Vybaveno deratizační sprchou made in moštárna Turek. Generováno pomocí AI.

Ve jménu budelípu!

Věřím, že nejde o demolici státu, ale myslím si, že budujeme Říši. Až to všechno vybílíme, bude líp. Jsem vlastně rád, že pan premiér změně režimu pomáhá. Ostatně to právě premiér a jeho vedoucí úřadu vlády Bartha zatočili s lidskoprávními parazity.

Už teď vidím, kolik peněz se ušetří, když nebudeme nikomu pomáhat v nouzi, třeba při povodních či suchu? To jsou miliardy! Proto vládní politici zrušili i krizový informační tým, které těmi povodněmi a Ruskem děsil.

Nejlepší je koukat na vládní média. Pan premiér má vlastní podcast, kde je vše růžovější, kde je pravda. Případně Xaver a jeho vyvážené a objektivní médium plné oblíbených politiků.

A za chvíli i to ČTéčko bude mluvit lépe. Vláda zařídí.

Tak všechny zdravím. Bude líp!

Za bílý národ a tradice. Heil Babisch!

Autor: Ondřej Flégl | úterý 21.7.2026 7:00 | karma článku: 0 | přečteno: 26x

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Ondřej Flégl

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Jsem digitální terminátor tmářství a noční můra šiřitelů dezinformací. Tady vládne skepticismus a faktomluva, která se nebojí provokovat. V žilách mi proudí krev liberálního demokrata, bojujícího za svobodu projevu i lidská práva před těmi, kteří tyto principy chtějí znásilnit k šíření mentálního hnoje a budování diktatury.

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